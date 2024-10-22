萨尔瓦多在2024年8月8日通过了新的知识产权法，标志着该国在知识产权保护领域迈出了重要一步。

萨尔瓦多在2024年8月8日通过了新的知识产权法，标志着该国在知识产权保护领域迈出了重要一步。新法不仅整合了原有的商标法与知识产权法，还特别设立了萨尔瓦多知识产权局（Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, ISPI），这一举措无疑将对商标等知识产权的注册、保护和管理产生深远影响。

根据新法，萨尔瓦多知识产权局将负责管理与商标相关的所有程序，包括商标注册、维护、转让、许可，以及解决与之相关的争议、在权利人之间进行调解等。这些职权前期曾由知识产权注册处负责，现在则由新成立的知识产权局承担。

在商标方面，新法对商标的保护和注册程序做出了重要更新。

增加非传统商标

新法扩大了商标的定义，不仅包括传统的文字、图形和图文组合，还涵盖了声音、颜色、味道、三维形状、动态图像等非传统商标。这种扩展使得商标的注册和保护更加多元化，能够适应数字时代品牌识别的复杂性，企业可以为其产品的独特风味、声音等申请商标保护，从而为其品牌提供更全面的法律保护。

商标续展及使用声明

新法对商标的续展程序进行了规定，要求每十年续展一次，并且需要在续展的同时，提交商业使用声明。这一规定旨在确保商标的实际使用，避免商标权的闲置和浪费。商标权利人需要提供商标在市场中的使用证据，如销售记录等，以证明其商标的活跃度和市场影响力。这不仅促使商标所有者积极运用和维护其商标，也有助于减少商标资源的无效占用，提升商标制度的整体效率。

禁止重复注册商标

新法第115条明确规定，同一权利人对于相同的商品和服务不得提出重复的商标注册申请。这一规定旨在避免商标资源的浪费和滥用，在实际操作中，这意味着商标持有人不能通过微小的变动来重复注册同一商标，从而规避使用声明等程序。此项规定的实施，将有助于商标局更有效地管理商标数据库，减少冗余和冲突，同时保护消费者和公众的利益。

除了商标改革，新知识产权法还涵盖了专利、著作权、工业设计等多个领域，提供了更为全面和现代化的保护。例如，新法律将外观设计的保护期限延长至15年，并引入了对集成电路和布局设计的保护，这些都是对当前全球知识产权保护趋势的积极响应。

总之，萨尔瓦多的新知识产权法通过建立萨尔瓦多知识产权局和推出新的法律条款，为该国的知识产权保护提供了一个更加全面和现代化的框架。

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