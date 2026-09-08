在汽车纠纷案件处理实务中，广泛流传有一个简化、极化的法律论断或观点：产品责任适用无过错责任归责，因此所有汽车产品纠纷一律实行举证责任倒置，消费者无需举证车辆质量问题，全部或者绝大部分举证义务由车企、4S店承担。该观点较为迎合消费维权的立场，在其描绘的汽车消费维&#

Article Insights

Feng Li’s articles from AnJie Broad Law Firm are most popular: in China

with readers working within the Healthcare and Retail & Leisure industries AnJie Broad Law Firm are most popular: within Consumer Protection, Environment and Employment and HR topic(s)

一、问题的提出

在汽车纠纷案件处理实务中，广泛流传有一个简化、极化的法律论断或观点：产品责任适用无过错责任归责，因此所有汽车产品纠纷一律实行举证责任倒置，消费者无需举证车辆质量问题，全部或者绝大部分举证义务由车企、4S店承担。该观点较为迎合消费维权的立场，在其描绘的汽车消费维权场景中，消费者只要起诉汽车生产者、销售商，就适用举证责任倒置，消费者自身无需举证车辆存在质量问题，只需要描述故障，全部举证义务由车企、4S店承担，而车企需要自证车辆不存在质量缺陷。网络普法、消费维权咨询等泛法律讨论的大量场合，常常得见以上观点。

在实际诉讼和维权中，以上错误认知会导致车主维权预期错位：一些车主仅凭口头故障陈述、零散外观照片、单方录制视频，直接起诉车企和经销商，主张退车、换车，甚而要求获得惩罚性赔偿，但车主又未能完成基础举证义务，最终诉讼请求被法院全部驳回。败诉结果看似为举证不足，根本的原因实在于车主未能准确识别自身请求权基础，混淆了不同责任类型下的举证要求与法律后果，同时也是对实体法归责原则与程序法举证分配规则两套法律制度的混淆。实际上，“归责原则”和“举证责任”的立法目的、适用逻辑彼此独立，不存在当然绑定联系或推论。

有鉴于此，本文依托《民法典》产品责任、买卖合同法律法规，结合《民事诉讼法》、民事证据规定等相关法律规范，区分产品瑕疵违约责任、产品缺陷侵权责任两类汽车纠纷，拆解生产者、销售者差异化无过错归责逻辑，划定举证责任倒置法定适用边界。

二、汽车产品责任案件中举证责任分配的重要性——从一则法院入库案例谈起

本案是一起人民法院案例库参考案例【入库案例号：2025-07-2-373-007】，也曾作为江苏省高级人民法院公报典型案例，案件明确体现的裁判倾向为：证明车辆存在缺陷的举证责任在于车主，而非经销商或汽车生产厂商。

案件概况如下：沈某敏2020年3月购买搭载AEB自动紧急制动车辆，上牌途中闯红灯、误踩油门引发交通事故，致人死伤并承担刑事谅解金。时隔两年，沈某敏起诉汽车经销商，主张AEB系统存在产品缺陷、要求退车及三倍赔偿。一、二审均驳回原告诉求，判决核心与原告对缺陷与事故间存在因果关系的举证有关。根据入库案例说明，审理法院裁判理由主要有两点：

第一，案涉车辆AEB自动紧急制动系统未发挥作用不属于产品缺陷。AEB自动紧急制动系统，是指当车辆遇到紧急情况可能与前车发生碰撞时，如驾驶人没有及时进行紧急制动或紧急转向避险等操作，系统将辅助驾驶人对车辆施加制动力以避免或减轻碰撞。案涉车辆交付和事故发生时，我国对于AEB自动紧急制动系统技术尚未制定国家标准或者行业标准。从案涉汽车投入流通时的技术发展水平来看，尚有一定局限性，该系统需通过识别车辆尾部来获取车辆信息，无法识别骑行者等目标，亦不会对逆向来车和前方横向穿越车辆作出报警提示，故该技术局限不属于不合理的危险，且汽车用户手册对此明确予以警告。沈某敏并未提供相关证据证实用户手册中关于案涉车辆AEB自动紧急制动系统功能及警告的介绍与实际情况不吻合。从案涉交通事故的证人证言、被告人供述与辩解、勘验笔录等证据看，由于AEB自动紧急制动系统本身无法识别横向经过的二轮电动车，故案涉交通事故发生时的情景并不满足AEB自动紧急制动系统发挥作用的条件。因此，案涉AEB自动紧急制动系统未发挥作用，并不属于《产品质量法》第46条规定的产品缺陷。

