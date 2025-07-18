Industry Observation｜China Life Sciences And Healthcare Weekly Report No. 30

一、法规政策动态

2025年6月30日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》

为进一步完善全链条支持创新药发展举措，推动创新药高质量发展，更好满足人民群众多元化就医用药需求，国家医保局、国家卫生健康委联合印发了《支持创新药高质量发展的若干措施》（以下简称《措施》）。

《措施》提出共五方面16条举措，对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持，将为创新药高质量发展提供助力。《措施》聚焦当前创新药发展面临的挑战，坚持问题导向，推动形成"真支持创新、支持真创新、支持差异化创新"的格局。

2025年6月27日，国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》

国家药监局发布《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》（以下简称《公告》），针对医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械等（以下简称高端医疗器械），提出优化特殊审批程序、完善分类和命名规则、持续健全标准体系等十方面支持举措。

《公告》旨在落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》要求，完善审评审批机制，加强全生命周期监管，全力支持高端医疗器械重大创新，促进更多新技术、新材料、新工艺和新方法应用于医疗健康领域，更好满足人民群众健康需求，提升我国高端医疗器械国际竞争力。

二、监管处罚动态

2025年6月27日，中南大学湘雅二医院因医护人员未按规定填写病历资料被处以行政处罚

根据信用中国官网双公示系统公示的行政处罚信息，中南大学湘雅二医院医护人员存在以下未按规定填写病历资料的行为：该医院某医务人员未按规定对患者病历中《体外循环记录单》的数字部分进行了五处修改；患者病历中的《手术护理记录》存在某医护人员代签名的行为。长沙市卫生健康委员会认为，上述行为分别违反了《病历书写基本规范》第七条、第八条之规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第一项、《湖南省卫生健康行政处罚裁量权基准》第一章第六节、《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项"从轻情形"的规定，长沙市卫生健康委员会决定，对中南大学湘雅二医院予以警告，并对其处以15,000元罚款的行政处罚。

2025年6月27日，北京医路通达医疗器械有限公司西城分公司因存在作虚假和引人误解的商业宣传的违法行为被处以行政处罚

根据北京市市场监督管理局官网发布的行政处罚信息，北京医路通达医疗器械有限公司西城分公司在美团买药平台销售医疗器械，该公司对以下两款产品的宣传活动中存在以下违法行为：健医师脉舒型医用退热凝胶备案的产品的详情页面信息与产品标签及产品说明书上记载的适用范围不一致，该商品详情页面上的宣传文字由该公司自行上传；葵花鸡眼型穴位压力刺激贴备案的产品的详情页面与产品标签及产品说明书上记载的适用范围不一致，该商品详细页面的宣传文字由该公司复制1688平台的产品宣传信息。

北京市西城区市场监督管理局认为，上述行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》（2019修正）第八条第一款"经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者"之规定。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》（2019修正）第二十条第一款、《北京市市场监督管理局行政处罚裁量权适用规定》第十四条第（二）项之规定，北京市西城区市场监督管理局决定，对该公司处以1,000.00元罚款的行政处罚。

三、行业动态

合作动态

2025年6月30日，复星诊断与西门子医疗达成战略合作

复星诊断是一家专注于体外诊断领域的企业，致力于提供全面的医学诊断解决方案，在体外诊断仪器和试剂研发、制造等方面构建产业布局。西门子医疗是一家医疗科技公司，业务广泛覆盖医学影像、体外诊断等众多领域。根据协议，合作将围绕高端医疗诊断产品展开，双方将整合技术、产能与全球化资源，携手推动体外诊断领域的创新升级。

2025年6月27日，睿智医药与圣诺医药达成战略合作

睿智医药是一家致力于新药研发及生产一体化服务的创新型企业。圣诺医药是一家专注于RNA疗法（包括RNAi和mRNA药物）研发与商业化的临床阶段生物制药公司。根据协议，双方将充分发挥圣诺医药在siRNA药物研发的优势与睿智医药全球一体化CRO/CDMO平台的技术积累，重点推进小核酸领域创新药物的研发与转化。合作内容涵盖从早期发现到商业化生产的全周期服务，具体研发项目将通过后续专项合同落实

2025年6月26日，昊海生科与华润医药达成战略合作

昊海生科是一家生物医用材料企业，聚焦眼科、医美、骨科等领域，其医美业务核心产品包括玻尿酸、基因工程表皮修复制剂等。华润医药是一家大型非处方药制造商。根据协议，双方将共同布局医美产业，通过整合华润全国医疗网络资源与昊海生科产业化基地优势，构建医美领域"技术研发－临床转化－市场推广"闭环生态。

投融资动态

2025年6月27日消息称，元生科技完成战略融资，由广东省智能机器人研究院投资

元生科技是一家专注于智能辅具设备研发的高新技术企业。公司主要从事智能康复护理医疗设备的研发、生产和销售，并提供智能健康看护仪等系列产品。本轮融资资金将主要用于增强元生科技的技术研发能力和市场竞争力。同时，元生科技将与广东省智能机器人研究院携手在智能康复护理设备领域展开深度合作。

2025年6月27日消息称，锦波生物完成20亿元战略融资，由养生堂投资

锦波生物是一家功能性生物蛋白产品研发商，涉及妇科、皮肤科、外科、肛肠科及医美产品等领域，产品有抗HPV生物蛋白敷料、重源ReOrigin虫小白胶原蛋白原液等。本轮融资资金将重点用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金。上述项目建成后，将提升锦波生物在伤口护理、骨科植入材料、毛发健康及眼科药物等领域的技术开发与产品转化能力。

2025年6月26日消息称，智美星辰完成数千万元A轮融资，由亚商资本投资

智美星辰是一家皮肤AI人工智能应用公司，主要致力于对皮肤检测仪器及护理产品进行AI智能化与数字化升级。本轮融资资金将用于智美星辰技术升级、AI 功能的继续开发和完善、品牌推广、海外市场布局。

2025年6月25日消息称，霆升科技完成B+轮融资，由倚锋投资、启明创投、黄埔医药基金联合投资

霆升科技是一家专注于心脏三维标测系统研发的高科技企业。本轮融资资金将主要用于进一步推动霆升科技在心脏三维标测领域的创新研发，加速产品上市进程，同时扩大市场覆盖范围，为更多医疗机构提供心脏手术解决方案。

IPO动态

2025年6月27日，瑞斯普利挂牌新三板基础层，证券代码为874344

根据深圳瑞斯普利生物制药股份有限公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统发布的公告，该公司股票将于2025年6月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为瑞斯普利，证券代码为874344，所属层级为基础层。瑞斯普利是一家呼吸系统吸入给药配方技术及装置研发商，专注于呼吸系统吸入给药配方技术及装置研发、生产、销售，业务涉及哮喘、慢性阻塞性肺病、糖尿病、帕金森病等治疗领域。

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