基金管理人、投资人失联失能引发的基金清算僵局及实务破解方案

引言

在私募基金争议处置实务中，基金管理人（下称"管理人"或"GP"）与投资人（下称"LP"）失联、失能、拒不配合乃至主体消亡所引发的清算僵局，已成为当前私募基金退出领域最典型、最棘手的疑难问题。此类僵局的实质并非单纯的程序履行障碍，而是基金治理机制的失效：管理人缺位，基金"无人掌舵"，清算程序难以启动；投资人缺位，基金"无人配合"，清算程序无法收尾；二者兼具，则基金"整船停航"，治理全面瘫痪。

这种治理缺位在具体案件中，集中外化为"无法启动、无法表决、无法处置、无法注销"的"四难"困境。本文结合办案经验、现行监管规则与各地法院清算案件的裁判尺度，以合伙型基金为例，从管理人缺位、投资人缺位、管理人与投资人双重缺位三类核心场景入手，系统梳理法定适用情形、实务处置痛点与分层破解路径，并从交易文件架构层面提出事前合规风控建议，以期为此类僵局的化解提供可落地的实务参考。

01.管理人（GP）失联失能：基金清算启动僵局的司法认定与分层破解路径

在上述三类缺位场景中，管理人缺位阻断的是清算的"启动"环节，也是实务中最为常见的一类僵局。私募基金清算以管理人为第一履职主体，管理人的履职能力是清算程序启动的核心前提。一旦管理人出现失联、资质灭失、主体消亡或消极怠于履职等履职失灵情形，清算程序将直接陷入启动僵局，进而引发底层资产搁置、回款中断、主体滞留、合规成本持续存续等系列法律与财产风险。

（一）管理人履职失能、可司法介入的法定情形界定

结合司法裁判尺度与私募监管实操，法院及监管部门对"管理人无法正常履职"已形成相对统一的认定标准。满足下列任一情形，投资人即可突破常规自治程序，依法启动变更管理人、申请人民法院指定清算人等司法及行政救济：

1.管理人实质失联：管理人备案地址、联系方式、经营场所全部失效，经书面催告、律师函催告、监管问询及公示联络均无法取得有效沟通，彻底停止基金管理、信息披露、清算推进等全部履职行为。

2.管理人消极怠于履职：管理人法人主体合法存续，具备履职的客观条件，但在基金到期、触发清算条件后，无正当理由拒不履行法定及合同约定的清算义务、资产核查义务、资料移交义务，构成违背勤勉尽责义务的消极履职瑕疵。

3.管理人资质灭失且拒不配合：管理人已被中国证券投资基金业协会（下称"中基协"）注销私募管理人登记，丧失法定从业资质，已不具备持续管理基金的主体条件，且拒不配合办理管理人变更、资产移交、清算备案等收尾工作。

4.管理人主体资格消亡：管理人因破产清算、工商注销、营业执照吊销等原因终止法人主体资格，客观上彻底丧失基金管理及清算履职能力。

（二）僵局处置中的典型实务痛点

上述情形虽已满足司法介入的法定条件，但从"有权主张"到"实际启动"之间，实践中仍横亘着多重程序障碍。管理人失联失能给基金清算造成的核心难点，并非法律条文缺失，而是程序壁垒高、举证难度大、司法顾虑多、行政衔接弱，具体可归纳为五点：

1.清算启动权权属模糊，解散事由证成难度大：现行法律默认由管理人启动清算程序，未直接赋予投资人单方启动权。投资人申请人民法院强制清算时，须完整举证证明基金满足法定解散条件、管理人拒不履职。法院对"解散事由真实性、履职缺位必然性"审查严格，证据链瑕疵极易导致立案被驳回。

2.内部决策程序失灵，决议效力存在重大瑕疵风险：基金清算、终止、资产处置等重大事项均需合伙人会议或份额持有人大会决议。管理人失联后，无适格主体召集会议，投资人自行召集的会议在通知程序、表决基数、议事规则上极易被后续质疑，决议效力长期处于待定状态，无法作为清算依据。

