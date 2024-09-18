2024年7月23日，阿根廷商标局通过了P-295/2024号行政决议，该决议规定：商标申请人收到异议答辩通知后15个工作日内，须一次性向阿根廷商标局支付官费，费用为阿根廷比索8900元（约合10美元）。此期限不可延期。若申请人逾期未支付相关费用，则视为放弃了被异议商标的注册，被异议商标将被自动驳回。

此外，该决议还包含一项过渡性规定，适用于处于以下状态的商标：

①异议人已确认维持异议申请；

②申请人尚未对异议申请进行答辩；

③阿根廷商标局尚未下发异议裁定。

针对上述状态的商标，阿根廷商标局将自2024年8月14日起逐步发送通知，要求商标申请人在收到阿根廷商标局通知之日起15个工作日内支付官费。如申请人逾期未支付此费用，则将适用P-295/2024号行政决议的规定。

该决议生效后，阿根廷的商标异议流程更新如下：

①提交异议申请：异议人须在商标异议公告期（30天）内向阿根廷商标局提交异议申请；

②冷静期：异议申请经过形式审查后，阿根廷商标局将给予异议双方4个月时间（冷静期）协商解决冲突，异议双方可以在此期间寻求和平解决方式（如撤回商标申请、商品限定或者达成共存协议等）；

③受理异议申请：冷静期届满后，若双方未能达成和解，阿根廷商标局将通知异议人在15个工作日内申请维持异议、缴纳异议费用、提交详细理由及证据材料。若异议人确认继续异议程序并及时缴费，阿根廷商标局将正式受理此异议申请，并启动正式的异议程序（行政程序）；若异议人放弃异议，那么提交的异议申请将被阿根廷商标局认定为"反对意见（letter of protest）"，而阿根廷商标局有权决定是否成立。阿根廷商标局将在实质审查阶段根据审查结果下发审查意见书，并要求申请人在规定时间内予以答复。

④异议答辩通知：异议人确定启动异议程序后，阿根廷商标局将会给商标申请人下发异议答辩通知，并要求其自收到该通知之日起15个工作日支付官费（约10美元）以确认商标申请人希望继续异议答辩程序。但，过期未支付此官费，则被异议商标则自动被驳回。

⑤下发异议裁定：阿根廷商标局会根据异议案件的现有材料作出裁定，同时被异议人是否提交答辩材料不影响官方的正常审理。若对异议裁定不服，异议双方均可以在收到裁定之日起30个工作日内向复审法院提起诉讼。

在该决议生效前，商标申请人可以在异议程序中放弃答辩或不采取任何措施，但其商标仍是有效状态。即便申请人无意维持被异议商标的注册申请，异议人为了维护商标权利，仍需承担更高的成本来继续异议程序。

最新通过的决议的主要目的是，通过征收商标申请人的官费，来表达其维持商标注册申请的意愿，以此平衡异议程序中申请人和异议人的权利与义务。