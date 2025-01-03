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3 January 2025

哥斯达黎加驰名商标：申请指南与流程详解

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哥斯达黎加驰名商标：申请指南与流程详解 时间: 2024-12-19 01 北京康信知识产权代理有限责任公司 李文静 阅读量:17 驰名商标，不仅仅是一个简单的标识
China Intellectual Property
Li Wenjing
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驰名商标，不仅仅是一个简单的标识，它代表着一个品牌的声誉、品质和市场影响力。在中国，需要通过行政认定和司法认定两种方式进行驰名商标的认定，且遵循个案认定，被动保护，按需认定以及诚实信用四大原则。而在哥斯达黎加，这个美丽的中美洲国家，驰名商标的认定方式则更为直接——通过申请制来实现。在这里，驰名商标的认定不需要通过具体的案件，而是可以单独申请，只要提交符合官方要求的证据材料，就可以获得驰名商标的认定。

1、哥斯达黎加驰名商标申请所需资料

哥斯达黎加申请驰名商标需要递交的材料如下：

a.知名度证明：提供商标被当地所熟知的材料，证明商标在哥斯达黎加或其他国家的知名度较高，包括获得的荣誉奖项或年销售营业额；

b. 市场推广证据：提供商标在当地市场宣传或推广的强度和范围，例如广告宣传和市场营销的投入；

c.使用年限和持续使用情况：提供商标在市场上的使用年限及其持续使用情况；

d. 生产和营销方式分析：对商标指定商品的生产和营销方式进行详细分析；

e. 商标注册记录：提供商标的注册信息，包括注册时间、地理范围等，以显示商标的使用和认可程度；

f. 驰名商标认定记录：提供商标在有关当局被认定其为驰名商标的记录；

g. 品牌价值证据：提供与商标/品牌价值相关的其他证据资料。

需注意：申请提交的所有资料需要提供西班牙翻译且需要公证认证。

2、哥斯达黎加驰名商标申请流程

在哥斯达黎加进行驰名商标申请的流程简单介绍如下：

a. 提交申请：申请人向工业产权登记处提交驰名认证申请并提供相应的证据材料；

b. 官方审查：工业产权登记处对申请进行形式审查和实质审查。在审查过程中，如果需要补充资料，工业产权登记处将通知申请人，并将给予15个工作日来补充相应信息或文件；

c. 公告：驰名商标申请通过审查后会进行公告，工业产权登记处将宣布该商标的驰名意向申请，并须按照商标法第15条规定在官方公报上连续三次刊登。如果申请资料不符合官方标准，官方将会发布一份拒绝决定，针对这一决定申请人可根据相关规定提出复审。

以上是在哥斯达黎加申请驰名商标的申请流程和所需文件。如果您想了解更多信息，或需要专业的指导和服务，请随时与我们联系。我们期待为您的海外市场的拓展和品牌国际化保驾护航。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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