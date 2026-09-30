民間企業トップ500社、研究開発・知財投資が拡大　有効特許84万件超

中華全国工商業連合会は9月22日、天津市で「2026中国民間企業トップ500社」などのランキングと「2026中国民間企業トップ500社調査分析報告書」を発表した。2025年のトップ500社の売上高は合計44兆9300億元、1社平均898億5100万元で、前年比4.35％増となった。利益は合計1兆8300億元、1社平均36億5200万元で1.31％増加した。
トップ500社のうち、363社で資産が前年から増加し、増加率が5％を超えた企業は235社、10％を超えた企業は156社に上った。トップ500社の研究開発費は合計1兆2600億元、研究開発者数は134万4900人で、研究開発費の対売上高比率は平均2.95％だった。
また、トップ500社が保有する有効特許は84万8700件に達し、国家標準1万1904件、業界標準8004件の策定を主導または参加した。報告書は多くの民間企業が市場で蓄積した技術面の優位性を、産業高度化を支える基盤へと転換しつつあると指摘している。
出所：中国法院網
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