多年来，罗思国际广州办事处携手战略合作伙伴路盛律师事务所，在广交会上为客户打击侵权行为而不懈努力。近年来，无论是执法机构还是主办方，对知识产权的保护力度均有显著提升。

知识产权所有者对于在广交会上保护自己的知识产权有何看法呢？近日， 罗思战略合作伙伴路盛广州分所主任、中国区维权业务负责人侯恒，与 新秀丽（Samsonite ）的知识产权副总裁Drew Lamb进行了一次深入访谈。Drew Lamb认为，与现场执法部门和主办方保持紧密合作，持续进行灵活多变的维权行动，对于保护知识产权至关重要。

本文将梳理这次访谈的精华内容，希望激励更多知识产权所有者在广交会上采取更加积极的手段，以防范侵权行为的发生。

1. 为什么持续在广交会上维权这么重要呢？

从2012年起，Samsonite每逢箱包展览期间，都会在广交会上积极维权。我们注意到始终有人试图模仿我们的产品和设计，所以，必须在这些侵权行为扩散到全球市场之前，采取措施来阻止它们。我们坚信，通过不断的口头警告来告知他们不要抄袭我们的设计和产品至关重要，要明确告诉他们哪些特点是不能抄袭的，同时鼓励他们去创造和生产独特的设计和产品。广交会上有数量众多的出口商参展，能在此一次性高效地完成这些工作，是相当值得与高效的。

2. 经过多年在广交会上持续维权，您觉得了起到了怎样的效果？

我们发现随着时间的推移，对我们知识产权的抄袭现象有所减少。早些年，我们经常遇到仿冒我们品牌的产品，比如打着Samsonite旗号的行李箱和背包，以及对我们经典Cosmolite行李箱设计的复制品。这些明显侵犯了我们的商标和设计专利，我们向现场投诉中心提出了投诉，要求将这些侵权产品撤展。

近年来，我们注意到直接的仿制品减少了，对我们旧设计的模仿也在减少。相反，我们看到供应商展出的产品更多地变成了我们原创产品的改良版。我们认为这是我们不懈努力的积极成果，我们坚信，他们可以从我们的设计中获得灵感，但不应过于接近，从而创造出自己的、不侵犯我们权利的新设计。口头警告有助于教育他们避免直接抄袭。

我本人也经常加入罗思及其战略伙伴的维权团队，亲自走访箱包展区，了解其他产品与我们产品的相似程度以及规模，并亲自与参展商交流，指导他们诚信经营，避免抄袭。一些参展商认出了我，并主动带我参观他们的展位，展示他们在之前的展会中被指出的侵权复制品已经下架。有的甚至表示愿意与Samsonite合作。我很欣慰展商们对杜绝抄袭Samsonite重要性的认识有了显著提升。

我们还发现，从我们最初接触开始，展会组织者和知识产权维权中心的态度以及协助力度有了很大改善，同时在线上系统的帮助下，提高了投诉处理的效率。我们也欢迎展会组织者采取多种有效方式来处理对我们产品的模仿，以期在展览的时间内，集中且高效地解决多起投诉，减轻压力。

3. 您如何看待广交会维权部门和主办方在多年发展中所做的改进？

总体而言，我们注意到投诉中心的维权人员和主办方对于知识产权投诉的处理态度越来越积极和开放。回想Samsonite最初开展知识产权保护工作时，由于展会周期仅有五天，且投诉处理流程缓慢，维权人员难以在短时间内有效处理众多投诉，而当为期五天的展会接近尾声时，在第四天对侵权参展商采取行动意义不大。

然而，随着时间的推移，我们在展会上看到了更加迅速和高效的维权行动。以我们拥有专利的B-lite把手设计为例，尽管每届展会都会出现仿冒品，但我们始终向投诉中心提交下架请求。现在，主办方对这一设计已经非常熟悉，能够迅速作出判断。为了缓解维权人员在有限的展会期间处理大量知识产权投诉的压力，广交会主办方还特别派遣了专家协助处理部分投诉。

在今年五月的广交会上，我们与负责知识产权侵权投诉的主办方工作人员代表进行了一次富有成效的会晤。他向我们透露，对于主办方而言，无论是在展会期间还是展会之外，知识产权保护的重要性都在不断增加。每逢广交会临近，主办方都会向所有意向参展商发出警示，提醒他们尊重他人的知识产权，并提供一份以往展会中频繁出现的知识产权清单。我很高兴Samsonite也被列入了这一清单。

每届广交会结束后，我们欢迎并支持广东省知识产权局将所有提交的投诉转交给对相关参展商有管辖权的当地维权机构进行深入调查。我对当地市场监管局的后续行动表示赞赏，并与主办方工作人员分享了两起转至天津和杭州市场监管局处理的侵犯Samsonite设计专利权的案件。这两起案件都得以圆满解决：一起案件由市场监管局作出了处罚决定，另一起则通过调解并支付赔偿金。我们对此类协调行动和后续跟进表示赞赏。

4. 您在近年的展会上观察到了哪些新的侵权趋势？

如前所述，参展商越来越多地从Samsonite这里寻找"灵感"，而Samsonite也在持续推出创新设计。目前，尽管直接仿制的行为依然存在，但我们更多地发现了一些基于我们产品的衍生变化。有时，他们会模仿我们最具辨识度的设计以吸引潜在客户，试图将他们的产品呈现为与我们——全球箱包市场领导者Samsonite相似。然而，由于意识到可能会侵犯我们的权利，他们往往会创造出一些变体，避免直接复制我们的原创设计，这些衍生设计可能依然构成了对我们权利的侵犯，同时，它们对维权中心的工作人员在有限的展会时间内进行评估带来了更大的挑战。

我们还观察到，公众对知识产权（包括专利、外观设计和商标）的认识正在逐步提高，并且意识到这些权利应当得到尊重和保护，不应受到侵犯。

5. 对于其他参加广交会的知识产权权利人，您有什么建议？

充分的准备和积极参与至关重要。首要步骤是收集情报，包括对广交会相关产品类别的调查，确定哪些外观设计和产品遭到了抄袭。以往展会的结果和市场上的情况可以帮助识别哪些设计被抄袭。在广交会采取行动之前，确保所有必要的文件，如授权委托书（POA）、商标注册证和专利证书，都提前准备妥当。如果在初步调查中发现了某些外观设计专利被侵犯，可以记录下来，并给予口头警告。如果同类情况再次发生，可以在获得专利证书和评估报告后，在下一届展会上采取正式的维权行动。

由于展会时间有限，知识产权所有者与维权人员的紧密合作尤为重要。维权人员需要迅速了解专利情况，以便评估侵权行为并作出决策。此外，教育参展商避免抄袭我们的设计同样重要，并鼓励买家提高警觉，避免购买侵权产品。

综上所述，参展商参加广交会并展示侵权的抄袭设计是一种投机取巧的策略，我们将坚持参加广交会并确保这些侵权产品从展台上撤下、明确传达我们绝不容忍此类抄袭的立场、劝阻任何人不要抄袭我们的产品和设计。我们感谢广交会提供的知识产权保护体系，并将持续在展会上采取行动，向参展商传达尊重知识产权的重要性。

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