在打击第三人商标抄袭的评审案件中，我们经常需要收集证据来证明商标所有人的商标通过使用在相关公众中具有一定的知名度。

今天笔者将聚焦 "高定服装"这个特殊行业，展开讨论商标在评审案件中的证据收集问题。

高定服装即高级定制服装，来源于法语 Haute Couture 的翻译，指的是专为客户量身定制的服装。Couture 意思为缝制，Haute意思为顶级，顾名思义，高定服装即为量身定制服装的奢华的顶点。

据相关统计，一件高级定制服装的制作时间需要8天左右，如果附加刺绣、珠宝镶嵌等复杂工艺，会延长到40天甚至更长时间。目前全球只有约1500-2000位高定客户，其中每年实际购买的只有500人左右，高定的消费群体也并非普通大众，而是非富即贵，多为皇室贵族、政要、行业大亨和明星。所以高定的价格极度昂贵，动辄几十万甚至成百上千万, 也被描述为没有价格标签：预算无关紧要。换句话说，高定是社会地位的象征。

言归正传，既然高定服装不是给普通大众穿的，如果高定服装设计师的名字或高定服装品牌名称被抢注，在异议和无效案件中我们又能提供什么样的使用证据来证明其知名度呢？

在论述证据之前，我们不得不说相关公众的界定，该定义对于证据收集有着至关重要的影响。商标法意义上的相关公众，包括如下情形：

商标所标示的商品或服务的消费者；

商标所标示的商品的生产者或服务的提供者；

商标所标示的商品或服务在经销渠道中所涉及的经营者和相关人员等。

如上所述，"高定服装"的消费者并非普通大众，多为皇室贵族、政要、行业大亨和明星。高定的生产者也是顶级奢侈品品牌所有者，如DIOR。高定服装所涉及的经营者和相关人员也是顶尖的服装设计师和工作室。这些均不向普通大众"敞开心扉"。因此，在这种背景下，相关公众的认定十分重要，其将进一步"锁定"在评审案件中关于"高定服装"的品牌提供使用证据的类型和数量。

一般情况下，我们评审案件中可以提供如下使用证据来证明商标通过使用具有一定知名度：

① 销售证据：该商标所使用的商品或者服务的合同、发票、 提货单、银行进账单、进出口凭据、网络电商销售记录等相关材料; 该商标所使用的商品或者服务的销售区域范围、销售网点分布及销售渠道方式的相关材料 (包括传统经营方式和非传统经营方式);

② 宣传证据：涉及该商标的媒体广告、评论、报道、排名及其他宣传活动材料 ( 包括传统媒体和非传统媒体);

③ 展会证据：该商标所使用的商品或者服务参加展览会、博览会的相关材料;

④ 所获荣誉奖项，商标受保护的记录，以及其他证据材料等。

在常规快消品和普通服装等品牌关于商标的知名度证据收集而言，销售证据是最常规的证据，这些品牌的线下店铺和电商平台的销售量非常高，销售证据非常容易收集，也是证明商标知名度最容易收集的证据。

但就高定服装这个特殊行业的销售而言，其证据非常少，基本难以提供几张合同和对应的发票/账单。如上文所述，高定服装复杂的工艺和周期，产品非常难以量产；其次高定服装的价格极其昂贵以及全球高定客户非常少且客户隐私保护性更强，在这种情况下，如果像普通快消品提供一样的销售证据，并且要达到一定的证据数量非常困难，这将对高定服装品牌的所有者在维权阶段带来极高的挑战。

因此，就高定服装这个特殊行业的证据提交收集方面，商标代理人需要做到如下几点要求：

1.详细论述以证明"高定服装"行业的特殊性，锁定相关公众。

如上文所述，因"高定服装"行业的特殊性，其相关公众的认定不应该为普通快消品的消费者、生产者、经营者，而是上文提及的皇室贵族、政要、行业大亨和明星，顶级奢侈品品牌所有者等。在这一部分，我们可以结合"高定服装"的历史起源、行业发展现状、制作过程、成员、消费者层次等多个方面来论述。

2. 基于行业的特殊性，就证据收集上，需要将更多的精力集中于宣传证据的收集和品牌曝光度上，而非上述所提到的销售证据。

收集的证据方向可以是：

① 高定服装品牌发布的时装秀。高定服装品牌基本每年举办不少于两场的时装秀。我们可以收集每年时装秀的服装系列图片、时装秀信息、参展明星等信息。

② 高定服装品牌参展的时装秀包括巴黎时装周以及明星红毯穿着，如戛纳电影节红毯。

③ 该高定服装品牌在业内认可的各大时尚杂志的出版，包括Vogue、Elle、Gmamour等顶尖时尚杂志。

④ 网络媒体的报道，和社交平台的报道包括微博、小红书、抖音等宣传证据。

3.高定服装品牌设计师所获荣誉奖项

包括法国ANDAM awards，英国BFA award，法国LVMH Prize等顶尖的服装设计奖项。

4.高定服装的商标受保护的记录

如国家知识产权局和法院的判决。

综上所述，在"高定服装"等特殊行业，如化工行业、生物制药等行业的评审案件中，在收集商标使用证据来证明知名度的时候，代理人不能一味的套用模板，一定要论述行业的特殊性，锁定相关公众和因行业特殊性而限制的提交证据的类型，以便说服审查员关注行业的特殊性，接受有限的证据并认定商标的知名度。