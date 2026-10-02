两起债券代持纠纷终审胜诉——代持责任如何认定

债券代持交易通常通过微信等方式确认交易条件,再由交易员通过证券或基金账户完成实际买卖。一旦代持到期后债券未被接回,原本简化的业务安৵

01.引言：债券代持纠纷为何难以处理

债券代持交易通常通过微信等方式确认交易条件，再由交易员通过证券或基金账户完成实际买卖。交易顺利时，各方关注的是价格、期限和费用；一旦代持到期后债券未被接回，原本简化的业务安排便可能同时引发合同关系、责任主体、交易效力及损失承担等争议。

以代理代持方就两起债券代持纠纷分别提起诉讼为例，两案均历经一审、二审，终审维持原判，代持方关于代持费及债券价差损失的核心诉请均获得法院支持。

两案集中涉及以下问题：微信沟通能否成立代持合同；存在中间人与实际委托人时，合同责任主体如何认定；交易员及机构账户参与交易是否影响原告主体资格；债券未按约接回后产生的价差损失如何承担；监管规范是否影响代持合同效力。下文结合两案的审理情况展开。

02.案情概览：从两起纠纷看同一类交易风险

甲（代持人）分别与乙、丙通过微信确认案涉债券、交易面值、代持期限、费率及接回安排，并由交易员完成债券买入。乙、丙支付代持费用，并先后接回部分债券，但剩余债券在约定期限届满后未被接回。甲继续持有债券，并在价格下跌后陆续卖出，随后就未付代持费及债券价差损失提起诉讼。

诉讼中，乙、丙均否认自己系实际委托人，主张其仅为交易中间人，案外人丁才是真正的委托方；同时围绕甲的诉讼主体资格、代持合同效力、合同履行情况及价差损失承担等提出抗辩。案件由此进入诉讼，双方争议也不再局限于债券是否按期接回，而进一步涉及合同相对方、代持效力及违约损失的认定。

03.争议焦点：债券代持纠纷中的责任认定

焦点一：仅有微信沟通和实际履行，债券代持合同是否成立，合同相对方如何认定？

两案均未签署完整的书面代持协议，合同内容主要散见于微信沟通。但从聊天记录及后续履行看，债券、面值、期限、费率、接回安排等交易要素已经明确，此后亦实际发生债券买入、代持费支付、续期及部分接回。法院据此认定，微信记录与履行行为可以相互印证，双方之间已经形成代持合意。

相比合同是否成立，两案更大的分歧在于合同究竟成立于谁之间。乙、丙均主张其只是中间人，丁才是实际委托人。法院对此没有停留在当事人的身份表述，而是回到缔约时点，审查丁的存在及身份是否已经向甲披露。

在乙案中，即使乙确系受丁委托与甲进行交易，由于订立合同时并未向甲披露具体委托人，法院认为，乙与丁之间的内部关系不能对抗甲，甲选择向乙主张权利并无法律障碍；在丙案中，丙本人主动发起交易，并由其提供身份信息、支付或转付代持费用、发出续期指令；直至双方合同已经成立并履行一段时间后，丙才提出丁系所谓实际委托人。法院因此认定，甲有合理理由相信与其建立合同关系的就是丙，丙与丁之间的内部约定不能改变既有合同关系。

诉讼中，代理团队重点抓住了这一时间顺序：合同成立在先，所谓“实际委托人”的披露在后，事后披露不能倒推改变缔约时已经形成的合同相对性。因此，两案可以提炼出一个重要裁判思路：合同相对方的认定，应主要观察缔约时谁以自己的名义磋商交易条件、发出交易指令并实际参与履行，而不能仅凭纠纷发生后提出的“中间人”身份重新解释既有交易关系。

焦点二：债券由交易员、证券或基金账户完成交易，是否影响代持方甲的主体资格？

乙、丙均曾从实际交易方式提出抗辩，即案涉债券并非由甲本人直接通过个人账户买卖，而系通过交易员、证券公司或基金账户完成，因此甲并非债券登记持有人，无权以个人名义主张相关权利。

