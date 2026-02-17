ARTICLE
17 February 2026

市场监管法律观察 2026年第1期

FP
Fangda Partners

Contributor

Fangda Partners logo

China Strategy
Kang Yingjie,Luo Qian,Tan Hui
+2 Authors
当前，中国市场监管法治体系正经历深刻重构与系统性完善，规则日益精细、执法日趋活跃、责任不断压实。面对持续演进的市场监管体系与日益强化的执法实践，监管触角已深度嵌入企业日常运营的每一个环节，企业在市场监管领域的合规经营已日益成为在复杂环境中稳健经营、构筑长期竞争力的重要基石。企业的不合规事项，轻则招致行政处罚，重则危及市场准入甚至刑事责任。
方达律师事务所长期深耕市场监管领域合规与政府执法。我们相信，面对日益复杂、多元的合规挑战，企业不仅需要及时准确把握监管动态，更需要对监管趋势的敏锐洞察、对实务难题的深度剖析、对合规路径的专业指引。正基于此，我们结合长期为广大企业处理各类市场监管合规事务中积累的经验，精心打造《市场监管法律观察》专刊，旨在帮助企业穿透法律条文，洞察政策趋势，识别执法风险，把握合规导向，在这纷繁复杂、快速迭变的监管环境中防患于未然。
本刊秉持"实用性、针对性、前瞻性"的理念，聚焦市场监管领域的法规资讯和执法动态，致力于为企业法务与合规同仁提供前沿的资讯、深入的洞察、实用的解析：

  • 监管动态：梳理重要新法新规，把握政策基调和执法动向，帮助企业及时捕捉监管信息；
  • 案例解析：剖析典型执法案例，阐释监管逻辑，提炼合规启示，帮助企业汲取经验；
  • 专业洞察：聚焦重点议题，开展深入分析，提供合规建议，帮助企业理清思路、辨识风险。

我们期待，《市场监管法律观察》能够成为您把握监管脉搏的窗口、应对合规挑战的参谋、防范法律风险的指南。

合规之路漫漫，方达愿提供专业助力！

请点击链接阅读《市场监管法律观察》2026年第1期

Authors
Photo of Kang Yingjie
Kang Yingjie
Photo of Luo Qian
Luo Qian
Person photo placeholder
Li Mengmei
Person photo placeholder
Tan Hui
Person photo placeholder
Zhang Liuyi
