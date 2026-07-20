上海地区“恢复劳动关系”裁判履行思路及企业合规路径探析

然而，多数企业尚未敏锐察觉到这一审判趋势的转变。在提供咨询时，我们常遇到企业的不解与抵触。但无论是否理解，这都是企业今后必须直面的现实：当解除行为被判定违法且面临恢复劳动关系时，企业该如何应对？是带有情绪地二次解除，还是妥善安排工作、积极履行合同并加强管理A

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引言

自今年初以来，随着《劳动争议司法解释（二）》在司法实践中的深入运用，上海地区劳动争议案件的裁判导向发生了显著变化。在用人单位被认定违法解除劳动合同的案件中，法院判令恢复劳动关系的比例呈现出明显的上升趋势。业内同仁普遍感受到，以往上海的司法实践对员工主张恢复劳动关系的诉求审查极为审慎，但如今这一审查力度已有所减弱。一旦员工坚持主张恢复劳动关系，法院大概率会予以支持，而不再轻易改判支付违法解除赔偿金。

然而，多数企业尚未敏锐察觉到这一审判趋势的转变。在提供咨询时，我们常遇到企业的不解与抵触。但无论是否理解，这都是企业今后必须直面的现实：当解除行为被判定违法且面临恢复劳动关系时，企业该如何应对？是带有情绪地二次解除，还是妥善安排工作、积极履行合同并加强管理？这已成为近期实务中的一项新挑战。事实上，此类问题在北京等地早已是常态，但对上海而言，这显然是一个亟待破解的新课题。

在绝大多数企业管理者的传统认知中，“恢复劳动关系”往往被视为劳动争议纠纷的终点，但随着社会就业压力的加剧和司法保护力度的增强，这往往不是终点，而是一场更为深层次、更为复杂的“第二阶段争议”的开始。大量实践显示，简单化地处理恢复履行后的岗位安排、薪酬核定、协商程序等问题，极易引发二次诉讼，甚至在新的解除程序中因程序瑕疵或实质违约再次败诉，使企业陷入“被动应诉—败诉恢复—二次违法—再次败诉”的循环困局。本文希望立足于上海地区司法实务，继续思考和探讨企业在被判决“恢复劳动关系”后涅槃之路。

一、对判词中“恢复劳动关系”的理解：从岗位形式复原到合同持续履行

我们注意到，法院在审理劳动合同继续履行问题时，明确体现出一个核心判断逻辑：劳动关系恢复的本质在于劳动合同法律关系的持续性，而非劳动岗位形式的机械复原。传统观念认为，恢复劳动关系即意味着将员工安排回“原来的岗位、原来的地点、原来的薪酬”。但在现代组织架构高速流动的背景下，法院已深刻意识到这种物理复原在很多情形下是不具备可行性的。

因此，我们发现有法院明确指出，即便企业原有的组织结构、部门设置或岗位描述在判决生效前已发生变动，但这并不当然阻却劳动合同的继续履行义务。法院通过将“劳动岗位”界定为动态调整的生产要素，将“合同义务”界定为核心的法律义务，从而确立了以下裁判基调：即岗位不再是合同核心要素： 劳动合同的标的是劳动者的劳动成果和用人单位的劳动保障，而非特定职位的名称。履行能力成为核心审查对象： 法院重点审查的是企业在组织变动背景下，是否依然具备安排工作的“现实能力”与“管理意愿”。企业组织调整不再当然对抗合同履行义务，企业必须证明其调整行为的客观性、必要性及其后续安置方案的合理性。

二、岗位已不存在情形下的抗辩：司法审查的“三段式模型”

在司法实践中，“岗位已经取消”是企业最常见的抗辩理由，但上海法院对此通常持严格的审查态度。如果企业仅凭一句“岗位没了”就拒绝履行，在司法层面往往被视为“对合同履行义务的消极抗拒”。

审查内容一：岗位消亡的客观性审查

法院通常认为，岗位是否消失不能仅凭企业单方主张定论，企业必须承担充分的举证责任，证明岗位撤销系基于真实、合法的经营决策（如部门撤并、技术更新或业务转型等），而非专门针对特定员工的“靶向式撤岗”。事实上，这一审查标准在案件前一阶段认定违法解除时便已是核心焦点。如果企业未能说服法官，通常意味着其未能充分证明调整的“客观性”。当案件进入恢复劳动关系阶段，这一举证难点依然存在。但在实务中，部分企业在前期违法解除阶段未能完成的证明，在恢复履行阶段通过补充证据得以证实，从而成为企业化解后续管理风险的重要契机。

审查内容二：替代岗位的评估标准

这是企业最容易忽视的一环。法院会重点关注：在裁撤该岗位的同时，企业是否在内部存在其他空缺岗位？为什么是这个岗位而不是其他岗位？给这个岗位的原因是什么？是否对该岗位人员进行了培训安置？如果企业一方面声称“没岗位”，另一方面又在同一时间进行社会化招聘，法院极易推断企业缺乏履约诚信，从而否定其抗辩。

