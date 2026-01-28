ARTICLE
28 January 2026

国家市場監督管理総局、「行政処罰における違法所得認定規則」を発表

China Government, Public Sector
Kangxin  
中国国家市場監督管理総局（SAMR）は16日、行政処罰事件における違法所得の認定を規範化し、執行基準の統一を図るため、「市場監督管理行政処罰事件違法所得認定弁法」を公表した。3月20日より正式に施行される。

　同弁法は厳格、規範的、公正な法執行の推進を目的としており、全17条から成る。市場監督管理分野における違法所得認定の基本原則、計算ルール、および判断が困難な事案への対応指針を明確に定める。これにより、現場の法執行業務において、より明確で統一的な判断基準が提供される見込みだ。

　内容面では、「不法な利益の取得を認めない」という理念と、「処罰と違法性の均衡」を重視する原則に基づき、行政処罰法の厳格な運用を確保しつつ、当事者の正当な権利・利益にも配慮した制度設計としている。違法所得については、違法行為によって取得した金銭と定義しつつ、生産・経営活動に直接要した合法かつ必要な支出については、一定の条件下で控除を認めることを明示した。また、控除対象となる支出の範囲や立証責任についても具体的に規定し、実務における指針性と操作性を高めた。

　同弁法の施行により、市場監督管理分野において統一され、科学的で規範的な違法所得認定メカニズムが構築されると期待される。公平な競争秩序の維持、ビジネス環境の継続的な改善、さらには全国統一市場の構築を一層深化させる上で、重要な制度的意義を持つと位置付けられる。

出所：国家市場監管総局公式サイト

