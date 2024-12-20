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20 December 2024

罗马尼亚专利维权简介

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罗马尼亚没有专门的知识产权法院。布加勒斯特市法院有三个部门审理知识产权事务...
China Intellectual Property
Yi Li
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罗马尼亚没有专门的知识产权法院。布加勒斯特市法院有三个部门审理知识产权事务。这些部门的法官对专利事务很了解。管辖按被告住所地或侵权发生地。此外，布加勒斯特市法院也是专门审理专利无效的法院。

专利权人也可以选择海关保护的途径，以防止侵权产品进入罗马尼亚。海关可以依职权调查，或者依申请调查，程序比较简单，海关可以销毁查获的侵权产品。专利权人采取海关保护行动后，还可以提起民事诉讼。

专利侵权民事诉讼有两种，一种是永久禁令，另外一种是临时禁令。永久禁令可以是单独的诉讼，而临时禁令请求必须是在永久禁令请求下提出。罗马尼亚专利侵权诉讼适用独任审理，个别情况下由合议组审理，没有陪审团制度。

被告收到法院转交的起诉状后需在25日內提交答辩状。一些法院可以电子提交，比如布加勒斯特市法院和布加勒斯特上诉法院。法院收到被告答辩状后将确定听证会的时间，首次听证会主要处理证据交换，最后一次听证会双方质证，然后双方提交最后陈述，法官会在提交最后陈述期限之后的1-4周做出判决，判决书网上可查到。判决书下达后的2-4个月会将书面判决理由发给双方。

专利侵权诉讼的证据主要是书面证据，允许证人证言但不常见，有些案件法官会要求提交专家技术分析报告。没有专家报告的一审周期一般12-18个月，如果有则会延长12个月左右。二审即上诉审周期通常一年。大多数情况下，被告都会提出专利无效诉讼，如果这样则侵权诉讼将中止等待无效诉讼的最终结果，通常2-4年。无效诉讼中专家报告更常见。

侵权诉讼的举证责任在原告，而无效诉讼的举证责任在侵权诉讼的被告，它需证明专利不具备新颖性、创造性或修改超范围。在侵权诉讼中，根据原告请求，理论上法院可依据自第100/2005号法令转换的第2004/48/EC号指令第8条，要求被告提供证据。

如果被告是一家外国公司，在罗马尼亚没有送达地址，则原告须提交被告所在国家语言的起诉状翻译件。法院书记员将起诉状和证据发送到该国，要求被告签收，这可能需要几个月，如果地址不正确，可能需要一年。

专利侵权诉讼律师费因案件的复杂性和聘请的律师而异，差别很大很难估计。在大多数专利侵权案件中也不使用风险代理，法院判定的诉讼费基于当事人的实际支出，而且要等到判决生效才能确定。

在上诉阶段，双方在法律和事实上都可以争辩，而且上诉阶段允许新的证据，条件是一审时无法获得这些证据。上诉法院也可以要求提交新的专家报告。

原则上，专利权人在行使其专利权时，会因滥用其权利而招致被诉不正当竞争商业侵权，尽管可能性比较小但存在。例如2003年就应专利权人请求向被诉侵权方颁发了一个临时禁令，禁止被告继续销售被控侵权产品，直到颁发永久禁令。该诉讼直到2010年因专利被无效而终结。2013年，侵权诉讼的被告以商业侵权为由起诉专利权人，指控专利权人早在2003年就知道他的专利很弱，但仍然申请获得了临时禁令，禁止被告在2010年之前销售他的产品。但是该商业侵权诉讼的原告未能举证证明他在2011年之后没有障碍的情况下继续销售了自己的产品，也未能证明专利权人在专利被无效前就“知道”该专利缺乏专利性。法院于2020判决原告败诉，并判决原告向被告支付诉讼费用。

在罗马尼亚也有替代性纠纷解决措施，通常他们是指诉前或诉中的谈判。如果双方在诉中达成协议，该协议将正式提交法院并纳入法院判决。

参考文献：
Andreea Stanescu, Mariana Popescu and Raluca Vasilescu, At a glance: patent enforcement proceedings in Romania, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2e99ddd5-34c4-46f4-adf4-86cb554ededc&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2024-09-30&utm_term=.

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