审查内容三：协商义务的履行细节

法院要求用人单位在组织调整过程中应履行诚实信用原则。这意味着必须向劳动者详细说明岗位消失的原因及替代安置方案（说明义务），同时调整岗位的方案必须经过与劳动者的实质性沟通，而非单方强加（协商义务）。

此外，企业最容易吃亏的地方并非没有说明或协商，而是没有书面留痕。相信大家对法院的以下理由都不陌生：企业无法提供证据证明进行过充分沟通说明，因此无法采信其观点。

三、调岗与薪酬调整：实质性利益保障的司法底线

恢复劳动关系后，企业往往需要通过调岗来匹配企业现状。但在上海的司法审判中，调岗行为的合法性判定并非遵循“企业说了算”的原则，而是采取“实质性不利变更”的否定审查标准。

审查内容四：岗位调整是否存在“贬损”？

法院通常从以下方面进行综合判断：

岗位职责的降级：管理岗位变更为基层执行岗、核心研发岗变更为辅助岗，这类变动会被视为明显的职级贬损。 职级体系的断裂：岗位变动是否脱离了原职级体系的晋升逻辑。 排斥性质审查：是否具有明显的排斥或惩罚性质（例如，将资深业务经理调往偏远仓库看门，或安排极度脱离其专业能力的岗位）。 职业关联性：新岗位与劳动者原专业能力和职业经验是否具备合理的职业关联性。

审查内容五：薪酬标准是否存在“明显”下降

关于薪酬降幅的合理性，司法审判中并无绝对统一的量化标准。此外，薪酬结构的调整则是实践中争议最为集中的区域。部分企业试图通过将“固定工资”拆分为“底薪+绩效”或“底薪+提成”的模式，增加薪酬的不确定性，从而达到变相降低用工成本的目的。在司法审查中，法院判定此类调整合法性的核心标准在于：收入结构的变动是否导致劳动者基本收入保障能力实质性下降，以及经营风险是否被单方面转嫁给劳动者。

即便企业能够证明该薪酬调整方案适用于全体员工，但在“恢复劳动关系”这一特定场景下，若调整导致该员工的收入稳定性被严重削弱，法院仍可能认定其为无效的劳动条件变更。上海法院的裁判逻辑十分明确：恢复劳动关系的核心目的之一，是保障劳动者既有的生存利益与合理预期，而非允许企业借机通过新的绩效方案对其待遇进行削减。

四、“充分协商”的司法化：从管理行为变为裁判的前置要件

在以往的判例当中，对于协商过程的审查并没有展现出非常严苛的要求，我们也可以把它理解为更多的趋向为形式性审查；但在近期的相关案件中，这一观点悄然发生变化，我们已经可以得出明确的导向，协商已不再是企业管理义务的选项，而是认定企业是否合法行使管理权的构成要件，同时协商应当满足“充分”的要求。

审查内容六：商的实质性

司法实践对“协商程序”的审查，已从形式审查转向实质性审查。法院在判断协商是否充分时，遵循以下核心逻辑：

首先，协商绝非单方面的强制告知，必须切实保障劳动者的参与权，为其预留陈述意见、表达合理诉求的空间。其次，企业应当提供具备合理性的备选方案，而非抛出“要么接受此岗位，要么立刻走人”的最后通牒。再次，企业必须给予劳动者合理的考虑期限（例如3至7天），若强迫员工在收到调岗通知后的数小时内作出决定，显然违背了司法评价规范。最后，所有的协商过程必须形成闭环证据链，包括会议纪要、邮件往来、录音确认等，以证明企业已履行充分的信息披露与磋商义务。

基于上述标准，若企业在恢复劳动关系后的协商过程中出现以下情形，将极难被认定为已履行“充分协商”义务：

仅通过邮件或短信等单向形式发送岗位变动通知，缺乏双向沟通； 未向劳动者解释组织调整或调岗的客观原因，或提供的理由极其牵强； 未提供任何替代岗位选项，或仅指定一个明显不合理、带有惩罚性质的岗位； 未留存任何书面或可追溯的沟通过程记录，导致协商过程无法查证。

五、员工拒绝新岗位：不当然构成违纪，更不当然支持解除

在恢复劳动关系后，员工拒绝新岗位是高频冲突点。但企业必须明白：员工拒绝岗位不等于员工违纪。法院通常采用“双重结构审查”法：

第一重（合理性审查）： 如果企业安排的岗位确实存在显著的降薪、明显的职务贬损、或者完全背离了劳动者的专业领域，劳动者对此的拒绝在司法看来，是行使合法的合同抗辩权。

第二重（程序合法性审查）： 只有在岗位本身合理、调岗程序完整（包括充分的协商和告知）、企业明确催告履行且给予了整改机会的情况下，员工的拒绝才可能被评价为严重违反劳动纪律。

若企业试图在调岗后，不经严谨的催告履行程序直接解除劳动合同，往往会再次陷入违法解除的法律陷阱。

六、解除权的边界：从单点行为判断到递进式管理结构

上海法院在恢复劳动关系后的案件审理中，已逐步形成一种隐含的递进式管理裁判结构，即解除合法性取决于企业是否完成了一套严密的管理流程。该结构通常要求企业提供以下证明：

