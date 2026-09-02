北京市、企業の海外展開支援を強化　7分野のサービス開始

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北京市経済・情報化局、人力資源・社会保障局、市場監督管理局などは8月19日、企業の海外展開を支援する7種類の「海外進出サービスパッケージ」を共同発表した。デジタル経済、知的財産権、海外市場開拓などに関する行政サービスをまとめ、企業が必要な支援をより簡便に利用できるようにする。
北京市知識産権局のパッケージでは、海外知財情報の検索、リスク警報、紛争の手掛かりの監視・通知、紛争対応の指導、権利保護支援など、海外における知財関連の一連のサービスを提供する。北京税関は輸出通関を対象に、通関手続きの利便化措置や業務案内、知財保護などのサービスを提供し、企業の通関コスト削減を支援する。北京市貿易促進会は国際経済・貿易情報の提供、国際的な需給マッチング、ブランドPRなどを盛り込んだ「海外市場開拓サービスパッケージ」を提供する。
今回の取り組みは、北京市の複数の市級部門が「海外進出サービスパッケージ」を共同で発表する初の試みであり、各部門に分散していた政策・サービスを、企業が理解し、見つけ、利用しやすい公共サービスへとまとめた。
出所：北京市知識産権局Wechat公式アカウント
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