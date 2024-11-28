证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

申请证明商标时，申请人除要提供注册商标申请书、委托书、申请人主体资格证明文件以外，还需要额外提供证明商标使用管理规则以及该申请人或者该申请人委托的机构具有监督检测能力的证明文件。

但是，在准备证明商标申请材料时，很多申请人不知道如何准备证明商标使用管理规则。本文整理了证明商标使用管理规则的框架，供申请人参考使用。

通过查询国家知识产权局发布的证明商标初步审定公告可以看到。证明商标使用管理规则具有一定的模式。其大致分为以下几个方面：

1、总则。该部分包括简述申请证明商标的目的、遵循的法律法规、商标注册人名称、以及该证明商标是否符合相关要求的基本论述。

2、详细阐述证明商标的使用条件。详细阐述证明商标所标识的商品的条件，例如商品的产地、商品的特有品质、商品使用过程中的特殊要求等。

3、证明商标的使用申请程序。在该项下，要详细写明证明商标使用人申请使用该注册商标的程序。例如提交是否需要提交证明商标使用申请书、是否需要签订商标使用许可合同、是否需要领取证明商标准用证、是否需要交纳管理费等。

4、证明商标被许可使用者的权利和义务。在该项下应当详细写明证明商标被许可使用者的权利以及义务，包括如何使用商标，以及使用商标时应当注意的事项。

5、证明商标的管理。应当列明证明商标申请人如何在日常生产中对证明商标进行监管。

6、证明商标的保护。该项是对证明商标已经注册后的一种保护声明。可以按照已经公告的证明商标的管理规则书写。

7、附则。该项可以按照已经公告的证明商标的管理规则进行书写。

以上，希望能对有证明商标申请需求的相关申请人提供帮助。

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