岗位安排的合理性证明：证明岗位与劳动者能力相匹配。 协商沟通的完整记录：证明已尽到诚信沟通义务。 催告履行的明确性：证明已明确告知员工拒绝履行的后果。 行为记录与再次确认：记录员工拒绝的具体情形，并提供最后一次确认履行的机会。

在缺乏这套递进逻辑的情况下，单纯因员工“不服从工作安排”而实施的解除行为，被上海法院认定为违法解除的概率极高。

七、企业真实操作场景中的四类高风险场景

（一）场景一：仅发返岗通知但无实质岗位

这类企业往往抱有侥幸心理，认为“发了通知即视为恢复履行”。但法院会重点审查这是否构成了“形式履行义务”。如果企业无实际岗位配套，法院通常认为该通知本身不具备法律意义上的履约价值，属于企业为了规避法律责任而进行的虚假履行。

（二）场景二：岗位存在但明显降级

例如：从管理岗调至基层操作岗，从专业技术岗调至后勤服务岗。法院的逻辑非常直接：即使岗位描述在客观上是存在的，但调岗的动机如果体现为惩罚排斥，则调岗本身无效。这类情况往往伴随着员工要求补发降薪期间的薪酬差额。

（三）场景三：以绩效结构变相取代固定薪资

在恢复劳动关系阶段，企业试图通过薪资结构的重组（如将固定月薪变更为高额绩效制）来倒逼员工接受降薪或自愿离职。由于这直接关乎劳动者的基本生存利益保障，上海法院对此类调薪方案在恢复履行阶段的审查极为严苛，往往倾向于保护劳动者的既得利益，认定其构成实质性不利变更。

（四）场景四：缺乏协商流程的直接解除

这是最常见的败诉原因。企业因为前次败诉而对员工产生怨气，认为“既然法院让我恢复，那我就安排个最差的岗位，他不干就直接解除”。这种带有强烈对抗意图的管理手段，在司法审查中极易被判定为违反劳动合同法关于调岗协商的强制规定。

八、企业合规模型：从“人事管理”到“法律履行设计”的升级

鉴于上海地区严苛的司法审判标准，企业恢复劳动关系后的管理必须实现从“传统管理”到“法律设计”的升级。以下是企业管理中可以借鉴的思路：

企业需要尽可能建立岗位变动的审批台账，每一项架构调整、部门撤并、岗位更名，都必须保留合法的决策依据。当面临恢复劳动关系的案件时，企业应在第一时间梳理该岗位的历史沿革证据，确保在应对二次诉讼时举证能够清晰、完整。 企业可以制定专门的《恢复履行阶段磋商SOP》。要求人资部门在进行岗位安排时，执行“说明-协商-记录”的硬性流程。所有的沟通必须通过书面往来（邮件、电子确认书、盖章确认的沟通会议纪要）进行，避免口头调岗。 对于恢复劳动关系的员工，企业可以提供一定的“薪酬保护期”。即便必须调整薪酬，也应遵循“总量不降、固定比例不降”的原则。对于必须变动的结构，应避免在恢复时立即变动，既体现企业履行判决的诚意，也可以切断结构变动和恢复判决之间的关联，以免被认为是倒逼离职。 建立针对“不配合履行义务员工”的递进式管理体系。包括“书面告知函”、“限期履行通知书”、“违纪行为确认书”等一整套法律文书闭环。确保在解除劳动合同前，程序完全符合法律及上海地区法院的审理逻辑。

综上所述，在上海地区当前的司法实践下，“恢复劳动关系”早已不再是劳动争议的终点，而是企业面临的一场更为复杂的“第二阶段争议”的开端。法院的裁判逻辑不苛求既有岗位形式的机械复原，不支持企业单方重构劳动合同内容，而是强调合同持续履行中的实质利益保护与诚实信用原则。因此，面对恢复劳动关系的判决时，企业需要在组织变化后的现实结构中，重新建立并证明自身的“合同履行能力”。这要求企业将每一次岗位调整、薪酬变动与协商过程，都置于司法可审查、证据可追溯的合规轨道上，方可规避“二次争议”甚至“连环败诉”的循环困局，建立起合规有序，和谐共生的企业用人环境。

恢复劳动关系案件的核心，早已不在于岗位是否“恢复”，而在于劳动合同在组织变化后的现实结构中，能否通过合规的设计实现合法履行。这不仅仅是一个人事管理问题，更是一个复杂的劳动合同法律设计工程。

对于企业而言，要规避“二次争议”甚至“连环败诉”的风险，必须摒弃通过强制命令实现岗位重构的陈旧思维，转而建立起以诚信沟通为核心的履约重建机制。只有将每一次岗位调整、每一次协商过程、每一次薪酬变动都置于司法可审查、证据可追溯的轨道上，企业才能真正在恢复劳动关系后，重新掌控用工的主动权，实现劳动关系的平稳过渡与长久持续。

对于企业管理者来说，这是一个挑战，更是一次优化企业合规内控体系的契机。通过将司法裁判逻辑前置到日常管理决策中，企业不仅能应对眼前的争议，更能构建起稳健的合规防火墙，确保劳动关系管理的平稳有序。

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