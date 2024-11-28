阿联酋专利申请概述长篇

阿联酋作为全球创新指数排名前列的国家，其专利体系对于保护创新成果至关重要。以下是阿联酋专利申请的关键信息概述：

一、专利保护类型

阿联酋提供三种类型的专利保护：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

- 发明专利保护期限：自申请日起20年。

- 实用新型保护期限：自申请日起10年。

- 外观设计保护期限：自申请日起20年。

二、申请途径

中国申请人可以通过以下途径向阿联酋申请专利：

- 巴黎公约：最早优先权日起12个月内。

- PCT国际申请进入阿联酋国家阶段：最早优先权日起30个月内。

- 直接申请：建议尽早提交申请。

三、主管单位

阿联酋工业产权部（Department of Industrial Property Ministry of Economy）负责专利事务。

四、提交申请

- 语言要求：官方语言为阿拉伯语和英语，至少要提供英文申请文件，阿拉伯语译文可以在提交后的90天内后补。

- 申请方式：既可以提交纸质申请，也可以在线提交申请。

- 签署文件：需要委托书和转让协议认证件（发明人非申请人）以及公司营业执照（仅限公司申请人）的认证件。

五、形式审查

形式审查主要确定申请是否符合法律规定的形式要求。

注：中国申请人通过巴黎公约途径或直接申请途径提交专利申请时，需要事先向中国专利局办理保密审查手续。

六、实审程序

通过形式审查且文件齐全的申请，专利局将下发形式审查合格通知书，正式受理此申请。在形式审查积极结果通知后90天内将会下发公开及审查缴费通知书。阿联酋专利局将进行实质审查，80%的实质审查委托给奥地利、澳大利亚和韩国专利局进行。

七、授权程序

授权程序在实质审查通过后进行公告授权，阿联酋专利注册不收取授权费。公告后的60天内，任何第三方均可提出异议。在此期间没有被异议，则授予专利权。

八、费用

1、申请费：

a) 标准申请费为2000迪拉姆（约545美元），适用于阿联酋的普通公司申请人和外国申请人。

b) 符合中小型企业和学术机构资格的阿联酋实体可以申请减免，新申请费为1000迪拉姆（约273美元），是标准申请费的50%。

需注意：只有总部设在阿联酋的申请人才有资格申请该类别，并且需要提交任何由当地项目出具的证明，以确认其中小型企业资格或阿联酋贸易许可证的副本。

2、延迟提交费：根据新制度，申请人需要支付400迪拉姆（约110美元），才能在申请日期后提交正式文件。这些文件仍需在申请日期后90天内提交，以避免失效。

3、实质性审查费：实行阶梯式收费规则：

a) 权利要求不超过10项的申请，标准审查费为2000迪拉姆（约合545美元）。

b) 权利要求在11至30项之间的申请，审查费为8000迪拉姆（约2180美元）。

c) 权利要求超过30项的申请，审查费为9000迪拉姆（约2452美元）。

中小型企业和学术机构将享受标准审查费50%的优惠。

4、快速审查程序费：公司和个人需支付的费用为2000迪拉姆（545美元）。使用这种途径的申请人可以在短短6个月内出具第一份审查报告，而标准时间大约为12个月至18个月。

5、年费：年费自国际申请日后第一年起算，应在到期前3个月内提出请求。若到期后未缴费，则仍可通过缴纳滞纳金的方式在过期后的6个月内补缴。

九、其他注意事项

1、阿联酋的申请不会因未支付官方年费而失效，但除累积的年费之外，申请人还需要支付每月的滞纳金才能推进他们的申请。

2、申请人可以选择申请阿联酋专利申请的快速审查程序，但请注意，此方案仅适用于第一轮审查，因此申请人可能需要更长的复审周期。

通过上述流程和要求，我们可以看到阿联酋对于专利申请有着明确的规范和要求，旨在保护创新成果，促进科技发展。

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