第二，案涉AEB自动紧急制动系统未发挥作用与案涉交通事故发生没有因果关系。从AEB自动紧急制动的功能设计看，该系统的设计逻辑遵循“驾驶员指令优先”原则，即当系统检测到驾驶员主动踩下油门时，会默认驾驶人存在“加速意图”，从而抑制AEB自动紧急制动系统功能发挥。本案中，根据交警部门出具的交通事故责任认定书，案涉交通事故发生的主要原因系因沈某敏未遵守交通规则。具体而言，沈某敏驾驶案涉车辆由南向北行驶，因分心未注意交通信号灯指示，与案外人由东向西横向驾驶的二轮电动车发生碰撞。事发时，沈某敏误把油门当刹车而持续踩油门，系统判定为“主动加速”，从而导致AEB自动紧急制动系统未介入，故案涉车辆的AEB自动紧急制动系统未发挥作用并非交通事故发生的原因，经销商公司无需为沈某敏的交通事故承担赔偿责任。

由此，本案关键是原告沈某敏未能举证AEB系统本身存在设计、制造缺陷，亦无法证明车辆问题与交通事故存在因果关系，法院依据举证规则驳回全部诉求，符合民事举证责任分配法律逻辑。该入库案例明显可以看出，本案举证责任并未倒置为由汽车销售者或汽车生产者承担。若实施倒置，则案件中的汽车销售者或生产者就面临巨大举证负担，必须从抗辩立场出发，尝试证明缺陷成因、无过错、无因果关系等核心事实或法律逻辑关系。

举证责任对汽车案件双方的主张/抗辩基础、证据搜集、专业技术阐释和定性具有巨大影响，产品责任的举证规则也往往成为此类纠纷的核心争点。有鉴于此，下文将从产品责任案件举证责任分配的一般规则出发，进而聚焦于汽车产品责任纠纷的具体适用，逐一展开分析。

三、汽车产品责任纠纷的举证责任

何为举证责任？

民事案件领域的举证责任原则常被简化为“谁主张，谁证明”，其法律条款依据系《民事诉讼法》第67条：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”较为详细的依据，则是《民事诉讼法司法解释》第90条和第91条：

第90条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”

第91条：“人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。”

综合上述基本规则，所谓“举证责任”，可以理解为：在民事诉讼中，无论原告还是被告，作为当事人对自己主张的待证事实负有提供证据加以证明的负担，若法院用尽证明手段后案件事实仍然真伪不明时，由承担举证责任一方承受主张不被法院支持、败诉等不利法律后果。而“举证责任倒置”，则是指根据特殊的法律规定，审判机构将原本应当由一方承担的举证责任转移给对方。

需要特别指出的是，《民事诉讼法司法解释》第90条所指“但法律另有规定除外”，不仅仅是指举证责任倒置问题，还存在法律规定的其他情形，例如：《关于民事诉讼证据的若干规定》（《民事诉讼证据规定》）第10条规定：“下列事实，当事人无须举证证明：（一）自然规律以及定理、定律；（二）众所周知的事实；（三）根据法律规定推定的事实；（四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实；（五）已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；（六）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实；（七）已为有效公证文书所证明的事实。”此外，上述规定还有第48条，是一条对“书证提出命令制度”的补充，也与举证责任倒置间接相关，具体为：控制书证的当事人无正当理由拒不提交书证的，人民法院可以认定对方当事人所主张的书证内容为真实。

总之，对于举证责任倒置，可以作如下扩充理解：举证责任倒置为根据实体法规定、突破一般举证责任分配规则的法定例外情形，属于《民事诉讼法司法解释》第90条所述的“法律另有规定除外”，但只是其中一种情况，不能认为举证责任倒置就是“法律另有规定除外”的全部。因为，属于该但书调整范围的还包含免证事实、证据推定、举证妨碍等其他证据特殊规则。

汽车产品责任纠纷的举证责任法律规定

在民事责任证明规定的较早期阶段，有旧《民事诉讼证据规定》（2001年发布）第4条，列举了8类特殊侵权举证分配，其中就包括第（六）项：“因缺陷产品致人损害的侵权诉讼，由产品的生产者就法律规定的免责事由承担举证责任”，该条的存在，可能就是“汽车产品责任纠纷采取举证责任倒置”的观点广泛流传的原因。但是，2020年实施的新《民事诉讼证据规定》修订后，第4条整条删除，所以根据当前我国民事诉讼制度，所有倒置类规则全部回归实体法，散见在《民法典》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《专利法》等法律。同时，产品责任纠纷案件由于涉及产品的工业领域特殊性，以上法律往往均有涉及，这就使得产品责任、尤其是汽车等综合工业品案件的举证责任制度判定变得更加复杂。

