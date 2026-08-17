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17 August 2026

未来三年，企业劳动合规会发生什么——降本增效时代的劳动合规：企业必须理解的三条新逻辑

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

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Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
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【作者按】这篇文章，是笔者作为一名长期专注企业劳动合规与人员优化的律师，对未来三年行业走向的系统性判断。不是预测，是基于大量一线案例、企业咨询和争议处理经验之后，形成的结构性观察。
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Liang Feng
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【作者按】这篇文章，是笔者作为一名长期专注企业劳动合规与人员优化的律师，对未来三年行业走向的系统性判断。不是预测，是基于大量一线案例、企业咨询和争议处理经验之后，形成的结构性观察。

01. 我们正处在一个什么样的时间节点？

2025年以来，我接触的企业客户里，有一个词出现的频率越来越高——"优化"。

有的是主动收缩，有的是被动应对，有的是战略转型，有的是行业周期使然。但无论什么原因，结果都指向同一件事：人员结构需要调整，劳动关系需要重新梳理。

这不是某一家企业的困境，而是一个时代的背景音。

中国经济正在经历增长方式的深层切换——从规模扩张转向效率驱动，从人口红利转向技术红利，从粗放管理转向精细运营。这个切换过程，必然伴随着大量的组织调整、岗位重构和人员流动。

与此同时，劳动者的权利意识在快速觉醒。仲裁申请量逐年上升，劳动争议案件的复杂程度持续提高，舆情风险的传播速度和破坏力远超十年前。一个处理不当的裁员，可能在72小时内变成全网热搜。

企业和员工之间的博弈，正在进入一个新的历史阶段。

在这个节点上，我想做一件事：把我观察到的、正在发生的、即将到来的变化，系统地梳理出来，告诉每一个需要了解这件事的人——

未来三年，中国企业劳动合规，会发生什么。

02. 第一条新逻辑：人员优化，已经从"偶发事件"变成"长期命题"

旧逻辑是什么？

过去很长一段时间，大多数企业对"裁员"这件事的理解，是一种应急响应。

公司遇到危机了，资金链紧张了，某个业务线关了，才会启动人员优化。平时不会想这件事，出了事才找律师，律师帮忙处理完，这件事就算过去了。

这种理解，在经济高速增长的年代是成立的。因为那时候企业扩张快，今年裁了明年还要招，劳动关系的问题是阶段性的、局部的。

新逻辑是什么？

现在不一样了。

人员优化，正在成为企业管理的常态动作，而不是危机时刻的应急手段。

原因有三层：

第一层：经济结构调整带来持续性的岗位重构。

数字化转型、AI技术渗透、产业链重组——这些变化不是一次性冲击，而是持续性的结构演变。今天被替代的岗位，明天不会自动恢复。企业需要持续地评估哪些岗位还有价值，哪些岗位需要升级，哪些岗位需要退出。

第二层：降本增效的压力已经内化为企业的战略目标。

过去降本是手段，增长是目的。现在对很多企业来说，降本本身就是目的——因为增长的确定性下降了，利润率的保护变得比规模扩张更重要。人力成本是最大的可变成本之一，优化人员结构自然成为高频动作。

第三层：组织效率的竞争，倒逼企业持续清理"低效人员"。

在存量竞争的市场里，组织效率的差异直接决定企业的生死。留着不合适的人，不只是成本问题，更是效率问题、文化问题、战略执行问题。

这三层叠加在一起，意味着什么？

意味着企业对劳动合规的需求，从"一次性服务"变成了"持续性服务"。

对律师来说，这是一个根本性的市场结构变化。不是等企业出了事才介入，而是成为企业组织管理的长期合规伙伴。

企业需要重新理解的风险维度。在这个新逻辑下，企业在人员优化上面临的风险，已经远不止"赔偿金"这一个维度。

我在实务中观察到，企业真正在意的风险，已经扩展到六个层面：

——合法性风险：程序是否合规，依据是否充分，是否构成违法解除；

——成本控制风险：赔偿方案是否最优，是否存在隐性成本；

——舆情风险：员工是否会发帖、爆料、媒体曝光；

——群体性风险：是否会引发集体投诉、联合仲裁、劳动局介入；

——后续争议风险：离职员工是否会在半年后、一年后提起仲裁；

——管理层责任风险：HR负责人、直线管理者是否会承担个人法律责任。

这六个维度，任何一个处理不当，都可能让一次"正常的人员优化"变成企业的重大危机。

这就是为什么，专业的劳动合规律师，在未来三年会越来越不可或缺。

03. 第二条新逻辑：企业的付费意愿，正在从"事后救火"转向"事前预防"