法院对此明确区分了“合同主体”与“交易执行方式”。乙案指出，自然人依法可以成为委托合同当事人；甲将债券买卖指令交由交易员执行，只是履行合同义务的具体方式，并不改变甲作为合同一方的主体地位，并且乙事先知晓并认可该交易模式；丙案亦确认，丙对于债券买卖由交易员具体操作的模式是清楚的，因此未支持其关于甲主体不适格的上诉理由。

针对主体资格抗辩，代理团队并非仅以某一张交易流水证明主体资格，而是通过微信约定、交易指令、买入记录、部分卖出接回、代持费支付及最终卖出记录形成完整的证据链。法院最终关注的也不是债券登记在哪个账户，而是谁建立了合同关系、谁作出交易安排，以及相应交易后果由谁承受。

焦点三：债券代持受到金融监管规范约束，是否当然导致合同无效？

对于代持效力，乙、丙均从监管合规角度提出异议。丙案中，对方以资质、备案问题主张代持安排缺乏合法基础；乙案则进一步提出，相关代持行为损害金融秩序和社会公共利益。

法院均未采纳上述意见。丙案法院认为，相关要求主要属于金融监管层面的管理性规范，不能仅据此否定双方委托合同的民事效力；乙案法院结合具体交易方式审查，并认为案涉交易系通过证券公司交易平台完成，现有证据不足以证明该交易已经达到损害社会公共利益、导致合同无效的程度。

由此可见，金融监管层面的合规评价与民事合同效力并非当然等同。两案中，法院最终均回到具体交易事实审查合同效力，并未仅因交易具有债券代持属性，即否定双方已经形成的民事合同关系。

焦点四：债券价格下跌属于市场风险，还是违约方应承担的损失？

两案中，价差损失是责任认定最集中的争议之一。乙、丙均认为，债券价格下跌属于正常市场波动，不应由其承担；甲则主张，正是因为债券到期后未被按约接回，其才被迫继续持有并承担后续价格风险。法院最终从违约、因果关系、风险预见及减损情况等方面进行了审查，具体如下：

乙案中双方明确约定，“债券价格波动偏离近1%”或者代持到期时，乙应当接回债券。”法院据此认为，该条款本身已经说明双方在订立合同时预见到了价格波动风险，并将一定幅度的价格变化作为风险触发条件。乙作为金融行业从业人员，在风险出现、甲多次催促后仍未接回债券，不能再以“市场波动”完全切断违约行为与损失之间的联系。丙案虽然不存在完全相同的“1%”约定，但法院同样认为，丙未在代持到期后及时接回债券，是差价损失发生的直接原因。对于丙提出的“甲未及时止损”抗辩，法院进一步指出，现有证据不能证明甲存在能够卖出而故意不卖出的情形，因此不足以认定甲违反减损义务。

对于最终卖出债券的行为，代理团队则从减损义务的角度进行了回应。甲在到期后持续要求乙、丙解决债券接回问题，在沟通无果、资金持续被占用的情况下才最终处置债券，其目的在于终止风险继续扩大，而非主动进行新的市场投资。

因此，两案可提炼如下裁判逻辑：如果双方已经明确约定由委托方在一定期限或条件下接回债券，而其违约导致代持方无法按原定交易安排退出，则后续价格损失是否赔偿，应结合违约与持续持仓之间的因果关系、损失的可预见性以及代持方是否合理履行减损义务综合判断。

04.结语：两案办理中的实务提示

回顾两案的处理过程，案件中虽然出现了交易员、机构账户、案外委托人等多重因素，代理团队始终将诉讼主线放在双方已经形成的委托合同关系上：先确认合同及其相对方，再还原履行过程，进而判断违约责任与损失。

办案过程中，笔者与项目成员围绕微信沟通、交易指令、买卖记录、代持费支付、部分接回及后续催告等材料逐项梳理，将零散的业务记录还原为完整的交易和履行过程。同时，针对“仅为中间人”“原告主体不适格”“代持行为无效”“价差损失属于市场风险”等抗辩逐项回应。最终，两案核心诉请均获得法院支持。

结合两案办案经验，债券代持交易尤其应注意以下几个方面：

以上为团队结合两案办理过程所作的简要总结，希望能为相关市场参与者在交易安排、风险控制及争议处理方面提供参考。

*实习生陈梦玲对此文亦有贡献。

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