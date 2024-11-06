构建更强大的亚太零售格局—高级管理者如今应思考的问题

随着新冠疫情的各种影响逐渐消退，许多亚太（APAC）国家的零售业氛围正在好转。整个地区的企业都在有选择性地拓展——有时是精简——其零售产品及服务。知名企业正在优化热门市场的门店网络并进军新的领域。总体而言，零售行业正面临着向线上购物的结构性转变，以及其他需要大幅调整运营系统的技术和监管变化。这些新机遇固然诱人，但也给高级管理团队带来了更大的行政压力和风险。那么，这一发展格局有哪些显著特点呢？

影响亚太地区零售业的主要趋势

在亚太地区的许多主要市场，消费者需求持续走高，尤其是在美妆、时尚、科技和汽车行业。在日本、韩国和越南，品牌正享受着国际游客数量回升带来的利好。同时，预计新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和中国台湾的需求也将有所增长。

而其他亚太地区的前景则较为复杂。在中国香港和中国大陆，为了应对销售疲软和经济的不确定性，许多零售商正在调整业务战略。一些品牌正将关键人才和人力资源部门从中国香港迁往经济实力更强（如新加坡）或更具成本效益的地区（如中国大陆）。

科技颠覆商业模式

人工智能、数字电子商务平台、先买后付和订阅式购买服务在零售业中兴起。

亚马逊、Shopee和Coupang等企业加入竞争，迅速扩大市场影响力，正在颠覆传统零售巨头。为了保持竞争力，零售商开始纳入数字战略、数据分析和个性化营销。

后端系统也变得更加自动化。这包括旨在提高休假申请和审批效率的先进HRP解决方案，以及对休假趋势、缺勤率和员工生产力的深入报告和分析。HRP方面的改进使零售企业能够创造更高效、对员工更友好的职场环境，最终提高工作满意度和生产力。

可持续发展日益引起关注

可持续发展日渐重要，消费者越来越多地考虑产品和卖方企业的可持续发展资质。品牌若能展示出对环境、社会和企业治理（ESG）以及可持续发展方面的承诺，便能获得竞争优势，尤其是来自更具社会和环保意识的年轻消费者的青睐。因此，零售商正在通过减少碳足迹、采购环保产品和推进循环经济计划等做法来回应对于可持续发展的关注。

履行本地治理义务至关重要

主要市场变化——管理商业运营环境的特定国家规则也在持续演变。

例如，中国的修订版《公司法》（2023年）向跨国企业提出了复杂的新税务问题。此外，国际可持续发展准则理事会（ISSB）于2023年6月发布全球性的《国际财务报告准则》（IFRS）后，许多亚太国家正着手制定商业可持续发展立法。

法规的变化可能非常具体且重要——例如，在韩国，每周12小时的通用加班限制仅适用于每周工作超过40小时的情况（全职工人）。

由此可见，亚太地区的零售企业面临着理解并遵守不断变化的本地法律的压力。识别不同地区劳动法和法规的差异，即确定哪些规则更为灵活或有利，对于业务战略的制定至关重要。

零售商在进行业务重组时，务必关注变革带来的成本。例如针对解雇，各国有哪些具体规定，以及如何避免无意间陷入违规困境。

展望未来，亚太地区零售企业应思考哪些问题

对于零售商而言，理解并遵守多个司法管辖区的文化偏好和监管义务并非易事。

跨国零售商必须确保每个国家的业务都符合本地法律和内部全球性政策。集中式管理团队往往会失去洞察力和控制力，尤其是在进军新市场时。系统也很容易因此变得分散。

如果行政和治理工作不到位，企业将面临诸多风险，包括运营效率低下、潜在罚款和声誉受损等。此外，企业还会偏离其主要目标：以有效战略和最佳方式获得客户。

因此，寻求专业支持往往有助于减轻负担。

TMF Group专家可为企业助力

TMF Group立足本地和全球专业知识，提供广泛的核心合规与行政服务。

我们在亚太地区拥有丰富的经验。我们熟悉本地商业流程，可助您快速做出决策、降低商业风险，并节省时间和成本。

我们既可以提供针对特定领域的服务，也可以提供集成多项服务的综合管理解决方案。我们会紧跟运营环境的变化，持续、可靠地为您带来最佳商业实践。

无论您是想优化员工入职流程，还是巩固本地业务，欢迎联系我们，了解我们如何为您提供助力。如果您想了解更多信息，也欢迎与我们联系。

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.