一个真实的对话。

几年前，我和一位企业负责人谈劳动合规体系建设，对方的回答很典型：

"我们公司还好，员工关系不错，出了事再说吧。"

这句话，我听过太多次了。

背后的逻辑是：预防型服务是成本，救火型服务才是必要支出。出了事才有痛感，没出事不愿意花钱。

这个逻辑，正在被现实打破。

为什么企业的付费逻辑在转变？

原因一：劳动争议的成本，已经超出很多企业的预期。

一个中等复杂程度的劳动仲裁案件，从立案到裁决，平均周期在3到6个月。如果进入诉讼，可能长达一到两年。期间的律师费、管理层时间成本、HR精力消耗、潜在的赔偿金——加在一起，往往远超事前做一套合规体系的费用。

更重要的是，败诉的概率。很多企业在争议发生后才发现，自己的员工手册没有经过民主程序，绩效考核没有书面记录，解除通知的措辞存在法律漏洞——这些问题，在事前花很少的成本就能解决，但在事后，它们会成为企业败诉的直接原因。

原因二：舆情成本的量级，已经让很多企业老板感到恐惧。

一个被裁员工在社交媒体上发一条帖子，配上截图和录音，可能在几个小时内获得数万次转发。企业的品牌形象、招聘吸引力、客户信任度，都会受到直接冲击。

这种风险，在五年前是可以忽略的。现在不行了。

原因三：员工的维权意识和能力，已经发生了质的飞跃。

现在的员工，在被裁员之前，往往已经在网上查好了相关法条，了解了仲裁流程，甚至加入了某个维权群，知道该怎么取证、怎么申请、怎么谈判。

企业如果还停留在"我说怎么办就怎么办"的思维里，迟早会在谈判桌上吃亏。

基于以上变化，企业越来越愿意提前投入的服务，集中在以下几个方向：

1. 员工手册与制度体系

一套经过法律审查、履行民主程序、定期更新的员工手册，是企业在劳动争议中最重要的"护身符"。没有它，企业在仲裁庭上几乎没有主动权。

2. 绩效管理制度

绩效不达标是企业最常用的解除依据之一，但也是最容易出问题的地方。考核标准是否明确？考核过程是否有记录？末位淘汰是否等于不胜任工作？这些问题，需要在制度设计阶段就想清楚。

3. 合同体系设计

劳动合同、保密协议、竞业限制协议、岗位说明书——这些文件的措辞，直接决定企业在争议中的法律地位。很多企业用了多年的合同模板，里面存在大量的法律漏洞，却从未被审查过。

