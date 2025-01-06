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6 January 2025

中国制造"圈粉"海外背后的"商标保护大计"

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不久前，在意大利的米兰车展上...
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Zhang Fang
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不久前，在意大利的米兰车展上，中国的"三蹦子"爆火，吸引了大量外国友人驻足围观，来争相体验这"神秘的东方力量"。

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图源：微博截图

而这并不是"三蹦子"第一次在海外出圈。据说，在美国，中国的"三蹦子"可是比法拉利还爆火的存在！

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图源：微博截图

甚至在纽约时代广场，都能看到它丝滑的穿行在车水马龙之间，成为华尔街上一道亮丽的风景线。

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图源：微博截图

随着海外贸易的发展，"三蹦子"的含金量还在不断上升。据了解，中国的"三蹦子"出口市场目前已广泛覆盖至东南亚、中亚、西亚、非洲、拉丁美洲等地区。

目前，我国已成为全球最大的电动三轮车生产国，全球市场占有率超60%[1]。电动三轮车在海外"圈粉"也成为了中国制造 逐渐走向世界舞台的一个缩影。近年来，大量中国制造产品，如新能源汽车、锂电池、光伏产品及家电等产品的出口也实现了迅猛增长，这不仅展示了中国制造的强大竞争力，也预示着中国制造在国际市场的广阔前景。

而随着产品出口需求的增长，小康在此提醒大家，当产品积极"扬帆出海"之际，同样需要高度重视前瞻性品牌布局的"保驾护航"。在当今这个时代，商标作为品牌不可或缺的核心资产，更是品牌迈向国际市场、开拓海外疆域的关键钥匙。

当下国际市场竞争日趋激烈，商标相关的海外争议不断增加。很多企业由于在商标海外布局与保护策略上的投资不足，遭遇了一系列棘手问题，最终以巨额谈判告终, 例如，产品出口因商标纠纷而受阻，自有品牌商标被他人恶意抢注，以及在海外市场线上线下销售时面临侵权指控等等......为搭便车或借用品牌热度，一些不法商人利用企业海外布局策略的空档，抢先将其在目标市场进行注册备案，迫使品牌所有人不得不支付高昂的回购费用，甚至无奈放弃该市场。

然而，海外各国商标注册审查制度不一，如果仅基于国内或某一国/地区商标注册的经验去进行海外商标注册与保护布局，难免会因对国外法律法规不明晰、经验不足而吃亏，因此在进军目标市场前，及时了解相应国家/地区的商标保护制度是商标保护工作中至关重要的环节。

为帮助企业更好地应对这些挑战，康信IP平台（service.kangxin.com）打造了专业的商标知识库，涵盖全球70+国家/地区的商标申请注册法律法规、申请流程图、最新品牌资讯及商标案例，这为企业出海提供了更为便捷清晰的支持：

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图源：康信IP平台

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