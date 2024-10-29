ARTICLE
29 October 2024

来啦！沙特阿拉伯专利申请指南

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
沙特阿拉伯作为中东地区的重要经济体，近年来在知识产权保护方面取得了显著进展，特别是在专利申请和审查方面。
China Intellectual Property
Person photo placeholder
Authors

沙特阿拉伯作为中东地区的重要经济体，近年来在知识产权保护方面取得了显著进展，特别是在专利申请和审查方面。

1. 专利申请概述

沙特阿拉伯的专利申请受到《专利、集成电路布图、植物品种和工业设计法》的保护。沙特阿拉伯知识产权局（SAIP）是负责专利申请的主管机构，且沙特阿拉伯自2022年8月22日起适用最新的专利申请指南，保护发明专利和外观设计的专利申请，无单独的实用新型专利保护。

2. 申请要求

在沙特阿拉伯申请专利，申请人需要提交一系列文件，包括但不限于请求书、说明书、权利要求书、摘要和附图（如有，也可以是彩色的附图），以及当地代理机构的委托书（需要进行公证认证，递交原件）。

3. 申请语言

专利申请的语言必须是阿拉伯语，并且必须附上说明书、权利要求书、附图和摘要的英文翻译。自2019年6月14日起，沙特阿拉伯允许以英语提交申请，但必须在申请之日起三个月内提交官方阿拉伯语翻译。

4. 申请途径

沙特阿拉伯是巴黎公约PCT的成员国，因此申请人可以通过以下途径申请专利：

 

通过巴黎公约途径直接申请（最早优先权日起12个月）；

 

通过PCT途径申请，然后在优先权期限内进入沙特阿拉伯国家阶段（最早优先权日起30个月）；

 

直接进入沙特阿拉伯进行过专利申请。

5. 申请流程

沙特阿拉伯的专利申请流程包括以下几个步骤：

 

形式审查：专利局对提交的申请文件进行形式审查，确保符合要求（不符合要求的，会要求在3个月内完善形式问题）；

 

申请公开：申请在申请之日起18个月内公布，但需缴纳公布费；

 

实质审查：申请人需在规定时间内缴纳实质审查费，专利局将开始实质审查；

 

早期检查：申请人可以请求早期检查，以加快审查进程；

 

主动修改：在审查过程中，申请人可以对申请文件进行修正；

 

年费：专利申请提交后的，每一年都需要缴纳年费，若未缴纳，则需要在过期后的3个月内进行补缴，官费为原来的2倍。

6. 专利要求

沙特阿拉伯的专利要求包括：

 

新颖性：在申请日或优先权日之前，不得被现有技术预见；

 

创造性：对于本领域技术人员来说不是显而易见的；

 

工业实用性：发明应具有实际的工业应用。

7. 特殊要求

伊斯兰法遵守：任何与伊斯兰教法相违背的发明都不能获得专利保护；

发明内容限制：沙特阿拉伯不允许某些类型的发明申请专利，如对环境或健康有害的发明。

8. 专利权期限

沙特阿拉伯的专利权期限为自申请日起20年，且没有延期制度。专利授权后的3年内需要进行实施，若无理由的未实施，会被专利局要求强制许可。

9. 异议和无效宣告

沙特阿拉伯设有授权后异议制度和无效宣告制度，利害关系方可以在规定时间内提出异议或请求无效宣告。

10. 国际合作

沙特阿拉伯与多个国家和地区的知识产权机构建立了合作关系，包括与中国国家知识产权局（CNIPA）的专利审查高速路（PPH）协议（2023年该协议被双方专利局局长认可，并无限期延长），以及指定中国知识产权局可以作为沙特阿拉伯的PCT国际检索单位和国际初步审查单位。

此外，还与美国专商局、日本特许厅。韩国特许厅和新加坡专利局签署了专利审查高速路（PPH）协议。此类协议通过参与机构之间共享专利信息加速专利程序，从而减少专利审查人员工作量，提高专利质量。

沙特阿拉伯的专利申请流程相对明确，对于希望在中东地区保护其发明创造的国际申请人来说，是一个重要的市场。随着沙特阿拉伯对知识产权保护的不断加强，可以预见其专利申请和授权将更加高效和便捷。申请人在申请沙特阿拉伯专利时，需要特别注意上述特殊要求，以确保申请的顺利进行。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Jia Yingfeng
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More