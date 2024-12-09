【华源原创】从显示技术更迭看企业技术研发

P公司的成功很大程度上依赖于其持续不断的技术创新，例如手机、电脑、平板电脑等产品，都是业内代表性的标杆产品，是其他企业学习的方向，并引领着数码产品不断进步。尤其是P公司自研的M系列芯片，其性能远远超出同类竞品。然而，P公司并不能在所有方面都是自研，并且可以做到领先他人，例如在显示技术方面，它就选择采购市面上已有的成熟技术产品，同时利用出色的供应链管理能力，提升生产效率，使自身在行业中继续保持领先地位。

通过回顾P公司在显示技术方面的发展历程，从中学习成功经验，吸取失败教训。

第一代手机于2007年由前P公司CEO发表，当时使用的是LCD屏幕。纵观LCD屏幕的发展历史，1970年代初日本的研究团队开始研究液晶显示器的商业应用，并在1973年开发出了第一款LCD面板。1970年代至1980年代，处于起步阶段的LCD屏幕的生产成本较高，价格昂贵。1990年代LCD屏幕进入成熟阶段，LCD屏幕的生产成本逐渐下降，价格开始下降，屏幕分辨率和色彩表现得到改善，开始应用于个人计算机显示器和移动电话等设备中。2000年代初期进入普及阶段，价格进一步降低，并成为主流显示技术之一。

由此可见，在P公司第一代手机的研发阶段，LCD技术已经相对成熟，生产成本相对较低，适合用于大规模生产的移动设备中。那么，与其自行研发LCD技术，P公司选择与已经在该领域取得成功的公司合作，购买其成熟产品，同时将精力集中在多点触控屏幕技术、操作系统开发等工作中，可以更快地获得先进的显示技术并将其整合到自身产品中，从而加快产品的推出速度，降低风险和成本。该阶段为P公司提供LCD屏幕的供应商有日本的和韩国的等，采购难度低，P公司通过多家供应商之间的竞争来压低采购价格。

转折发生在2017年，P公司首次把OLED屏幕用到了第11代手机产品上。同样追溯OLED屏幕的发展历程，1987年在东京工业大学的研究人员发现有机材料可以在电场的作用下发光，被视为OLED技术发展的里程碑。2002年～2010年这一时期，随着OLED技术的逐渐成熟和商业化，一些公司开始大规模生产OLED屏幕，并将其应用于消费电子产品中。S公司等公司在OLED生产领域具有重要地位，成为主要的OLED屏幕生产厂家。发展到2010年至2020年这一时期，OLED屏幕技术得到了进一步发展和普及，市场需求不断增加。除了S公司等传统OLED屏幕制造商外，中国的厂商也开始崭露头角，成为全球OLED屏幕生产领域的重要参与者。随着OLED技术不断进步，亮度低、寿命短、容易偏色的弱点已经改进了很多。此时OLED屏幕相较于LCD屏幕，具有更出色的画质，更轻薄的体积，更加节能，而且设计和制造更加简单灵活。P公司敏锐地察觉到这一变化，因此在这一代手机产品上，果断使用OLED屏幕替换掉了LCD，引领了行业的趋势潮流。

然而，S公司在OLED屏幕上仍旧是技术领先者，因此为了避免对S公司的强依赖，P公司针对手机和平板电脑旗舰机型，正逐步将订单转移到S公司以外的其他公司。但是，分散订单这样的操作，所起到的作用有限，P公司将希望押宝在自研创新上，以求破局。其实，早在2014年，P公司就收购了主攻microLED技术的L公司，并计划在2020年将microLED屏幕引入其手表产品，但该计划不断地被推迟。直至2024年，才有消息爆出，P公司已决定停止为其手表产品开发MicroLED屏幕，原因是该项目的成本和复杂性超出了预期。该项目最初被设想为提升手表产品的显示效果，但随着开发的推进，面临的技术挑战和供应链问题使得P公司最终选择放弃。目前，最新的P公司手表产品系列采用的屏幕依然是OLED屏幕。

这并不意味着microLED技术是失败的，P公司虽然没有将其应用到手表产品上，但是将其应用到了自家的混合现实头戴设备上。其结合了增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术，允许用户在真实世界中与数字内容互动。它能够通过外部摄像头捕捉周围环境，并将虚拟对象叠加到现实世界中。这一划时代产品，为了保证用户的体验也是顶级的，配备的显示屏自然也是价格昂贵的microLED屏幕。该设备配备了两个3660x3200像素，大小为1.41英寸的microLED显示屏，为每只眼睛提供超过4K的视觉体验，确保了画面清晰细腻。头戴设备在娱乐方面、工作与生产方面、社交互动方面，都提供了强大的应用功能。例如，在娱乐方面，能够将任何空间转变为个人影院，用户可以在大屏幕上观看电影、节目和玩游戏，享受身临其境的体验。当然，这样的产品意味着它的售价也是极其昂贵的，根据拆解报告显示，头戴设备的整机制造成本为近两千美元，其中,显示屏部分的成本高达近千美元，占整机成本的50%左右。由此可知，尽管MicroLED在显示效果上有很大优势,但目前的高昂价格是其大规模应用的主要障碍。只有通过持续的技术创新和规模化生产，MicroLED的价格才能逐步下降。

通过对P公司在显示技术方面的使用情况进行回顾，可以得出企业在技术研发中需要注意以下几点：

①核心技术与非核心技术的区分：企业应该明确哪些技术是其核心竞争力所在，这些技术可能需要进行自主研发，通过多种手段进行保护，如技术秘密或申请专利等，以确保领先地位。而对于非核心技术，可以考虑通过产品采购或与其他公司合作的方式获取。

②风险和回报的评估：对于需要进行技术研发的项目，企业需要精准评估出潜在风险和潜在回报。有些技术可能需要长期的研发周期和大量的投资，周期长且成本高，不确定性也随时增加，导致风险相对较高；而有些技术可以通过产品采购或合作的方式较快地获得，风险相对较低。

③市场需求和竞争环境的分析：企业应密切关注市场需求和竞争环境的变化，及时调整技术研发和产品采购的策略。当市场对某种新兴技术或产品有旺盛需求时，企业应果断加大技术研发的投入力度，以把握先机、抢占市场份额。这样可以避免被"卡脖子"的尴尬局面。同时，对于已经成熟的产品或技术，企业也要做好成本效益分析，权衡自主研发和外购的利弊。企业还要密切关注行业内的竞争态势，通过对竞争对手的技术路线、产品策略、市场定位等进行深入分析，企业可以找准自身的竞争优势,制定差异化的技术研发和产品采购计划。同时,企业还要关注行业发展趋势,预测未来市场格局的变化,提前做好战略布局。

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