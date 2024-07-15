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15 July 2024

国家知識産権局、「規則制定に関する手続き規定」で意見募集

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中国国家知識産権局（CNIPA）は立法の公開性と透明性を高め、立法の質を向上させるため、「国家知識産権局規則制定に関する手続き規定」の意見募集稿及びその起草説明を作成し、公表した。8月12日までに一般向け意見を募集している。

　意見募集稿とその起草説明はCNIPA公式サイトとウェーチャット公式アカウントに掲載されている。意見提出の方式は以下の通り。

　中華人民共和国司法部公式サイト（ http://www.moj.gov.cn ）と「中国政府情報網」（http://www.chinalaw.gov.cn ）のトップページにアクセスし「立法意見征集」特集で意見を提出。

　電子メイル　tiaofasi@cnipa.gov.cn

　FAX　010-62083681

　書簡　北京市海淀区西土城路6号国家知識産権局条法司総合業務処　〒100088

出所：国家知識産権網

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