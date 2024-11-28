加速创新：中国专利授权的快速崛起

世界知识产权组织在9月份刚刚发布了《2024年全球创新指数》，其中瑞士、瑞典、美国、新加坡和英国被评为全球最具创新活力的经济体。

世界知识产权组织在9月份刚刚发布了《2024年全球创新指数》 1，其中瑞士、瑞典、美国、新加坡和英国被评为全球最具创新活力的经济体。值得一提的是，中国则是10年来创新力发展最为迅速的国家之一，与土耳其、印度、越南和菲律宾齐名。

在2021年发布的《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》中，中国已设立知识产权目标，截止2035年成为技术出口国和知识产权强国。 2 这一战略旨在提升中国在创新驱动增长方面的潜力，进一步巩固其作为全球知识产权领导者的地位。其中，专利是衡量创新活跃度的重要指标，尤其对高科技企业而言，意义重大。

三家中国公司，包括华为（稳居榜首）、京东方和宁德时代，在2023年PCT申请量前10名中脱颖而出。此外，中国国内的专利申请量也在同年大幅增长，发明专利授权量达到 92.1 万件，年均增长15.4%。

下图显示了十大专利受理局，中国占全球专利申请量的46.8% 3（不包括外观设计申请）。

(来源: https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents )

专利在保护创新方面发挥着至关重要的作用，它赋予发明者独占权使用其专利技术并将其商业化，从而有效阻止他人未经授权制造、使用或销售与该专利相关的产品和服务。例如，华为凭借其强大的专利组合，成功主导关键技术市场，并有效击退了竞争对手。

尽管专利申请数量增长迅速，中国的专利授权速度亦在不断加快。根据中国国家知识产权局（CNIPA）2024年的年度报告，去年发明专利的平均审查时间已从16.5个月缩短至16个月。今年，中国将继续致力于提升专利申请的审查效率，力争将审查时间缩短至15.5个月。

下图显示了主要司法管辖区的平均审查等待期，进一步彰显了专利审查领域的 "中国速度"。推动这一效率提升的因素众多，包括近期实施的改革、先进技术的引入以及审查员培训的加强。这些改进不仅加快了专利授权流程，同时也确保了去年高达94.2%的审查准确率。

我们观察并总结了若干可能促成中国专利审查时间缩短的因素：

关键绩效指标导向 ：根据中国国家知识产权局前审查员的反馈，专利局对审查员提出了缩短审查时间的具体要求。国家知识产权局的内部管理要求每位审查员在既定时间内完成审查任务。

：根据中国国家知识产权局前审查员的反馈，专利局对审查员提出了缩短审查时间的具体要求。国家知识产权局的内部管理要求每位审查员在既定时间内完成审查任务。 扩大员工队伍 ：为了处理大量的申请，国家知识产权局通过招聘更多的专利审查员来大幅扩充其员工队伍。自2017年以来，国家知识产权局在多个城市设立了7个审查办事处，至2023年底，专利审查员总人数已超过6万 4 。审查队伍的扩展，有效地缓解了大量中国专利申请的审查积压，加快了审查流程。

：为了处理大量的申请，国家知识产权局通过招聘更多的专利审查员来大幅扩充其员工队伍。自2017年以来，国家知识产权局在多个城市设立了7个审查办事处，至2023年底，专利审查员总人数已超过6万 。审查队伍的扩展，有效地缓解了大量中国专利申请的审查积压，加快了审查流程。 先进技术：国家知识产权局已投资人工智能和大数据等先进技术，以提高专利审查中现有技术检索的效率，这在以前是非常耗时的。

这些因素共同提升了中国专利审查程序的效率，使其跻身全球最快的专利审查体系之一，从而使中国成为创新者寻求专利保护的理想之地，进而增强了合作创新与商业运营的吸引力。对于外国企业而言，这意味着在中国申请专利的过程更加简化和高效，从而有助于它们更加顺利地进入市场，并为其知识产权提供更为坚实的保护。

中国通过优先推动创新与强化知识产权保护，既助力了本国企业的发展，也为外国企业创造了更加友好的营商环境。这种平衡的策略将助力中国持续繁荣，迈向全球创新的前沿，培育一个协作且充满活力的生态系统，在此中，各方利益相关者皆能共享红利。

Footnotes

1. https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2024/article_0013.html

2. com.cn/cn/奖项与新闻/从知识产权从业者视角看-知识产权强国建设纲要-2021-2035年/

3. https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents

4. https://english.cnipa.gov.cn/art/2024/6/13/art_3090_193032.html

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.