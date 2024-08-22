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22 August 2024

国家知識産権局、今年上半期の商標審査実績を公表

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中国国家知識産権局商標局はこのたび、2024年上半期の商標審査実績を発表した。同期間中、合計334.8万件の商標審査が完了し、商標登録の平均
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中国国家知識産権局商標局はこのたび、2024年上半期の商標審査実績を発表した。同期間中、合計334.8万件の商標審査が完了し、商標登録の平均審査周期は4ヶ月、通常の商標登録期間は7ヶ月で安定している。

また、商標局は法に基づき、504件の商標に対して早期審査を行い、重大な悪影響がある商標登録出願958件を迅速に却下した。さらに、異議申し立ての実体審査を5万件以上完了し、商標評審案件を17.6万件審理し、悪意ある商標登録行為を合計20.5万件取り締まった。

さらに、上半期における商標登録出願の実体審査合格率は97.7%を維持している。国内出願人によるマドリッド商標国際登録申請は3637件に達し、前年同期比で20.3%増加し、審査期間は2ヶ月で安定し、審査合格率は99%を超えた。

出所：中国保護知識産権網

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