4. 离职流程标准化

从提出解除到办理手续，每一个环节都有法律风险。通知方式、送达方式、经济补偿的计算与支付、离职证明的出具——任何一个环节的失误，都可能在事后引发争议。

5. 裁员方案的前期设计

规模性裁员，涉及经济性裁员的法定程序、N+1还是N的方案选择、谈判策略、时间节点安排——这些都需要在启动之前就做好系统规划。

6. HR团队的合规培训

很多劳动争议，根源不在于企业的主观恶意，而在于HR在日常操作中的无意识失误。定期的合规培训，是降低系统性风险最经济的方式。

这些服务的共同特点是：投入小，但保护的价值极大。

对律师来说，这意味着服务模式需要从"案件代理"向"合规顾问"延伸。能够帮助企业建立体系、预防风险的律师，将比只会打官司的律师拥有更强的市场竞争力。

04. 第三条新逻辑：AI重塑劳动合规服务，但专业律师的价值不降反升

AI正在改变什么？

这是一个无法回避的话题。

2025年以来，AI法律工具的能力提升速度，超出了很多人的预期。基本的法条查询、合同模板生成、仲裁流程指引——这些任务，AI已经可以完成得相当不错。

这意味着，劳动合规服务里有一部分内容，正在快速贬值：

简单法条解释：企业HR自己用AI就能查到，不需要付费咨询；

标准合同模板：AI可以生成基本可用的版本，模板本身的价值大幅下降；

常规问题解答："试用期可以解除吗""经济补偿怎么算"——这类问题，AI的回答已经足够准确。

如果一个律师的核心价值，只是"知道法条、能写合同、能回答常规问题"，那AI确实构成了直接威胁。

但AI无法替代什么？这才是关键问题。

我的判断是：AI压缩了劳动合规服务的"知识层"，但放大了"判断层"和"经验层"的价值。

具体来说，以下这些能力，是AI在可预见的未来无法真正替代的：

1. 复杂情境下的法律判断

真实的劳动争议，从来不是"套法条"就能解决的。同一个事实，在不同地区、不同仲裁员、不同法官面前，可能得出截然不同的结论。什么时候该强硬，什么时候该妥协，什么时候仲裁胜算高，什么时候诉讼风险大——这种判断，需要大量真实案例的积累，需要对本地仲裁生态的深度理解，需要对人性和博弈的直觉感知。这是AI给不了的。

2. 谈判方案的设计与执行

裁员谈判，是一场复杂的心理博弈。员工的诉求是什么？底线在哪里？什么样的方案他会接受？谈判的节奏怎么控制？情绪怎么管理？如何在保护企业利益的同时，让员工体面离开？这些，需要经验丰富的律师亲自操盘，AI只能提供参考框架。

3. 证据体系的设计

很多企业在争议发生后才意识到，自己手里没有证据。但更深层的问题是：证据不是"发生了争议再去找"，而是在日常管理中就要系统性地留存和设计。什么样的证据在仲裁中有效？什么样的记录方式能经得起质疑？这需要律师深度介入企业的日常管理流程，而不是事后补救。

4. 组织调整的整体方案设计

一次规模性的组织调整，涉及的不只是劳动法问题，还有组织架构、岗位重新定义、薪酬体系调整、内部沟通策略、时间节点安排、对外口径管理——这是一个系统工程，需要律师与HR、管理层深度协作，提供整体解决方案，而不是单点的法律意见。

5. 企业内部的合规文化建设

法律风险的根源，往往在于企业内部的管理文化和操作习惯。帮助企业建立合规意识、培训管理层、优化HR操作流程——这是一种深度的组织介入，不是AI能做到的。

6. 风险权衡与决策支持

企业主在面对劳动争议时，需要的不只是"法律上怎么说"，更是"我应该怎么决策"。打还是和？赔多少？什么时候谈？这些决策，需要律师在充分了解企业情况的基础上，提供有温度、有立场的专业建议。这是顾问价值，不是信息价值。

律师的角色升级：从"回答问题的人"到"设计方案的人"

AI时代对劳动合规律师提出了一个根本性的挑战：

如果你的价值只是"知道答案"，你会被替代。

如果你的价值是"设计解决方案"，你会变得更不可或缺。

这不是危言耸听，而是一个已经在发生的趋势。

企业越来越聪明，他们能用AI查到基本的法律知识，所以他们对律师的期待，已经从"告诉我法律怎么说"升级为"告诉我我应该怎么做，以及为什么"。

这对律师提出了更高的要求：更深的行业理解，更强的方案设计能力，更丰富的谈判经验，更系统的风险管理思维。

但同时，这也是一个巨大的机会——能够完成这种升级的律师，将在AI时代拥有更强的不可替代性，也将获得更高的服务溢价。

05. 写在最后：未来三年，是劳动合规领域的"分水岭"

我把上面三条逻辑再做一个整合：

第一条逻辑告诉我们，人员优化的需求会持续存在，而且会越来越复杂、越来越高频。这是市场需求端的结构性扩大。

第二条逻辑告诉我们，企业的付费意愿正在从事后救火转向事前预防。这是服务模式的根本性转变，意味着律师可以更早介入、更深介入、更系统地服务企业。

第三条逻辑告诉我们，AI会淘汰"知识型"律师，但会放大"判断型"律师的价值。这是行业内部的一次深刻分化——有人会被替代，有人会变得更值钱。

三条逻辑叠加，我的判断是：

未来三年，是中国劳动合规领域专业律师的黄金窗口期。

需求在增长，付费意愿在提升，AI在清除低价值竞争者，留下的空间，属于真正有实力的专业律师。

但这个窗口期，不会等所有人。

它属于那些愿意深耕行业、积累实战经验、持续升级服务模式的人。

属于那些不满足于"回答问题"，而是致力于"设计方案"的人。

属于那些真正理解企业需求，能够在组织调整的关键时刻，成为企业最信任的合规伙伴的人。

如果你是企业主、HR负责人或法务总监，希望这三条逻辑，能帮助你在未来的劳动关系管理中，做出更清醒的决策。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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