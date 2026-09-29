제1차 전국 영업비밀 보호 혁신 시범 전형적 경험과 방법 발표

8월 4일, 국가시장감독관리총국은 제1차 전국 영업비밀 보호 혁신 시범 전형적 경험과 방법을 발표했다. 기자는 여러 보험 관련 사례가 이름을 올린 것을 확인했다.

그중 닝보시는 전국 최초의 국가보험혁신종합시험구의 선발 우위를 바탕으로 영업비밀 보험 메커니즘 혁신을 시범의 핵심 돌파 방향으로 삼아 시장화된 위험 분담의 특색 있는 보호 경로를 구축했다. 전국 최초의 영업비밀 보호 보험 상품을 선도적으로 출시하고, 1.0버전 권리구제 비용 보상에서 2.0버전 직접 손실 보상으로의 반복 업그레이드를 완료하여 침해 권리구제 비용과 경영 손실이라는 두 가지 핵심 영역을 포괄하는 완전한 영업비밀 보험 보장 체계를 형성했다. 《닝보시 기업 기술비밀 보호 조례》를 개정하여 보험 메커니즘을 법규 차원에 포함시켜 고정화하고, 재정 장려 보조 정책을 함께 도입하여 보험 가입 기업에 최고 50%의 보험료 보조금을 지급함으로써 기업의 보험 가입 문턱을 효과적으로 낮췄다. 현재까지 전 시 누적 보험 가입 기업은 약 100곳에 달하며, 영업비밀 권리구제 비용이 높고 손실 배상이 어려운 업계 공통의 고충을 실질적으로 해결했다. 관련 방식은 지역 금융 혁신 우위를 발휘했을 뿐만 아니라 전국 영업비밀 보호 시장화 메커니즘 탐색에 복제 가능한 실무 경험을 제공했다.

광둥성 포산시는 제조업 강시의 산업 발전 수요에 밀착하여 영업비밀 가치 전환을 혁신 시범의 특색 있는 핵심으로 삼고 무형자산 금융 지원의 새로운 경로를 탐색했다. 영업비밀 질권 융자 모델을 최초로 도입하고, 전국 최고 한도의 영업비밀 질권 대출을 실행했으며, 전국 최초의 영업비밀 질권 융자 접수 창구를 설치하여 기업에 원스톱 상담, 가치 평가 및 융자 연결 서비스를 제공했다. 동시에 성 내 지급시 최초의 영업비밀 침해 손실 보험을 출시하여 “융자 지원 + 위험 보완”의 금융 서비스 폐쇄 루프를 구축함으로써 기업의 핵심 무형자산을 효과적으로 활성화하고 과학기술 창업 기업의 새로운 융자 채널을 열었다.

쓰촨성 청두시 우허우구는 성 내 최초의 영업비밀 보험 질권 융자 사례를落地하여 영업비밀 금융 지원 통로를 열었고, “상미보(商密保)” 디지털 서비스 미니프로그램을上线하여 다차원 기업 위험 정량 진단과 맞춤형 개선 업무 모델을 혁신적으로 선보임으로써 청위(청두-충칭) 쌍성 경제권 산업 협동 혁신을 위한 영업비밀 협동 보호 장벽을 튼튼히 구축했다.

(출처:국가시장감독관리총국)

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