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2 June 2026

法典时代·生态环境法治现代化新格局——《中华人民共和国生态环境法典》系列解读文章

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

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Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
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China has enacted the world's first Ecological Environment Code, marking a historic transformation in environmental law. This comprehensive legal framework consolidates ten existing environmental laws into a unified system of 1,242 articles across five sections. How will this groundbreaking legislation reshape environmental governance, enforcement practices, corporate compliance obligations, and public participation in China's ecological civilization?
China Environment
Wen Lizhao and Zhang Zhuo
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2026年3月12日下午，第十四届全国人大四次会议高票表决通过了《中华人民共和国生态环境法典》，国家主席习近平签署第70号主席令予以公布，这部法典将于2026年8月15日正式施行。

这是我国继《中华人民共和国民法典》之后，第二部以"法典"命名的重要法律，更是世界上第一部以"生态环境法典"命名的法律，标志着我国生态环境保护正式步入"法典化"时代，为生态文明建设筑牢了坚实的法治根基。

《生态环境法典》共设5编、1242条，涵盖总则、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、法律责任和附则，《环境保护法》等10部现行法律同时废止。法典的出台不是一次简单的立法修订，而是对我国生态环境法律体系的历史性重构和系统性整合——从多部法律"单打独斗"，变为系统集成"握指成拳"，推动我国生态环境治理从过去的分散立法、应急修法，迈向体系化、现代化新阶段。对于生态环境监管部门及执法人员、企业事业单位、第三方技术服务机构、个体工商户、社会组织、公众乃至整个社会而言，都是一次必须主动适应、认真应对的深刻法治变局。

本系列解读文章共设计六大专题，各有侧重、层层递进，兼顾专业性与实操性：

主题一： 

《何以成典》。聚焦立法背景与历史意义，系统概览法典五编的整体体系，深入解读其“适度法典化”的立法逻辑与核心制度设计，帮助读者快速建立对法典的整体认知。

主题二：

《生态环境执法的变局》。专门面向生态环境监管部门及执法人员，分析法典对执法处罚权、行政强制权的影响，明确执法事项的新增、修改、删除内容，针对环境影响评价、“三同时”验收、环境监测、排污许可、治理设施不正常运行、逃避监管等常见违法情形，拆解法典带来的变化，并给出实操建议，助力监管部门及执法人员精准执法、规范执法。

主题三：

《企业环境合规新坐标》。聚焦企业主体，深入解析法典对企业排污许可、自行监测、信息公开、大气、水、土壤、固体废物、危险废物、新化学物质、放射性物质管控、供应链环保责任等方面的新增法定义务、法律责任修改或删除内容，结合重点行业特点，提出系统性的合规建议，帮助企业规避合规风险、实现绿色发展。

主题四：

《第三方技术服务机构的机遇与挑战》。专门针对环境影响评价机构、环境监测机构、环保设施运维服务机构、碳排放核算与核查技术服务机构、生态评估及修复机构等第三方技术服务机构，剖析法典对其法律地位、责任边界及业务发展的影响，揭示新的业务机遇与合规风险，助力机构规范发展、提升核心竞争力。

主题五：

《公众与社会组织：权利、义务与参与空间》。面向最广泛的读者群体，详细介绍法典对公众环境权益的保障、知情权与参与权的行使路径、环境公益诉讼的主体资格要求，理清环保社会组织的法律地位与行动边界，分析法典为公众参与生态环境治理开辟的制度空间，并提示公众如何依法维权、社会组织如何合规参与环境公益行动。

主题六：

《生态环境法典时代的展望》。着眼未来，就法典施行后我国生态环境治理格局的演变进行前瞻分析，探讨配套立法与司法解释的走向、执法与司法的衔接机制、数字化执法与智慧监管的深度融合、双碳目标推进与法典实施的协同路径，以及法典框架下下一阶段立法完善的可能方向，展望法典时代中国生态环境法治的新图景。

结语

2026年8月15日，恰逢全国生态日，《中华人民共和国生态环境法典》将正式施行。这一天，不仅是一个纪念日期的契合，更是中国生态环境法治历史翻开新篇的标志性时刻。

法典时代即将到来，生态环境法治变革势在必行。无论是行政机关、企事业单位、第三方技术服务机构、社会组织，还是每一位关心生态环境的普通公众，唯有读懂法典、遵守法典、运用法典，才能在这场深刻的法治变革中行稳致远，共同守护生态环境安全。

北京金诚同达律师事务所愿与各界读者携手，共同探索这部中国生态文明建设法治基石的深厚内涵与实践价值。文黎照律师团队长期深耕生态环境法律服务领域，在《生态环境法典》正式颁布之际，特推出本系列解读文章，旨在帮助各界读者系统理解法典的立法背景、核心内容与深远影响，精准把握法典时代的新要求、新挑战、新机遇，助力各类主体依法合规履职、从容应对变革。本系列文章力求做到：专业准确——以法典正式文本为基础，确保解读的权威性和严谨性；面向实践——每篇文章均以实操为基础，摒弃纯理论堆砌，提供具有直接参考价值的解读与建议，让读者既能读懂法典，更能用好法典。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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