总结以上举证责任制度的法律回顾，可得出以下基本的举证责任判断规则：

第一，关于产品责任纠纷举证责任，一般适用上文罗列的《民事诉讼法》第67条和《民事诉讼法》第90条和第91条，以及2020年《民事诉讼证据规定》等确立的一般举证原则，“谁主张、谁举证”。

第二，《消费者权益保护法》第23条第3款规定，经营者提供机动车等耐用商品，消费者收货6个月内发生瑕疵争议，由经营者承担瑕疵举证责任；6个月之后由消费者承担举证责任。

第三，《产品质量法》第41条，因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产（以下简称他人财产）损害的，生产者应当承担赔偿责任。但“生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任：（一）未将产品投入流通的；（二）产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的；（三）将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在的”。但是在《民法典》仅有第1202条，“因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任”的规定，并无与《产品责任法》同样的规定。

四、产品责任纠纷二元划分：产品瑕疵违约责任与产品缺陷侵权责任

前文已就产品质量纠纷举证责任及其倒置规则的一般制度体系作了梳理，下文将聚焦汽车产品诉讼，进行专门化的分析。但是，这就又要需结合我国现行法律中无过错责任原则与产品责任构成要件的具体规定，以完善汽车产品责任举证责任的基本框架。这是因为，依据《民法典》合同编、侵权责任编，汽车消费纠纷一般可分为侵权责任编项下产品缺陷侵权责任和买卖合同项下产品瑕疵违约责任。而厘清归责、举证问题的前提是区分两类完全不同的汽车维权诉讼，二者请求权基础、责任主体、构成要件、举证标准差异巨大。实务中，车主经常一并起诉，主张的混淆往往也为案件带来诸多不可控因素。

1.产品缺陷责任：基于侵权规范的产品侵权责任

《产品质量法》和《民法典》第1202条至1207条，构建了产品缺陷侵权责任体系：产品存在危及人身、他人财产安全的不合理危险，或不符合强制性安全国标、行业标准，造成人身之外其他财产损害，受害人可同时起诉生产者、销售者，二者承担不真正连带责任。

区分瑕疵与缺陷的关键标准比较依据各案具体情形浮动，但大体来说：汽车产品的瑕疵一般仅降低使用舒适度，缺陷则具备现实安全风险。汽车案件存在刹车失灵、行驶熄火、动力电池热失控、转向故障、车辆自燃等背景的，均属于产品缺陷主张，而只有构成法定缺陷，才存在无过错责任、惩罚性赔偿等适用空间。

产品侵权责任构成要件一般包括以下内容：第一，案涉车辆存在产品缺陷，即产品存在对人身或他人财产安全构成不合理危险的状况；第二，发生实际人身损害或财产损害；第三，损害结果由车辆缺陷直接引发，存在法律上因果关系。满足以上要件后，即便生产者不存在主观过错，仍需承担赔偿责任，即所谓的无过错责任；但该规则也仅针对生产者，销售者归责另行区分。

2.产品瑕疵责任：基于购车合同的违约责任

产品瑕疵责任规定于《民法典》买卖合同编，规制销售者交付车辆不符合合同约定、国家标准、宣传说明的违约行为，诉讼仅发生在消费者与汽车销售商之间，汽车生产企业并非合同相对方，不直接承担违约责任。

一般意义上，瑕疵特指不危及人身、财产安全的轻微质量不符，例如内饰划痕、装配缝隙、车机卡顿、轻微异响、漆面瑕疵等，仅影响车辆使用体验，不存在安全风险。车主主张维修、更换配件、补偿代步损失、解除合同退车，均属于瑕疵违约责任范畴。

构成违约责任需要满足以下要件：第一，原被告存在合法有效的车辆买卖合同；第二，车辆交付时即存在不符合质量标准的瑕疵；第三，瑕疵造成原告实际财产损失；第四，瑕疵与损失存在直接因果关系。

该类责任归责规则为严格合同责任，不适用无过错责任；销售商不能以自身不知情、无过错免责，仅可举证证明瑕疵由车主后期改装、事故碰撞、不当保养造成，方可减免赔偿责任。严格合同责任和无过错责任存在当然的区别，下文将进行阐述。

