劳合社辛迪加诉讼主体资格研究：跨境视角与中国实践

在国际保险市场中，辛迪加（Syndicate）是劳合社面向保险市场的业务单位，由一个或多个劳合社成员提供资本支持，并由专门的管理代理人（Managing agent）进行日常管理，上述成员即为对应保单真正的保险人。

英国《1982年劳合社法案》（Lloyd's Act 1982）第8（1）条规定：

"从事承保业务的成员只有在以下条件下，方可作为在劳合社承保的保险合同的一方当事人：该合同必须以分别责任方式承保，即每位从事承保业务的成员仅就其自身部分承担责任，而不为他人承担责任；并且，每位从事承保业务的成员的责任仅限于其自身风险份额。" [1]

根据上述规定，就辛迪加所承保的任何风险，各承保成员按照各自的份额承担个别责任。而在传统英国法下，辛迪加本身并不具备法人资格，原则上不能成为诉讼主体。因此，因劳合社辛迪加签发的保单所引起的诉讼，关于其"诉讼主体资格"问题，在不同的司法管辖区形成了不同的解决路径，下文试进行初探：

一、英国与美国等司法管辖区的法律实践

在英国法下，如因辛迪加承保的保险合同产生纠纷，则原则上应以辛迪加成员为诉讼当事人，而非辛迪加本身。实践中，通常由其中一名成员代表其自身及其他成员参与诉讼。

这一做法在Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co[1989] 1 Lloyd's Rep 568案中得到体现。在该案中，原告保险公司代表其自身以及其他辛迪加成员提起诉讼，被告辩称原告无权以代表身份提起诉讼，但其主张被英国上诉法院驳回。

在Lloyd v Google LLC [2022] 2 All ER 209中，英国最高法院（LEGGATT勋爵）引用了Pan Atlantic案的判决，并总结称"在由劳合社辛迪加承保的保险案件中，由于辛迪加不是独立的法律实体，标准做法是指定辛迪加的单个成员（通常是首席承保人）作为代表原告或代表被告，代表其自身以及所有其他成员提起诉讼或应诉。在此类诉讼程序中，判给代表人损害赔偿或判决代表人承担损害赔偿并无困难，因为辛迪加成员有权共同追偿或有义务共同支付的任何损害赔偿的计算，并不取决于风险如何在辛迪加成员之间分配。" [2]

上述立场在美国等其他普通法司法管辖区亦获得了支持。

例如在美国纽约南区联邦地区法院审理的Roby v.Corp. of Lloyd's 796 F. Supp. 103, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) P96, 825, 1992 U.S. Dist. Decision案中，投资者在一项投资纠纷中，起诉了包括劳合社本身在内的多名被告，上述被告包括部分劳合社辛迪加。

案涉辛迪加被告提出抗辩，称其不是可诉的法律实体，因此要求法院驳回针对辛迪加的诉讼请求。该案法院经审理后认定，无论是按照英格兰法还是纽约法律，辛迪加均不具备"法律存在性"（the syndicates have no legal existence），并据此驳回了针对辛迪加的诉讼请求。

但与此同时，英国司法实践亦有少部分判例支持辛迪加直接以自身名义参与诉讼，例如Engelhart CTP (US) LLC v Lloyd's Syndicate 1221 for the 2014 Year of Account and others [2018] EWHC 900 (Comm) 案等。

二、辛迪加在中国法院的应诉问题

我国法律并未规定"辛迪加"这一组织形式。因此，在我国法律下，关于辛迪加能否作为适格被告，以及在涉及辛迪加承保的保险合同纠纷中应如何确定诉讼当事人的问题，目前尚无明确法律规定，中国各地法院亦未形成统一的司法实践。

根据笔者初步调研，辛迪加在我国法院参与诉讼存在三种方式：

由具体辛迪加成员直接参加诉讼，如（2015）大海商初字第376号案件； 辛迪加本身作为当事人参与诉讼，如（2017）沪72民初3448号、（2020）沪0115民初4842号案件；及 由辛迪加管理代理人代表辛迪加应诉，如（2017）辽72民初585号案件。

因此，如涉及劳合社辛迪加在中国的诉讼，则应根据具体情况确定参与诉讼的当事人。

就上述第一种方式而言，在英国保险市场中，劳合社一般不会披露辛迪加的具体成员名单。因此，如选择直接起诉辛迪加的成员，则可考虑首先致函辛迪加的管理代理人要求其进行披露，取得名单后再以其成员为被告向人民法院起诉。

就第二种方式而言，虽然劳合社辛迪加在普通法司法体系下并不具备诉讼当事人的主体资格，但是在我国法律体系下，将辛迪加直接作为诉讼当事人具有一定法律依据。

《中华人民共和国民事诉讼法》第51条规定，我国民事诉讼当事人须属于"公民、法人和其他组织"之一。而《民诉法司法解释》第52条规定，"民事诉讼法第五十一条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，包括：(一)依法登记领取营业执照的个人独资企业；(二)依法登记领取营业执照的合伙企业；(三)依法登记领取我国营业执照的中外合作经营企业、外资企业；(四)依法成立的社会团体的分支机构、代表机构；(五)依法设立并领取营业执照的法人的分支机构；(六)依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性银行和非银行金融机构的分支机构；(七)经依法登记领取营业执照的乡镇企业、街道企业；(八)其他符合本条规定条件的组织。"

劳合社辛迪加虽无法人资格，但作为劳合社下合法开展业务的承保单位，具备一定的组织架构与资产，符合《民诉法司法解释》第五十二条关于"其他组织"的实质要件，可归入第（八）项"其他符合本条规定条件的组织"之范畴。

另外，如与辛迪加产生纠纷，且需在中国境内起诉，亦可尝试直接将辛迪加或其管理代理人作为共同被告起诉。但该路径目前尚无司法先例，是否会被人民法院接受，仍存在一定不确定性。

随着国内保险公司涉外业务日益增长，未来涉劳合社主体的诉讼案件将会越来越多。此类案件往往涉及跨境诉讼主体资格认定、判决承认与执行等诸多复杂法律问题。我们期待在未来的司法实践中，持续关注、梳理并积极参与这一领域的规则演进与实务探索。

[1] 原文为："An underwriting member shall be a party to a contract of insurance underwritten at Lloyd's only if it is underwritten with several liability, each underwriting member for his own part and not one for another, and if the liability of each underwriting member is accepted solely for his own account."

[2] 原文为："[I]n the case of insurance underwritten by Lloyd's syndicates, which are not separate legal entities, it is standard practice for a single member of the syndicate (usually the leading underwriter) to be named as a representative claimant or defendant suing, or being sued, for themselves and all the other members. There is no difficulty in awarding damages for or against the representative in such proceedings, as the calculation of any damages which the members of the syndicate are collectively entitled to recover or liable to pay does not depend on how the risk is divided among the members of the syndicate."

