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14 August 2024

专利期限补偿：新政策解读与操作指南

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随着知识产权保护意识的不断增强，专利权期限补偿成为了许多专利权人关注的焦点。2024年8月6日，国家知识产权局发布了《关于调整部分专利收费标准和减缴政策的公告》（第594号），对专利期限补偿费用及相关政策进行了调整。本文将对新政策进行详细解读，并提供操作指南，帮助专利权人更好地理解和运用这一政策。

一、专利期限补偿费用调整

根据公告，专利权人提出专利权期限补偿请求时，需要缴纳专利权期限补偿请求费，新的收费标准为每件200元。这一费用的调整，旨在优化专利收费结构，确保专利权期限补偿机制的合理性和公平性。

二、专利权补偿期年费

对于经审查符合期限补偿条件的专利，专利权人应缴纳专利权补偿期年费，新的收费标准为每件每年8000元。这一费用的设定，有助于维护专利权的稳定性和持续性，同时也为专利权人提供了更为明确的费用预期。

三、专利期限补偿的申请与缴费

专利权人在2024年7月26日之前提出专利权期限补偿请求的，应在2024年10月26日前补缴专利权期限补偿请求费。逾期未缴纳或未缴足的，将不予以专利权期限补偿。此外，国家知识产权局作出给予专利权期限补偿决定后，专利权人应在专利权20年期限届满前一次性缴清专利权补偿期年费。

四、专利期限补偿的不适用情形

值得注意的是，专利权补偿期年费不设滞纳金，不设恢复期，并且不适用专利收费减缴办法中规定的予以减缴的情形。这意味着专利权人需要严格按照规定的时间节点完成缴费，以确保专利权期限补偿的有效性。

五、结语

专利期限补偿政策的调整，体现了国家知识产权局对专利权保护机制的不断完善和优化。作为专利权人，了解和掌握这些新政策，对于维护自身合法权益至关重要。希望本文能为专利权人提供有益的参考和指导。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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