五、无过错责任为汽车产品责任归责原则之一

无过错责任是汽车产品责任归责原则之一，但并非所有汽车产品责任的归责原则都是无过错责任。

产品缺陷侵权责任与无过错责任

在司法实践中，无过错责任最直接的法律根据是《民法典》第1166条：“行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。”结合了《民法典》第1202条规定，“因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任”，产品责任中所阐述的无过错责任，即行为人造成他人损害，无论其主观上是否存在故意、过失，只要满足法定构成要件，就应当承担民事赔偿责任。一般认为，该等立法目的在于强化高危产品生产者的安全保障义务，倾斜保护弱势消费者。

无过错责任仅免除作为原告方消费者证明被告生产厂家存在过错的举证义务，绝非免除原告全部举证义务。即便适用无过错责任，原告仍需证明产品缺陷、损害、因果关系三项核心事实，这是区分无过错责任与举证责任倒置的核心关键。具体到汽车产品责任的场景，车主起诉车企主张缺陷侵权赔偿，无需举证车企存在隐瞒缺陷、虚假宣传等主观过错，法院直接推定车企具备赔偿责任；车企仅能依据《产品质量法》第41条举证三项法定免责事由：产品未投入流通、产品投入流通时缺陷尚不存在、投入流通时的科学技术水平无法发现缺陷存在，方可免责。

但是，对汽车销售商来说，根据现有法律规定，不适用无过错责任，归责原则为过错责任，因《民法典》第1203条明确，因销售者过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，销售者承担侵权责任。车主起诉4S店主张缺陷侵权，必须举证销售商存在过错，例如明知车辆存在故障仍销售、擅自改装车辆、隐瞒事故车身份等；销售商无过错的，仅需向消费者指明生产者或供货渠道，无需自行赔偿。

产品瑕疵责任与合同违约构成要件的“过错”

涉及产品的买卖合同瑕疵纠纷，全程不适用无过错责任，无论消费者起诉汽车销售商主张维修、退车还是补偿，均基于买卖合同违约，归责逻辑为严格违约责任，和侵权层面的无过错责任无任何关联，不存在无过错责任适用空间。合同严格责任和侵权无过错责任二者虽均不要求受害人证明行为人主观存在过错，但在核心要件、免责规则与举证层面存在明显差异：

第一，在责任成立要件上，合同严格责任以违约行为为核心，损害并非违约责任的成立必备要件，即便没有实际损失，守约方仍可主张继续履行、违约金，损害仅为赔偿损失这一责任方式的构成要件；而侵权法上的无过错责任贯彻无损害即无赔偿的规则，必须存在实际损害后果才能够产生赔偿请求权，仅有现实危险不能提起索赔。

第二，在免责规则方面，合同严格责任允许当事人订立合法有效的免责、限责条款，仅免除人身损害、故意或重大过失造成财产损害的约定无效；无过错责任则只能援引法律明文规定的抗辩事由，不允许预先通过约定免除人身侵权责任。

第三，在举证内容上，主张合同严格责任仅需证明合同生效以及对方存在违约行为，主张无过错侵权责任则需要证明加害行为、损害事实以及二者之间的因果关系，二者虽均不要求证明过错，但待证事实各不相同，同时还应当注意，严格责任仅是合同违约责任的一般归责原则，合同分则中仍存在无偿保管、无偿委托等适用过错责任的例外情形。

六、结论：汽车产品责任纠纷举证分配的规范适用

无过错责任不能推导出汽车产品责任在诉讼法为举证责任倒置

通过本文分析，汽车产品责任全场景均适用举证责任倒置的逻辑链条已不攻自破。举证责任倒置是民事诉讼证据特殊规则，必须通过实体法律明文列举；我国现行证据法规未将汽车产品责任纳入倒置范围，不存在一律倒置的法律依据。无过错责任是实体侵权责任归责标准之一，解决车企“有无过错”，“要不要赔”的核心关照问题，仅适用于生产者产品缺陷侵权，在车主和销售商纠纷、汽车买卖合同纠纷并不适用，仅免除原告证明车企主观过错的义务。因此，无过错责任和举证责任倒置之间并不存在必然的推导关系，不能仅凭生产者承担无过错责任，得出消费者无需举证车辆缺陷的结论。

