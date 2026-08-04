《金诚同达金融专刊》第15期发布

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专业文章分享 金融业及银行业保险业网络安全管理办法（征求意见稿）解读 AMC问题企业纾困的路径选择与实务解析 财税21号文：锚定中国家庭信托的未来

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（按照文章发布顺序排列）

1. 金融业及银行业保险业网络安全管理办法（征求意见稿）解读

作者：师晓燕 余华良 李金洋 谭雯玲

2026年7月，金融监管领域连续就两部网络安全重要规章公开征求意见：7月3日中国人民银行、国家金融监督管理总局（“金监总局”）、中国证监会、国家外汇管理局四部门联合公布《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》（“《金融业办法》”），7月10日金监总局公布《银行业保险业网络安全管理办法（征求意见稿）》（“《银保办法》”）。本文从保险机构视角出发，梳理两部办法的核心监管要求以及对比现行法律法规及监管规则所呈现的新亮点，并提出合规应对建议。（点击此处阅读详情）

注：原文首发于 2026 年 7 月 23 日威科先行公众号，经授权转载。

2. AMC问题企业纾困的路径选择与实务解析

作者：陈标冲 唐凤胤

2025年4月最新发布的《关于促进金融资产管理公司高质量发展提升监管质效的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）提出问题企业纾困业务的主要操作要求，明确将AMC的金融救助和逆周期调节功能，从单纯的不良资产经营处置扩展到了纾困问题企业这一更广领域，提出通过过桥融资、共益债投资、夹层投资、阶段性持股等方式实施纾困。在此背景下，厘清问题企业纾困业务的内涵边界、监管政策框架及典型实践路径，对于AMC精准施策、有效防控风险具有重要实务意义。（点击此处阅读详情）

3. 财税21号文：锚定中国家庭信托的未来

作者：许海波

财政部、税务总局7月24日公布了《关于离岸信托个人所得税有关事项的公告》（以下简称“财税21号文”或“21号文”），亦同时发布了《财政部税政司 税务总局所得税司有关负责人就离岸信托个人所得税事项答记者问》（以下简称《答记者问》）和《税务总局关于离岸信托个人所得税有关征管事项的公告》（以下简称“15号文”）。

在笔者看来，21号文已预示并锚定了中国家庭信托的未来。市场需要搞明白，21号文到底意味着什么？在这90天的窗口期内，离岸信托的设立人、受托人、受益人需要做什么？境内家庭信托从现在开始，是否也进入了一个潜在的窗口期？境内家庭信托的设立人、受托人和受益人是否需要重新评估已成立信托的存续状态、存续目的以及可能采取的措施？这些都需要我们在解读中去思考和落实。（点击此处阅读详情）