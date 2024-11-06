产品未动，知产先行——企业出海知识产权启示录（六）

2024年5月30日，商务部召开的例行新闻发布会上公布的数据显示，过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍；2024年一季度，跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，增长14%。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米 1。

由此可见，跨境电商已经成为我国企业对外商业活动的重要组成部分，跨境电商平台也因此成为我国企业出海的重要渠道。相对于各个国家的知识产权司法体系，电商平台的知识产权规则和纠纷解决机制具有一定的独立性，并且具有成本低、程序简单、见效快的特点，因此，对于出海的中国企业，一旦遇到电商平台的知识产权侵权，可以同时考虑电商平台纠纷解决和所在国家的司法程序，以最大程度上维护自身的合法利益。

本篇对各电商平台的知识产权规则以及纠纷解决策略进行分析，希望对出海的中国企业有所帮助。

PART 01 亚马逊平台知识产权规则

亚马逊于1994年在美国成立，是最早的电子商务公司之一，现在是美国最大的电子商务公司。亚马逊共有美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、日本、澳大利亚、印度、阿联酋和新加坡等14个站点，全部面向中国卖方开放。

亚马逊卖家中心列明了知识产权侵权投诉的具体流程，平台保护的知识产权包括版权、商标、专利，知识产权侵权投诉的主体必须是拥有知识产权的权利人，或者是经权利人授权的代理人。亚马逊平台的侵权投诉流程包括三个步骤，第一步，权利人提交侵权投诉；第二步，亚马逊平台审核投诉；第三部，根据审核情况移除或者不移除被投诉内容。

其中，第一步权利人提交的投诉必须包含以下内容：被侵权的知识产权类型和信息（包括商标、版权、专利的申请/注册号，版权作品的书面链接及首次使用日期等），侵权的性质（侵权产品是商品、包装、网页图片还是文字侵权等），侵权商品列表（亚马逊标准识别码（ASIN）或者产品网页链接URL），侵权卖家列表，证明文件（比如取证下单的购买订单编号）和投诉人的联系方式。

在权利人提交投诉后，会受到确认信息，标明亚马逊已经在审核投诉。如果审核认为投诉成立，亚马逊会移除/下架被投诉商品/内容，向承担侵权责任的卖家通知权利人的索赔；如果认为投诉不成立，则不会对被投诉商品/内容进行操作，而是向投诉人发送通知，告知不成立的原因。

PART 02 全球速卖通、阿里巴巴国际站平台知识产权规则

阿里巴巴于1999年在中国成立，现在是全球最大的数字化贸易出口平台。全球速卖通（AliExpress）成立于2010年，是阿里巴巴旗下面向全球市场的跨境平台，是全球第三大的英文购物网站，是中国最大的跨境电商平台。两个平台均覆盖世界200多个国家和地区，通过支付宝国际账户进行交易，通过国际物流渠道运输货物。

阿里巴巴集团建立了知识产权保护平台（ipp.alibabagroup.com），服务全球速卖通和阿里巴巴国际站等旗下诸多电商平台，权利人可以通过该平台对侵犯知识产权（包括商标、专利、著作权）的商品和内容进行投诉，权利人需要提供个人身份信息和知识产权证明材料（商标、专利权利证书，著作权首次使用时间等），并提交被投诉产品链接；平台收到投诉后，会通知被投诉方，被投诉方可以提交申诉及相关材料；平台方会审核双方的材料和信息进行判断，并根据判断进行相应处理。

如果投诉成立，速卖通有权对被投诉方采取的措施有：删除商品/信息、暂时冻结账户、关闭账号（对于关闭账号的用户，速卖通有权采取措施防止该用户再次登记注册），对于严重侵权的速卖通有权冻结卖家关联国际支付宝账户资金即速卖通账户资金等。

如果投诉成立，阿里巴巴国际站对被投诉方采取的措施有：删除下架商品、冻结账户、关闭账号（对于关闭账号的用户，阿里巴巴国际站有权采取措施仿制该用户再次注册开店或进行销售、许诺销售），对于严重侵权的情况，阿里巴巴国际站保留对卖家单方面接触会员协议或服务合同、冻结卖家在国际站的全部或部分资金，直接关闭卖家账号的措施。

PART 03 eBay平台知识产权规则

eBay于1995年在美国成立，主要服务包括网上拍卖、电子商务、购物商场等，在全球有37个独立站点，覆盖190多个国家和地区，主要站点有美国、英国、澳大利亚、德国、法国等。

eBay平台建立了VeRO（Verified Rights Owner）项目以保护知识产权所有权人的利益，维护平台的经营秩序。VeRO项目允许知识产权（版权、商标、专利等）的权利人以及权利人授权的代理人向eBay提交知识产权侵权的举报。

eBay在收到举报后，会进行审核处理，如有需要，eBay会通过VeRO向权利人发送通知，让权利人补充提交相关文件，一旦审核认为举报成立，被举报信息/网页将被删除。同时，eBay将向被举报卖方发送举报人/权利人的联系信息，在被举报方认为删除错误的情况下，供被举报方与权利人直接联系，如果双方协商后认为确实存在删除错误，权利人可以联系eBay撤回举报。如果被举报卖方不经与权利人联系，直接重复发布侵权网页/信息，一旦权利人通过VeRO项目再次举报，被举报人可能面临限制销售或者暂停账号的出发。

