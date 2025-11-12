ARTICLE
12 November 2025

金融软件出海东南亚：挑战与破局之道

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm logo
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
Explore Firm Details
金融软件是专为金融机构和相关企业设计的计算机程序，用于高效处理和管理各类金融业务，包括但不限于支付处理、资金管理、投资分析、风险
China Finance and Banking
Chen Yingchuan and Li Hui
Your Author LinkedIn Connections
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within Finance and Banking, Antitrust/Competition Law and Criminal Law topic(s)
  • in China

引言

金融软件是专为金融机构和相关企业设计的计算机程序，用于高效处理和管理各类金融业务，包括但不限于支付处理、资金管理、投资分析、风险管理以及客户服务等。它具备高度的专业性、安全性和合规性，能够支持金融交易的快速执行、数据的精准分析以及风险的有效监控，从而提升金融服务的效率和质量，是现代金融体系中不可或缺的技术工具。

01

金融软件出海的东南亚市场概况

金融软件出海正成为全球金融科技领域的重要趋势。数字化进程的加速，使金融软件凭借其高效、便捷的特点，逐步打破地域限制，走向全球市场。而且，我国金融服务"走出去"是伴随国人出国旅游、购物、读书及企业跨国贸易发展而来的。随着金融服务"走出去"的深入，市场对跨境支付与结算的便利性需求不断提高，相关金融软件市场规模也随之扩大。 1东南亚作为新兴经济体的代表，其金融软件出海市场潜力巨大。

目前东南亚金融软件的市场参与者主要有国际金融科技巨头、本土金融科技公司、银行与金融机构、新兴的金融科技公司以及其他参与者五类。其中，国际金融巨头，如Adyen、Stripe、PayPal，技术先进、品牌影响力大、全球支付网络完善，适合跨境交易和大型企业客户，但它们本地化程度有限，服务成本较高，对本地支付习惯和法规的适应性可能不足。本土金融科技公司，如GrabPay、GoTo Financial（包括GoPay）、SeaMoney，本地化程度高，深入了解本地市场需求和法规，与本地企业和消费者联系紧密，但它们技术实力和品牌影响力相对有限，业务范围可能较窄，难以满足跨境支付等复杂需求。银行与金融机构，如DBS Bank（星展银行）、OCBC Bank（华侨银行）、Maybank（马来亚银行），资金实力雄厚，客户基础庞大，金融服务经验丰富，合规性强，但创新速度相对较慢，数字化转型可能面临内部阻力，对新兴技术的适应性较弱。新兴金融科技公司，如Kasikornbank（KBank）、FWD Group、Xendit，创新能力强，专注于特定领域或新兴技术，能够快速适应市场变化，但品牌知名度低，资金和资源有限，抗风险能力较弱，市场稳定性不足。还有一些其他重要参与者，如Rapyd、Nium，通过特定技术或服务填补市场空白，提供多元化的解决方案，当然它们的市场份额小，竞争压力大也不言而喻。

在东南亚支付服务竞争格局中，中国企业也有一席之地。银联凭借二维码互联互通技术，在由西方长期主导的SWIFT体系之外，成功开辟了新的发展赛道，创新了"新四方模式"，推动了产业良性发展。 2此外，中国金融科技公司也相继发力。TikTok Pay靠接入东南亚本地主流钱包快速扎根，阿里延续金融服务优势，除自有的AliPay、Lazada Wallet外，蚂蚁集团在越南、泰国、马来西亚、菲律宾、缅甸印度尼西亚等国家入股了超过10个本土版本的支付应用，如越南的eMonkey，菲律宾的Gcash、印尼的Dana等；腾讯则主要依靠电商Shopee旗下支付ShopeePay和SeaMoney，优势不明显。 3其余中国企业在东南亚金融软件市场的借贷工具领域表现突出，但在数字钱包和移动银行等领域，表现较弱。

02

金融软件出海东南亚市场面临的挑战

我国金融软件出海东南亚时，遇到的主要问题集中在以下方面：

（一）各国监管合规要求差异显著，合规成本高

东南亚各国金融监管法规因经济发展水平、文化宗教、技术基础设施和创新接受度不同而存在显著差异。比如，新加坡监管严格且成熟，通过分层许可和监管沙盒支持创新；印尼监管处于逐步完善的过程中，对加密货币限制较多，采用多部门协同监管；越南监管相对宽松，但在电子钱包领域监管较完善。在数据隐私方面，新加坡和马来西亚有专门保护法。印尼和泰国对反洗钱和反恐融资要求严格。越南的数据合规要求相对较低。这些差异使得企业在不同国家开展业务时，需要花费大量时间和精力来适应不同的合规要求。

