《黑神话悟空》游戏一上线就吸引了众多玩家关注。它不仅仅包含精美的画面和流畅的动作设计，背后还蕴含有东方文化与顶尖的游戏技术的"

《黑神话悟空》游戏一上线就吸引了众多玩家关注。它不仅仅包含精美的画面和流畅的动作设计，背后还蕴含有东方文化与顶尖的游戏技术的融合，使得该游戏成为今年备受瞩目的3A大作之一。

作为一名专利从业者，在游戏中充当"天命者"的同时，也再想游戏背后的相关技术是否已经被申请了相关专利。因为，在当前全球化的竞争环境中，加强专利保护不仅是企业竞争力的重要保障，也是推动游戏产业健康发展的关键因素之一。

伴随着好奇，笔者通过在相关专利检索网站进行查找。发现开发黑神话悟空的出版者"游科互动科技有限公司"以及相关公司当前申请且公开的以下几篇专利，带领大家探寻游戏背后的技术。

专利一：申请号201610147591 .4的专利主要应用针对开发者场景，该专利申请中公开了一种基于HTML5的数据可视化系统，该可视化系统包括：数据推送上报模块，用于对指定类型的数据进行统计，并提供数据的上报功能，将统计的数据上报给收集发布模块；收集发布模块，用于对数据推送模块上报的数据进行数据模型转换，并将转换后的数据发送给数据更新推送模块；数据更新推送模块，用于将收集发布模块发送的转换后的数据翻译为内部图形展示指令，并将该内部图形展示指令推送给展示模块；展示模块，用于在接收到内部图形展示指令之后，根据该内部图形展示指令执行绘图及展示，以实现数据可视化。

简单来说，上述专利主要是通过服务器对用户游戏过程中的数据进行统计，在后台以图表的形式进行展示。例如，通过扇形图的方式通过在线用户、等级分布、不同游戏任务的完成度等，将用户的游戏数据可视化。

非专利从业者可能会觉得该专利的实施过程非常简单，但笔者需要说明的是，虽然看起来流程简单但是实际技术的实现是复杂的，是需要编写大量的代码实现，而在该篇专利的撰写中，则是将不同功能的代码文件看作为一个模块。

即通过图中涉及的：数据推送上报模块、收集发布模块、数据更新推送模块以及展示模块之间的相互协同工作，并通过相关调用函数、数据格式等实现数据的统计、上报、模型转换、指令翻译，得到最后可以显示在电脑端的图表，这是一批批代码编写人员日以继夜工作的结果。

进一步的，通过专利一技术的应用，可以通过实时更新和展示用户的游戏数据，使得在变化的动态游戏中开发者可以有效的把握用户的需求。及时有效的定位玩家行为前后的变化信息，及时作出对应的响应。使得游戏在满足自由度的同时，更加契合用户的需求，从而极大提升游戏用户的体验感与融入感。

专利二：申请号201610122396 .6的专利则主要是针对玩家场景，具体的，本专利主要公开了：获取已登录的各客户端当前行为数据，对各客户端对应的当前行为数据分别按照预置的规则进行分类；将分类后的当前行为数据与历史行为数据作为各客户端对应的行为数据流；分别对各客户端对应的行为数据流进行分析，根据分析结果分别向各客户端推荐相应的游戏信息。

可选的，游戏的类型可根据实际需要进行设置，例如，该游戏可为百将行。客户端运行在游戏玩家手持的终端上，游戏玩家在终端上登录游戏帐号，服务器在玩家登录后，当存在多个玩家登陆时，获取已登录的各个游戏玩家对应的各客户端当前行为数据，对各客户端对应的当前行为数据分别按照预置的规则进行分类。可以理解的是，当存在一个游戏玩家登陆时，服务器获取该戏玩家对应的客户端当前行为数据，对该客户端对应的当前行为数据分别按照预置的规则进行分类，将该客户端分类后的当前行为数据与历史行为数据作为该客户端对应的行为数据流。

基于上述内容可知，专利二主要是根据玩家的行为数据流分析并推荐相应的游戏信息，实现个性化的游戏信息推荐的效果，如操作攻略、游戏区域更新、成长偏差提醒等，从而提升玩家体验和游戏的有效信息推送。通过分析玩家在游戏内的行为数据，系统可以动态地提供个性化的游戏信息推荐。

为了更加清楚明了的让大家了解该专利的实现过程，先通过简要举例说明。

假如，1号玩家在本月20日挑战高难度游戏副本失败1次，此时，游戏服务器中记录"1号玩家-高难度副本-失败+1"。相隔2日后，1号玩家再次挑战高难度游戏副本，同时，失败2次，这是，通过实时数据流，服务器中的记录将由"1号玩家-高难度副本-失败+1"更新为"1号玩家-高难度副本-失败+3"。如果，在服务器中设置了"失败3次以及以上推送游戏闯关策略"的情况下，当服务器发现"1号玩家"失败次数超过3次后，将立刻向玩家推送操作攻略、氪金技巧或大神通关视频等，进一步的，服务器还可以通过收集不同玩家在游戏中同一副本的游玩时间动态调整副本的资源出产率，从而提升游戏的可玩性。

总的来说，专利二通过分析出的玩家的游戏数据，调整游戏难度，优化玩家的游戏旅程。同时，更加有针对性的制定更有推送策略，避免玩家因推送消息对游戏的不喜爱。为玩家提供独一无二的个性化定制游戏体验。

进一步的，笔者在游戏的操作过程中认为，《黑神话：悟空》这款游戏还可为"游科互动科技有限公司"提供多个专利申请点，结合自身工作经验，笔者就可能申请专利的挖掘方向进行简要列举，供大家参考：

方向一：可以就游戏在图形渲染方面的先进做法，如光线追踪、全局光照等技术的应用，以及它们如何提升了游戏画面的真实感的具体操作申请了相关专利。

方向二：游戏中还采用动捕技术使得游戏中的不同角色更加鲜活，并通过物理引擎完成与建模角色融合。在此过程中，物理引擎实现原理和技术难点的具体解决过程也可以进行专利布局。

方向三：游戏中NPC的行为模式设计具有灵活性，可以根据完成任务分支的不同动态调整，这其中可能包含有AI的学习能力和适应性，这些能力是需要人工智能算法的大力支持的，并且算法的应用也是如今游戏类专利申请的核心领域，也可以作重点布局。

综上，通过了解"游科互动科技有限公司"的相关专利以及简述《黑神话：悟空》的专利点，可清楚的了解到，当前的游戏是需要通过创新的思维和科技手段，将传统元素与现代技术相结合，才能制作出可以弘扬中国传统文化，并能广泛流行于世界的3A游戏，十几年磨一剑的成功并非偶然，希望"游科互动科技有限公司"在开发游戏的同时，也能及时申请相关专利，避免开发出的游戏被侵权，提升在单机大厂领域的技术竞争力。

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