PART 04 Wish品台知识产权规则

Wish于2011年成立于美国，有数据显示该平台上90%的卖家来自于中国。

Wish对伪造的商品和侵犯知识产权的行为采取非常严格的政策。权利人可以在Wish平台提交知识产权违规报告，平台会审核报告内容和相关被举报产品，如果经查实举报侵权存在，Wish平台会将相关商品/信息删除，并通知权利人；如果经查实举报的侵权不成立，Wish平台也会通知权利人，同时不会删除相关商品/信息。

如果卖家在Wish的服务条款中同意不限制Wish权利，一旦Wish单方认定卖家销售伪造或侵权产品，Wish有权删除商品/信息且无需通知卖家，并且可以单方面暂停或者终止商家的销售权限，冻结甚至没收支付给卖家的款项。Wish平台还会采取措施鉴别多次侵权的卖家，并可能对其采取下列措施，网页访问或账户权限被撤销或受限甚至永久移除或停用，罚款等。

PART 05 Shopee平台知识产权规则

Shopee于2015年在新加坡成立，是东南亚地区领航电商平台，覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、巴西等十余个市场，同时在中国深圳、上海和香港设立跨境业务办公室。2023 年 Shopee总订单量达82亿，其中第四季度总订单量增速达46%，增势强劲。

为保护卖家的知识产权，Shopee受理知识产权权利人或权利人授权的代理人发出的侵权投诉，投诉方需要将侵权相关的事实和初步的证据以书面形式发送到Shopee平台的指定邮箱。投诉需要包含以下信息：权利人的实体或电子签名，侵犯的知识产权的类型及权属证明，侵权产品的信息和网页链接URL，权利人的联系方式以及权利人的书面声明，该声明中记载权利人愿意自行承担错误投诉造成的损失，恶意投诉造成被通知者损害的，权利人需要承担加倍的法律责任；如果给Shopee造成损害的，权利人承担损害赔偿责任等。

收到投诉后，如果Shopee初步审核认为权利人资质不符或者材料不全，Shopee将通知权利人在合理期限内补充材料，如果期满未补充，视为撤回投诉。一旦审核通过，Shopee会对被投诉方采取删除商品、屏蔽下架商品、终止交易、冻结资金账户、扣划资金等措施。

同时，Shopee会将权利人的投诉通知被投诉方，被投诉方街道通知后，可以向Shopee平台提交不侵权的声明以及相关材料，Shopee将不侵权声明转送给权利人，并告知权利人可以在一定期限内向有关主管部门投诉或者向法院起诉，如果Shopee未在一定期限内收到权利人投诉或者起诉的通知，Shopee有权终止对被投诉方采取的措施。

PART 06 敦煌网

敦煌网于2004年在中国成立，是国内首个为中小企业提供B2B网上交易的平台，致力于帮助中国中小企业通过跨境电子商务平台出海走向全球市场。根据其官网信息，敦煌网全球第二大中国跨境出口B2B电商平台，同时也是美国市场最大的中国跨境出口B2B电商平台，覆盖225个国家和地区，支持71个币种的结算。

为保护卖家的知识产权，敦煌网官网列明了知识产权政策和侵权行为处罚办法，权利人可以通过平台投诉侵权卖家。敦煌网销售的产品分为自主品牌和授权品牌。对于自主品牌，卖家需提供品牌注册证书；对于授权品牌，卖家需提供品牌销售资质，并缴纳人民币20000作为品牌授权抵押金，一旦卖家店铺违反品牌销售规则，敦煌网将根据情况进行抵押金扣款。

PART 07 抖音

抖音电商于2020年在中国成立，基于短视频和直播内容链接网络购物，相较于上述几个传统电商具有鲜明的特点。

抖音设置有抖音电商知识产权保护平台，权利人或权利人的代理人可以通过该平台发起侵权通知，平台接到通知后会进行审核。如果审核认为侵权通知有效，则平台对被投诉方采取删除商品、终止交易、冻结账户的措施，同时将有效的通知转送给被通知方；如果被通知方在接到通知后的7天内提交了不存在侵权的声明及初步证据，平台将被投诉方的声明和证据转送给投诉方，并告知权利人可以向有关主管部门投诉或者向法院起诉，如果在一定期限内平台没有收到权利人投诉或者起诉的通知，抖音平台有权终止对被投诉方采取的措施。

此外，抖音平台可以公示收到的知识产权侵权通知、不存在侵权行为的声明和处理结果。

Footnote

1.商务部召开例行新闻发布会（2024年5月30日）（http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20240530.shtml）。

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