（二）地缘政治的影响存在不确定性

一些国家可能因地缘政治冲突而加强对跨境数据流动的管控，限制外国金融软件的市场准入，或对相关企业施加额外的监管要求。此外，地缘政治紧张局势还可能引发汇率波动、经济制裁等风险，使企业的海外收益受到影响，甚至导致部分市场无法正常运营，增加金融软件出海的运营成本和合规难度。

（三）市场竞争激烈

东南亚市场的竞争激烈程度有目共睹。一方面，各国市场参与者众多，涵盖了传统金融机构、金融科技巨头以及本地初创企业。在这样的市场环境下，出海企业如何在众多参与者中找到差异化的竞争优势，非常考验企业的市场洞察力、创新能力以及资源整合能力。另一方面，我国众多出海企业本身也存在激烈的竞争。随着国内金融科技市场的逐渐饱和，越来越多的企业将目光投向东南亚这一新兴市场，试图在这里寻求新的增长机遇。然而，由于出海企业数量众多，且多数企业在技术、产品和服务模式上存在一定的相似性，这就导致了在海外市场的竞争异常激烈。企业在出海过程中不仅要面对来自本地和其他国际竞争对手的压力，还要在同行之间争夺有限的市场份额和客户资源，这对企业的战略规划、市场定位、产品优化以及客户服务等方面都提出了更高的要求。

03

金融软件出海企业的破局之道

（一）多管齐下应对合规问题

在金融软件出海东南亚的过程中，合规性是企业必须优先考虑的关键环节，也是确保企业能够在当地市场稳健运营的基础。首先，企业可以建立本地化的合规团队，配备熟悉当地法规的专业人员，确保精准理解和遵守各国法规。其次，企业可以根据不同国家的监管特点，制定差异化的合规策略，例如在新加坡，可以利用其监管沙盒机制进行创新试点，探索新的业务模式和技术应用，同时确保合规性；而在印尼，则需要重点关注反洗钱要求，严格遵守相关规定，以避免潜在的法律风险。通过这种因地制宜的策略，企业能够在不同市场中灵活应对监管挑战。同时，加强与当地监管机构的沟通，定期参加监管机构组织培训和研讨会，及时获取合规指导。此外，利用合规技术工具也是提高合规效率的重要手段。例如，自动化合规系统可以实时监测交易，确保符合当地法规要求；反洗钱监测软件则能够有效识别和防范洗钱风险。最后，建立合规培训机制，定期对员工进行培训，确保全员合规意识。

（二）机制建设应对政治不确定性

建立地缘政治风险评估机制，由专业团队定期分析国际关系变化、地区冲突等风险因素，提前预警并调整市场策略。采取多元化市场布局，避免过度依赖单一国家市场，分散地缘政治风险。根据地缘政治动态灵活调整业务策略，如在政策收紧时及时转移业务重点。加强国际合作，与国际金融机构和科技公司携手，共同应对风险。同时，建立应急响应机制，针对跨境数据管控等突发事件制定预案，保障业务连续性，减少潜在损失。

（三）多方发力应对竞争难题

面对激烈的竞争，各出海企业应深入挖掘自身优势，充分发挥自身在技术、品牌、资金等方面的核心竞争力，制定精准且个性化的市场策略。企业需明确自身在金融科技领域的独特定位，无论是技术创新、服务优化还是成本控制，都要形成鲜明的差异化竞争优势。同时，坚持中国金融企业服务实体经济的出海战略，积极与国内实体企业开展深度合作，实现"抱团出海"。通过整合资源、共享渠道、协同创新，形成强大的产业联盟，提升整体竞争力，共同开拓东南亚市场。在此过程中，政府应发挥积极的引导作用，通过政策支持、信息服务、搭建合作平台等方式，为企业出海提供全方位的保障，助力企业在复杂的国际市场竞争中稳健前行，实现互利共赢，推动中国金融软件出海事业的高质量发展。

总而言之，金融软件出海东南亚面临监管合规差异、地缘政治不确定性及激烈市场竞争等挑战。企业需通过建立本地化合规团队、制定差异化合规策略、加强国际合作、挖掘自身优势、与国内企业"抱团出海"等方式，应对难题，同时借助政府政策支持，实现稳健发展，推动金融科技出海事业高质量前行。

Footnotes

1 李东荣、陈则栋：《金融科技出海的机遇与挑战》，载《新金融》2025年第10期。

2 看懂经济：《银联新"四方模式"破局东南亚：中印尼、中马跨境支付互联互通取得关键进展》，载看懂经济公众号，https://mp.weixin.qq.com/s/6aQp3RWuJMG5hJbGr7LDRg。

3 周悦：《中国金融科技东南亚布局研究报告》，载《零壹财经》公众号，https://mp.weixin.qq.com/s/Ce95yd3ra1rqgM4kv8pb5Q。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Chen Yingchuan
Chen Yingchuan
Person photo placeholder
Li Hui
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More