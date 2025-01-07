ARTICLE
7 January 2025

当菌株已经被公开，如何争辩更容易授权？

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
在创造性依赖菌株的发明专利申请...
China Intellectual Property
Liu Xuehua
Your Author LinkedIn Connections

在创造性依赖菌株的发明专利申请过程中，若关键菌株已被公开，申请人往往面临新颖性和创造性的双重挑战。本文旨在探讨该情况下，如何通过策略性地调整权利要求和提供有力的争辩，以提高专利授权的可能性。下面以一个具体案例展开进行分析：

（一）案例分析

某发明专利申请请求保护一种费比恩毕赤酵母菌株及其应用，其主要技术效果在于：该费比恩毕赤酵母菌株在应用于果酒或粮食酒的酿造时，能够显著提升葡萄酒等果酒中的乙酸乙酯含量，改善葡萄酒的香气等。

该专利申请中的两个独立权利要求如下：

1. 一种费比恩毕赤酵母菌株，所述费比恩毕赤酵母菌株的拉丁学名为Cyberlindnera fabianii C1.8，保藏编号为CCTCC NO:XXXXXXXX。

2. 一种果酒的酿造方法，采用酵母菌将果汁进行发酵，得到果酒，所述酵母菌包括产酯酵母菌，其特征在于，所述产酯酵母菌包括权利要求1所述的费比恩毕赤酵母菌株。

在该专利申请的第二次审查意见中指出了本申请的权利要求1不具备新颖性、权利要求2不具备创造性，针对权利要求2不具备创造性，审查员基于的理由是本申请是作为酒曲制备果酒，对比文件2公开了一种提高葡萄酒中果香和花香香气的生产方法，同样利用的是所述酵母中的酶，本领域技术人员基于对比文件2的启示有动机将对比文件1公开的菌株应用于葡萄酒的发酵，因此，认为权利要求2不具备创造性。

面对有理有据的审查意见和已经被公开的菌株，我们应该如何答复呢？显然菌株本身确实不具有新颖性，无法继续争辩。然而，考虑菌株具体应用领域的差别，结合本申请果酒的酿造方法和对比文件2中的葡萄酒生产方法也存在一定的区别，如本申请与对比文件2中的发酵原料及其添加顺序不同，具体原料的添加量不同。因此，可尝试对权利要求2进行修改并分析如下：

1、本申请和对比文件1的区别

本申请和对比文件1的原料、发酵过程和产物均存在本质区别。

2、本申请和对比文件2的区别

1）本申请与对比文件2发酵菌采用的发酵菌种类不同。

2）对比文件2没有给出应用费比恩毕赤酵母菌株：CCTCC NO:XXXXXXXX来解决本申请的技术启示。

3）对比文件2中的酿酒酵母FSC的序列酵母与本申请的葡萄酒活性干酵母CEC01属于基因序列和性能完全不同的两种酵母。

3、更显著的技术效果

虽然本申请和对比文件2的发酵菌和发酵体系均不同，无法直接将本申请和对比文件2的实验数据进行对比。但是经过比对发现，本申请和对比文件2均对发酵的酒中总酯量与乙酸酯量进行了测定，且都存在模型对照组。

将二者对模型对照组的改善情况进行对比，发现，本申请中费比恩毕赤酵母菌株CCTCC NO: XXXXXXXX与酿酒酵母CEC01混合发酵的总酯量提升为3.8倍、乙酸酯量的提升为20.4倍。而对比文件2中库德毕赤酵母F2-24与酿酒酵母混合发酵的总酯量提升仅为1.9倍、乙酸酯量的提升为2.4倍。可见，本申请的费比恩毕赤酵母菌株CCTCC NO: XXXXXXXX相比于对比文件2的库德毕赤酵母F2-24与酿酒酵母FSC的提升总酯量与乙酸酯量的效果更好。

4、非显而易见性

本领域技术人员并不能通过一株菌去判断同种属的另一株菌的功效，同种属不同菌株功效的差别也造成了用途的千差万别。证据包括但不限于：

1）专利申请公开号为CN 109893487 A的中国专利申请中公开的费比恩毕赤酵母Pichia fabianii（CICC编号为1040），为制备安全无刺激、抗衰、美白、等发酵原浆提供了新思路。

2）专利申请公开号为CN 113249235 A的中国专利申请公开的保藏编号为CCTCC NO：M2020169的费比恩毕赤酵母CGJ17，丰富了β-D-葡萄糖苷酶产生菌的菌种资源，利用此菌的发酵功能实现了人参、虎杖发酵液功效的提升，生物利用度的提高，该产品可以应用到医药护肤品等诸多领域中。

3）专利申请公开号为CN 115197858 A的中国专利申请公开的保藏编号为CCTCC NO:M2022527的费比恩毕赤酵母 (Pichia fabianii)Y10菌株具有良好的温度、高糖、低酸和酒精耐受性。

可见，同种属的毕赤酵母菌，所含的酶和基因的差异导致它们的性能和用途具有较大差异。且对本领域技术人员来说，菌株是天然存在的，不是人为根据目的进行创造的，具体菌株的耐受性、定植能力、功效以及用途都是不可预期的，不是人为根据目的进行创造的，具体菌株的功效以及用途都是不可预期的。

因此，对比文件2中的发酵菌库德毕赤酵母F2-24：CCTCC NO： M2019265与本申请的费比恩毕赤酵母菌株：CCTCC NO：XXXXXXXX虽然均属于毕赤酵母属，但是，本申请的费比恩毕赤酵母菌株CCTCC NO：XXXXXXXX相比于对比文件2的库德毕赤酵母F2-24对总酯量与乙酸酯量的效果更好。

对本领域的技术人员来说，也不能通过对比文件1中费比恩毕赤酵母菌株CCTCC NO:M2017780对牡丹发酵产物具有良好的抗氧化性、抑制酪氨酸酶活性以及提高机体免疫力的作用，结合对比文件2中库德毕赤酵母F2-24：CCTCC NO: M2019265在发酵酒中的效果去预判费比恩毕赤酵母菌株CCTCC NO：XXXXXXXX在发酵酒中的作用，并根据预判的效果得出本领域技术人员易于想到将对比文件1与对比文件2结合得到本申请的技术方案的启示。

（二）小结

本申请的案例分析为专利申请人提供了一种新的策略，以应对菌株信息公开后的专利授权挑战。

1、当菌株被现有技术公开时，可以针对菌株的用途进行保护以争取获得授权。

2、选择本申请与对比文件共有的数据进行对比，以证明本申请的技术效果；在现有数据与对比文件不能直接对比的情况下，可以通过对共有的标准（如：模型组、空白组、阳性对照组）的改善程度，进行对比。

3、学会利用现有技术强调现有技术中不同菌株间的差异性，对本申请进行非显而易见性的答复。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Liu Xuehua
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More