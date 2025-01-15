国家知識産権局、「専利紛争行政裁定および調停弁法」を発表

2024年12月30日、中国国家知識産権局（CNIPA）は第81号局令として「専利紛争行政裁定および調停弁法」を公布した。この規定は、2025年2月1日から施行される。

新たに公布された「弁法」は全85条から成り、総則、行政裁定、行政調停、法的責任、附則の5章に分かれている。この規定は、特許紛争を処理する際の手続き、侵害判断基準、証拠の取り扱いに関する規定を明確化しており、また、重大な特許侵害及び医薬品特許紛争の早期解決メカニズムに関する行政裁定や、特許のオープンライセンスに関する調停などの新たな項目が追加されている。さらに、特許紛争に対する行政調停の適用範囲が明確化され、行政調停が可能な特許紛争の種類についても具体的に規定されている。

この規定は、特許業務を担当する部門が特許紛争の行政裁定や侵害問題の処理、さらに調停を行う際の重要な指針となるものである。

出所：国家知識産権局公式サイト

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