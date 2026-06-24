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24 June 2026

一座满负荷的工厂，怎么会变成“两座半空的工厂”？

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China+1 expansion strategies are reshaping global manufacturing, but what hidden risks do lenders face when financing these multi-site production plans? This analysis examines the operational realities behind capacity migration projects, from underutilized facilities and extended supply chains to peak working capital demands that often exceed initial projections.
China Finance and Banking
Lian Hoon Lim,Una Ge,Dick Liu
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China+1时代，贷款方到底在为什么买单？

你是不是也遇到过这样的场景：企业拿着一份“China+1扩产计划”来申请授信融资，计划逻辑自洽，可仔细看，却似乎没有说清——

原有中国产能到底怎么处置？

营运资本峰值到底有多高？
新厂什么时候才能真正“跑顺”？

这篇文章基于近期在亚洲多地实战项目中总结出的观察，希望给正在做信贷决策的读者或准备扩产计划的企业，多提供几把“拆解China+1故事”的尺子。

过去几年，关税和地缘政治正在悄悄重塑全球制造版图，“China+1”不再只是董事会里的流行语，而是写进预算、写进资本开支计划的真实决策。

越来越多企业来到银行和其他金融机构面前，希望为“第二个生产基地”融资。问题是：这笔钱，到底是在支持更高的供应链韧性，还是在放大一套尚未被充分识别的风险？

在不少项目中，一个看上去近乎完美的China+1方案，往往是这样展开的：从报表上看，把部分产能从中国迁出去，似乎一举多得，既能减轻关税压力，也能回应客户对产能过度集中在中国的担忧。 但真正走进运营现场，故事常常会变成另一种样子：原本一座满负荷运转的工厂，最后变成了两座开工不足的工厂。


第一幕：从一座满负荷运营的工厂，到两座“半空”的工厂

第二座工厂带来的，不只是多一处厂房，而可能是第二套管理班子、运维团队、职能支持和各类间接费用。 在利用率问题真正暴露出来之前，很多企业已经先背负了更高的成本。

如果企业有明确计划，能在新工厂爬坡的同时，快速压缩原有工厂的固定成本，那么较低利用率也许仍在可控范围之内。 但现实往往没那么理想：老工厂常常因为“以防万一”而被保留，既没有彻底退出，也没有完成重新定位。

于是，企业会陷入一种两头不到岸的尴尬局面：需求高于预期时，两边都不敢轻易减产能；需求低于预期时，两边又都很难快速降成本。 同样一盘收入，最终却要支撑两套固定成本，新增融资也就很容易从“支持增长”变成“填补重复成本”。

第二幕：新工厂不是需要多一条生产线，而是需要多一套生态系统

新工厂可以很快建起来，但新的本土供应商、模具和工装支持、物流服务，以及真正熟悉生产节奏的团队，却不可能很快同步成熟。 在不少配套资源尚不完善的地区，China+1 工厂在初期更像一个依附原有体系的终端组装基地，关键零部件、核心经验和问题解决能力例如设计、复杂工艺、关键模具维护，依旧高度依赖中国。

从第一天起，“零部件旅游”就成了体系的一部分：关键物料跨境流转，搬运节点更多，海关环节更复杂，运输时间和物流成本也随之上升，再叠加一些早期迁移的常见现象，例如，新团队磨合、流程不稳定，低良率、高报废等。

理论上，一些目的地的劳动力成本更低；但在墨西哥、越南等热门地区，土地、熟练工人和优质产能往往已经相当紧张。 真正算总账时，企业在前几年承担的综合成本，未必会比继续深耕中国更低。


第三幕：第二座工厂，拉长的不只是产线，还有现金链条

很多融资讨论，往往过于聚焦资本开支，却低估了营运资本会被如何拉长。 在新基地运营初期，为了应对不稳定的良率和新供应商的不确定性，企业往往需要提高安全库存，而更长的供应链路径也会拖慢从下单到回款的整个周期。

这意味着，在产量和质量趋于稳定之前，新基地很可能长期处于盈利偏弱甚至阶段性亏损的状态。 额外库存直接占用现金，削弱偿债能力，也压缩了企业债务契约的缓冲空间。

因此，贷款方真正需要看的，往往不是一张“乐观情景”下的财务预测，而是保守情景中爬坡阶段最吃紧时点的现金需求。 产能爬坡期间的峰值营运资本是多少？企业有没有围绕这个峰值安排足够融资？循环信贷额度是否足以覆盖季节性波动和爬坡期的双重压力？这些问题，决定了企业能不能撑到“故事里最美好的那一页”。

如果你是贷款方，别忘了这四个问题

在信贷委员会上，以下几个问题，往往是区分“真正增强韧性”与“只是拉长杠杆”的关键分水岭。

1. 现有中国产能将如何处置？

原有工厂会真正缩减、转作他用，还是只是继续保留运行？如果是后者，同样的需求就要同时承担两套固定成本。

2. 交货期会被拉长多少？

交货周期变长，往往意味着更多现金被锁在在途库存和安全库存中。企业是否量化过峰值营运资本需求？

3. 爬坡期的良率表现会是什么样？

新基地的良率和品质爬坡曲线，将直接决定每个季度的利润率和现金生成能力，而不仅仅是成熟运营后的理想状态。

4. 运营何时能真正恢复正常？

新工厂需要多久才能达到现有工厂的质量和效率水平？在此之前，是否留出了足够的资金安排、契约缓冲空间和应急预案。

只有当这些问题拥有具体、可量化、可追踪的答案时，贷款方才有可能真正判断，一个China+1项目是在构筑长期韧性，还是在把企业推向更高杠杆、更长现金回收周期的一端。

为韧性融资，而不是为故事买单

对许多借款人而言，这场产能迁移与其说是主动布局，不如说是被外部环境裹挟而来的结构性迁移。China+1正在成为全球制造业的底层特征，而不是一时的权宜之策。

真正考验企业的，发生在资本开支和营运资本落地之后：固定成本的压缩往往不会按计划兑现；本地供应商、人才梯队和质量体系的培育，都需要时间和专项投入，而不是一句"后期跟进"就能了事；在新布局的稳定收益真正显现之前，企业的流动性可能已经先一步承压。

如果这些现实被正视，并配以相匹配的资金安排和风险预案，多元化布局的确可以转化为真实的企业韧性。

对贷款方来说，关键不在于故事讲得多么完整，而在于看清自己究竟在为什么买单：是为一条有充分支撑的供应链韧性融资，还是在为一套尚未跑通的路径提前背书？财务预测是否经过压力测试？在最坏情景下，是否仍留有足够的安全垫？这些问题的答案，才是信贷决策真正的底线。

如果你手上已有或即将评估China+1相关项目，欢迎就具体案例展开交流——一起拆解真实的产能、现金流和还款能力。

关于作者

本文由Dick Liu、Lisa Hu、Lian Hoon Lim与Una Ge 结合近期亚洲多地项目经验共同撰写，旨在为银行及其他放款机构提供一套更贴近实务的China+1风险识别与评估视角。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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