一周年小结

2024 年 6 月 1 日，具备统一效力的欧洲专利（或"统一专利"）和统一专利法院迎来一周年。尽管目前要对这两者的发展情况下结论还为时过早，不过欧洲专利局业已发布一些统计数据，可以帮助我们从多个角度了解不同技术领域和司法辖区的申请人和专利权人对新机制的接受情况。在本系列文章中，我们将对统一专利和统一专利法院进行简单回顾，并了解两者目前所处发展阶段，以及建议在制定适应统一专利和统一专利法院相关策略时需要斟酌考虑的因素。

统一专利制度和统一专利法院的回顾

欧盟在上世纪七十年代就有意愿建立统一专利制度，直到十多年前才出台了相关法规，为推出今时今日的统一专利制度和统一专利法院铺平了道路。有关这两者的《统一专利法院协定》草案早在 2011 年就已颁布，但花了约 10 年时间才得到所有必要成员国的批准。因此，统一专利制度和统一专利法院直到 2023 年 6 月 1 日才最终生效。

这意味着，自 2023 年 6 月 1 日起，专利权人可选择在欧洲专利公报授权公告日起一个月内，向欧洲专利局申请具备统一效力的欧洲专利。除此之外，专利权人也可选择其自欧洲专利公约问世以来就可使用的默认方式，在欧洲专利公约的 39 个成员国任意国家，通过传统的生效程序，获得该国的国内专利。

统一专利途径具有简化生效过程的优势，将专利权人本来应当在不同国家完成的多次生效程序整合为一个程序。专利权人不再需要聘请多位专利代理人在多个国家完成生效过程，也不再需要对多国专利进行多重翻译以及多重专利年费。取而代之的是，专利权人只需要在单一集中化过程中，进行一次翻译，并且每年只需续缴一笔年费。然而，并非欧洲专利公约下的所有欧盟成员国都批准了统一专利制度。因此，此项制度只对那些有意在加入该制度的欧盟成员国内获得专利的专利权人有意义。这些欧盟成员国包括：奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚（自 2024 年 9 月 1 日起）、斯洛文尼亚和瑞典。

塞浦路斯、捷克、希腊、匈牙利、爱尔兰和斯洛伐克已签署该项协定，但尚未予以批准。其他国家，特别是西班牙、克罗地亚和波兰，虽然有意向签署，但目前尚未正式签署该项协定，而英国则由于已经脱离欧盟，不能加入该项协定。

这些现状意味着，如果专利权人在申请统一专利之余，还希望在一或多个目前尚未加入统一专利制度的国家获得专利权，则需要在这些国家单独申请生效。

除了生效程序得到简化外，获得统一专利还可以帮助专利权人节省费用，因为统一专利在大约前十年内的年费总额，相当于在四个不同国家单独递交生效请求所需。

统一专利虽然有简化流程并在短期内节省费用的好处，也存在一个弊端，即专利权人必须接受统一专利法院对其统一专利相关事务的排他性管辖权，不得以任何方式加以排除。

事实上，自 2023 年 6 月 1 日起，任何欧洲授权专利只要在至少一个批准加入了统一专利法院体系的国家内生效，统一专利法院都将对其拥有排他性管辖权。这意味着，对任何加入新体系的国家，与授权专利有关的纠纷将只能诉诸统一专利法院。至于那些仅在未加入新体系的国家生效的专利，专利纠纷由这些国家的相应国内法院管辖。

如果专利权人选择了传统生效程序，无论生效发生在 2023 年 6 月 1 日之前还是之后，都将可以在 7 至 14 年过渡期内选择退出统一专利法院的管辖。在过渡期内，专利权人在选择退出后，还可选择重新加入统一专利法院体系，但只有一次机会。

只能在统一专利法院提起诉讼意味着，单一法院通过单一程序做出的裁决将在所有统一专利法院体系的成员国内有效。因此，经过单一程序，即可维持或撤销专利权人在所有这些国家的专利权。

尽管统一专利法院可以通过单一程序，审理所有欧洲专利和统一专利的诉讼事项，使得诉讼事项得以简单解决，并且裁决在所有司法辖区内可以执行，但是专利权人也必须慎重考虑该单一程序可能导致专利权人在所有国家的相关专利权被撤销的风险。

在下一篇文章中，我们将根据欧洲专利局公布的统计数据，为您简单介绍不同行业和司法辖区对该体系的接受情况。https://protect.checkpoint.com/v2/___https://rouse.com/insights/news/2024/the-unitary-patent-and-the-unified-patent-court-turn-1-part-2___.YzJ1Omxpb25icmlkZ2U6YzpvOmI5YzgyNmYwNWM0OTVjOGEyOTVlNDBjYmY5YWI4NzUxOjY6NzNiMTpjY2Q1YWI5MWRmYmQ3NzZiOGU3YTVlY2QzNWVjNjBmNzVhZWViZWI2NWRjMjEyMzBjZjI2OGZjNDZmMzBkOWVkOnA6VDpO

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