汽车产品责任存在举证责任倒置的“例外”法律规定，但是不能决定整体上汽车产品责任举证原则

《产品质量法》第41条第2款关于缺陷证明的明确规定，即“生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任：（一）未将产品投入流通的；（二）产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的；（三）将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在的。”本项规定应当视为举证责任倒置的明确规定，该条款立足于生产者产品无过错责任的法律制度设计和固定，在不要求受害人证明生产者主观过错的基础上，将三项法定免责事由的证明义务直接分配给作为被告的生产者，实现风险在生产者与消费者之间的倾斜性配置。需要厘清的是，此种举证责任倒置并非将产品责任全部构成要件倒置给生产者，受害人仍然需要完成基础要件的举证，即证明产品存在缺陷、发生人身或缺陷产品以外的财产损害、缺陷与损害之间存在因果关系，只有在原告完成该等初步举证之后，生产者才需要就本条列举的免责事实承担举证证明责任，若举证不能，则需承担产品侵权赔偿后果，而并非所有举证内容均是由车企承担。此外，对于该条规定可以作为以下理解：

（1）“未将产品投入流通”，划定生产者责任的时间边界，产品仅为试制、试验而未进入销售、出租等交易领域，脱离生产者控制并非基于商业流通目的，生产者无需为其致害后果担责，排除试制样品、被盗流出产品的责任适用空间。

（2）“产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在”，指向缺陷系流通、运输、仓储、使用改造等生产者可控范围之外的后续环节所产生，意在区分生产固有缺陷与后天衍生缺陷，生产者若可以证实缺陷形成于离开自己管控之后，即可免除责任，实务中生产者仅提交出厂合格检验报告并不当然完成该项举证，仍需要结合鉴定等证据予以佐证。

（3）“产品投入流通时”，以当时全社会可达到的科学技术认知水平作为客观标准，而非生产者自身掌握的技术能力；即便后续科技进步得以识别该缺陷，也不能据此回溯归责，但生产者在知晓缺陷后负有警示、召回等后续义务，怠于采取补救措施仍可成立过错侵权责任。

三项抗辩事由属于穷尽式法定列举，当事人不能通过合同约定扩张或者限缩，该举证责任安排回应了汽车产品的信息实际存在不对称问题，汽车产品制造工艺、内部技术参数大多掌握于生产者一方，消费者几乎不可能就产品不存在免责情形进行举证，通过举证责任倒置规定来实现在举证责任和要求上的倾斜。

《消费者权益保护法》第23条举证责任分配的移转的特殊规定

《消保法》第23条第3款规定：“经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务，消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。”该条规定比较特殊，实际上本项规定是基于合同产品瑕疵责任而进行的规定，属于消费合同领域特殊举证分配规则。

这项规定是举证责任倒置，但是《产品质量法》第41条的侵权举证倒置有所区别。本规定属于合同瑕疵争议层面的举证转换，仅适用于机动车等技术复杂、价值较高的耐用商品及装饰装修服务，时间限定自接受商品 / 服务起六个月内发生瑕疵争议时，由经营者就瑕疵并非来源于商品本身质量承担举证责任中国人大网。消费者仍需证明交易关系、标的物存在外观或功能瑕疵，无需进一步证明瑕疵形成原因；经营者举证不能，则推定商品交付时即存在瑕疵，承担修理、更换等合同责任。该条解决消费者鉴定难、信息不对等问题，但适用范围与期限有限，不调整人身损害的产品侵权责任，与产品质量法上生产者的侵权免责抗辩分属合同、侵权两套规范体系。

总结

举证原则是民事诉讼程序中重要内容，既是程序公正的保障，也是实体权利得以通过司法实现的重要桥梁；没有合理的举证分配，实体法规定的权利很可能因举证困难而沦为一纸空文。在我国民事诉讼中以“谁主张，谁举证”为一般举证原则，同时辅以举证责任倒置、举证责任减轻等特殊规则。

结合本文所引案例中车主主张AEB系统存在缺陷却未能举证缺陷及因果关系、诉求被驳回的裁判结果可见，将产品无过错责任等同于全面举证责任倒置的认知观点存在明显误区。汽车维权需区分合同瑕疵纠纷与产品缺陷侵权纠纷两套规则：购车六个月内车辆瑕疵争议适用《消保法》举证倒置，产品侵权中仅生产者的三项免责事由实行举证转移，证明车辆存在缺陷、损害及因果关系的基础义务始终归于消费者。归责原则解决实体赔偿依据，举证规则划定诉讼证明负担，二者不能混同。只有准确区分两类责任、厘清不同法条的举证边界，消费者才能完整完成举证链条，合理预判诉讼风险，避免因举证不足败诉，真正借助证据规则实现自身消费权益。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.