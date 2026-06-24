一座满负荷的工厂，怎么会变成“两座半空的工厂”？

Article Insights

Lian Hoon Lim’s articles from AlixPartners are most popular: within Finance and Banking topic(s)

in China

with readers working within the Media & Information and Transport industries AlixPartners are most popular: within Wealth Management and Intellectual Property topic(s)

China+1时代，贷款方到底在为什么买单？

你是不是也遇到过这样的场景：企业拿着一份“China+1扩产计划”来申请授信融资，计划逻辑自洽，可仔细看，却似乎没有说清——

原有中国产能到底怎么处置？

营运资本峰值到底有多高？

新厂什么时候才能真正“跑顺”？

这篇文章基于近期在亚洲多地实战项目中总结出的观察，希望给正在做信贷决策的读者或准备扩产计划的企业，多提供几把“拆解China+1故事”的尺子。

过去几年，关税和地缘政治正在悄悄重塑全球制造版图，“China+1”不再只是董事会里的流行语，而是写进预算、写进资本开支计划的真实决策。

越来越多企业来到银行和其他金融机构面前，希望为“第二个生产基地”融资。问题是：这笔钱，到底是在支持更高的供应链韧性，还是在放大一套尚未被充分识别的风险？

在不少项目中，一个看上去近乎完美的China+1方案，往往是这样展开的：从报表上看，把部分产能从中国迁出去，似乎一举多得，既能减轻关税压力，也能回应客户对产能过度集中在中国的担忧。 但真正走进运营现场，故事常常会变成另一种样子：原本一座满负荷运转的工厂，最后变成了两座开工不足的工厂。



第一幕：从一座满负荷运营的工厂，到两座“半空”的工厂

第二座工厂带来的，不只是多一处厂房，而可能是第二套管理班子、运维团队、职能支持和各类间接费用。 在利用率问题真正暴露出来之前，很多企业已经先背负了更高的成本。

如果企业有明确计划，能在新工厂爬坡的同时，快速压缩原有工厂的固定成本，那么较低利用率也许仍在可控范围之内。 但现实往往没那么理想：老工厂常常因为“以防万一”而被保留，既没有彻底退出，也没有完成重新定位。

于是，企业会陷入一种两头不到岸的尴尬局面：需求高于预期时，两边都不敢轻易减产能；需求低于预期时，两边又都很难快速降成本。 同样一盘收入，最终却要支撑两套固定成本，新增融资也就很容易从“支持增长”变成“填补重复成本”。

第二幕：新工厂不是需要多一条生产线，而是需要多一套生态系统

新工厂可以很快建起来，但新的本土供应商、模具和工装支持、物流服务，以及真正熟悉生产节奏的团队，却不可能很快同步成熟。 在不少配套资源尚不完善的地区，China+1 工厂在初期更像一个依附原有体系的终端组装基地，关键零部件、核心经验和问题解决能力例如设计、复杂工艺、关键模具维护，依旧高度依赖中国。

从第一天起，“零部件旅游”就成了体系的一部分：关键物料跨境流转，搬运节点更多，海关环节更复杂，运输时间和物流成本也随之上升，再叠加一些早期迁移的常见现象，例如，新团队磨合、流程不稳定，低良率、高报废等。

理论上，一些目的地的劳动力成本更低；但在墨西哥、越南等热门地区，土地、熟练工人和优质产能往往已经相当紧张。 真正算总账时，企业在前几年承担的综合成本，未必会比继续深耕中国更低。



第三幕：第二座工厂，拉长的不只是产线，还有现金链条

很多融资讨论，往往过于聚焦资本开支，却低估了营运资本会被如何拉长。 在新基地运营初期，为了应对不稳定的良率和新供应商的不确定性，企业往往需要提高安全库存，而更长的供应链路径也会拖慢从下单到回款的整个周期。

这意味着，在产量和质量趋于稳定之前，新基地很可能长期处于盈利偏弱甚至阶段性亏损的状态。 额外库存直接占用现金，削弱偿债能力，也压缩了企业债务契约的缓冲空间。

因此，贷款方真正需要看的，往往不是一张“乐观情景”下的财务预测，而是保守情景中爬坡阶段最吃紧时点的现金需求。 产能爬坡期间的峰值营运资本是多少？企业有没有围绕这个峰值安排足够融资？循环信贷额度是否足以覆盖季节性波动和爬坡期的双重压力？这些问题，决定了企业能不能撑到“故事里最美好的那一页”。

如果你是贷款方，别忘了这四个问题

在信贷委员会上，以下几个问题，往往是区分“真正增强韧性”与“只是拉长杠杆”的关键分水岭。

1. 现有中国产能将如何处置？

原有工厂会真正缩减、转作他用，还是只是继续保留运行？如果是后者，同样的需求就要同时承担两套固定成本。

2. 交货期会被拉长多少？

交货周期变长，往往意味着更多现金被锁在在途库存和安全库存中。企业是否量化过峰值营运资本需求？

3. 爬坡期的良率表现会是什么样？

新基地的良率和品质爬坡曲线，将直接决定每个季度的利润率和现金生成能力，而不仅仅是成熟运营后的理想状态。

4. 运营何时能真正恢复正常？

新工厂需要多久才能达到现有工厂的质量和效率水平？在此之前，是否留出了足够的资金安排、契约缓冲空间和应急预案。

只有当这些问题拥有具体、可量化、可追踪的答案时，贷款方才有可能真正判断，一个China+1项目是在构筑长期韧性，还是在把企业推向更高杠杆、更长现金回收周期的一端。

为韧性融资，而不是为故事买单

对许多借款人而言，这场产能迁移与其说是主动布局，不如说是被外部环境裹挟而来的结构性迁移。China+1正在成为全球制造业的底层特征，而不是一时的权宜之策。

真正考验企业的，发生在资本开支和营运资本落地之后：固定成本的压缩往往不会按计划兑现；本地供应商、人才梯队和质量体系的培育，都需要时间和专项投入，而不是一句"后期跟进"就能了事；在新布局的稳定收益真正显现之前，企业的流动性可能已经先一步承压。

如果这些现实被正视，并配以相匹配的资金安排和风险预案，多元化布局的确可以转化为真实的企业韧性。

对贷款方来说，关键不在于故事讲得多么完整，而在于看清自己究竟在为什么买单：是为一条有充分支撑的供应链韧性融资，还是在为一套尚未跑通的路径提前背书？财务预测是否经过压力测试？在最坏情景下，是否仍留有足够的安全垫？这些问题的答案，才是信贷决策真正的底线。

如果你手上已有或即将评估China+1相关项目，欢迎就具体案例展开交流——一起拆解真实的产能、现金流和还款能力。

关于作者

本文由Dick Liu、Lisa Hu、Lian Hoon Lim与Una Ge 结合近期亚洲多地项目经验共同撰写，旨在为银行及其他放款机构提供一套更贴近实务的China+1风险识别与评估视角。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.