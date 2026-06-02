法典时代·生态环境法治现代化新格局——《中华人民共和国生态环境法典》系列解读文章

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2026年3月12日下午，第十四届全国人大四次会议高票表决通过了《中华人民共和国生态环境法典》，国家主席习近平签署第70号主席令予以公布，这部法典将于2026年8月15日正式施行。

这是我国继《中华人民共和国民法典》之后，第二部以"法典"命名的重要法律，更是世界上第一部以"生态环境法典"命名的法律，标志着我国生态环境保护正式步入"法典化"时代，为生态文明建设筑牢了坚实的法治根基。

《生态环境法典》共设5编、1242条，涵盖总则、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、法律责任和附则，《环境保护法》等10部现行法律同时废止。法典的出台不是一次简单的立法修订，而是对我国生态环境法律体系的历史性重构和系统性整合——从多部法律"单打独斗"，变为系统集成"握指成拳"，推动我国生态环境治理从过去的分散立法、应急修法，迈向体系化、现代化新阶段。对于生态环境监管部门及执法人员、企业事业单位、第三方技术服务机构、个体工商户、社会组织、公众乃至整个社会而言，都是一次必须主动适应、认真应对的深刻法治变局。

本系列解读文章共设计六大专题，各有侧重、层层递进，兼顾专业性与实操性：

主题一：

《何以成典》。聚焦立法背景与历史意义，系统概览法典五编的整体体系，深入解读其“适度法典化”的立法逻辑与核心制度设计，帮助读者快速建立对法典的整体认知。

主题二：

《生态环境执法的变局》。专门面向生态环境监管部门及执法人员，分析法典对执法处罚权、行政强制权的影响，明确执法事项的新增、修改、删除内容，针对环境影响评价、“三同时”验收、环境监测、排污许可、治理设施不正常运行、逃避监管等常见违法情形，拆解法典带来的变化，并给出实操建议，助力监管部门及执法人员精准执法、规范执法。

主题三：

《企业环境合规新坐标》。聚焦企业主体，深入解析法典对企业排污许可、自行监测、信息公开、大气、水、土壤、固体废物、危险废物、新化学物质、放射性物质管控、供应链环保责任等方面的新增法定义务、法律责任修改或删除内容，结合重点行业特点，提出系统性的合规建议，帮助企业规避合规风险、实现绿色发展。

主题四：

《第三方技术服务机构的机遇与挑战》。专门针对环境影响评价机构、环境监测机构、环保设施运维服务机构、碳排放核算与核查技术服务机构、生态评估及修复机构等第三方技术服务机构，剖析法典对其法律地位、责任边界及业务发展的影响，揭示新的业务机遇与合规风险，助力机构规范发展、提升核心竞争力。

主题五：

《公众与社会组织：权利、义务与参与空间》。面向最广泛的读者群体，详细介绍法典对公众环境权益的保障、知情权与参与权的行使路径、环境公益诉讼的主体资格要求，理清环保社会组织的法律地位与行动边界，分析法典为公众参与生态环境治理开辟的制度空间，并提示公众如何依法维权、社会组织如何合规参与环境公益行动。

主题六：

《生态环境法典时代的展望》。着眼未来，就法典施行后我国生态环境治理格局的演变进行前瞻分析，探讨配套立法与司法解释的走向、执法与司法的衔接机制、数字化执法与智慧监管的深度融合、双碳目标推进与法典实施的协同路径，以及法典框架下下一阶段立法完善的可能方向，展望法典时代中国生态环境法治的新图景。

结语

2026年8月15日，恰逢全国生态日，《中华人民共和国生态环境法典》将正式施行。这一天，不仅是一个纪念日期的契合，更是中国生态环境法治历史翻开新篇的标志性时刻。

法典时代即将到来，生态环境法治变革势在必行。无论是行政机关、企事业单位、第三方技术服务机构、社会组织，还是每一位关心生态环境的普通公众，唯有读懂法典、遵守法典、运用法典，才能在这场深刻的法治变革中行稳致远，共同守护生态环境安全。

北京金诚同达律师事务所愿与各界读者携手，共同探索这部中国生态文明建设法治基石的深厚内涵与实践价值。文黎照律师团队长期深耕生态环境法律服务领域，在《生态环境法典》正式颁布之际，特推出本系列解读文章，旨在帮助各界读者系统理解法典的立法背景、核心内容与深远影响，精准把握法典时代的新要求、新挑战、新机遇，助力各类主体依法合规履职、从容应对变革。本系列文章力求做到：专业准确——以法典正式文本为基础，确保解读的权威性和严谨性；面向实践——每篇文章均以实操为基础，摒弃纯理论堆砌，提供具有直接参考价值的解读与建议，让读者既能读懂法典，更能用好法典。

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