3.核心履职工具全面锁定，投资人无实操权限：管理人掌控基金印章、证照、银行U盾、底层资产合同、备案资料、财务账目等全部核心资源。管理人缺位后，投资人无任何权限调取资料、操作账户、处置资产，陷入"想清算、不能清"的被动局面，资产随时面临贬值、流失风险。

4.底层资产信息断层，维权举证陷入被动：私募基金底层多为股权、债权、非标资产，资产核查、回款、催收均依赖管理人原始资料。管理人失联后，资产信息完全断层，投资人无法核实资产现状、回款情况、负债情况，维权缺乏事实依据，司法推进阻力极大。

5.行政与司法处置脱节，僵局难以快速破解：监管部门常规处置手段以督促管理人履职为主，针对管理人彻底缺位的极端情形，并无直接强制清算、替代履职的行政权限；司法清算则周期长、审查严，二者衔接不畅，导致基金清算长期僵持。

（三）应对方案：市场化自救优先，司法程序兜底

破解上述痛点，关键在于对症施策、分层推进。针对管理人履职缺位的清算僵局，可循"自主决策前置、市场化变更优先、司法清算兜底、诉讼辅助破局、托管补位应急"的分层处置思路，根据基金资产质量、僵局程度与案件进度择优组合适用。

1.强化份额持有人大会权限，固定有效集体决策。基金属于集合投资法律关系，投资人系基金财产实质权益所有人。在基金合同到期、管理人失联或注销、履职彻底失能的前提下，全体份额持有人有权通过大会决议，作出启动清算、选聘服务机构、处置底层资产、推进注销等核心决策。可委托律师通过出具法律意见书、完善会议决议、出具情况说明等方式，强化决策合法性，弥补内部程序失灵缺陷，为后续司法、行政程序提供合法基础。

2.变更管理人（GP），市场化自救的首选路径。在完成集体决策授权的基础上，若底层资产质量尚可、具备接手价值，变更管理人便是成本最低、效率最高的首选路径。依据《私募投资基金备案指引第3号——私募投资基金变更管理人》（2023年9月发布，2025年11月修订）第八条，管理人依法解散、注销、被撤销登记、失联或存在其他特殊情形的，无法由原管理人提请变更申请的，可由新管理人向中基协单方履行变更手续；第十一条进一步明确，原管理人因失联被注销登记的，须经全体投资者一致同意，或经基金份额持有人大会、合伙人会议形成有效决议，并经公证机关公证、由在中国证监会备案的律师事务所出具法律意见书。尤为重要的是，2025年修订增设了"生前遗嘱"条款，要求增量基金在基金合同中事先约定管理人无法履行或怠于履行职责时变更管理人、修改或提前终止基金合同、基金清算等事项的具体方式；在表决比例上，基金合同有约定的从其约定，无约定的适用三分之二多数表决的默认规则。上述修订显著降低了管理人变更的程序门槛。同时，需全程把控公告送达、合伙人表决、工商变更、协会备案的全流程合规，杜绝后续效力争议；在新旧管理人衔接的权力真空期，可依托托管人职责及合同约定，通过紧急授权方式实现资产代管、账户保全、款项代收，杜绝治理真空引发的资产风险。

3.司法指定清算人（强制清算），僵局的核心兜底方案。变更管理人须以存在愿意接手的新管理人为前提，一旦底层资产缺乏接盘价值、市场化变更难以实现，便需转向司法兜底路径。依据《合伙企业法》第八十六条第三款，合伙企业解散事由出现之日起十五日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人；投资人作为基金份额的利害关系人，据此可向基金住所地法院申请强制清算。需要提示的是，合伙型基金并非公司法人，其强制清算程序系参照适用公司法关于公司清算的规定——依《民法典》第七十一条、第一百零八条，法人清算程序参照适用公司法规定，非法人组织亦参照适用前述规定。实践中，上海市浦东新区人民法院、苏州市吴中区人民法院、新余市渝水区人民法院等已陆续受理合伙型基金的强制清算申请，为上述路径提供了裁判先例。鉴于法院受理审查严格，投资人应提前整理基金期限届满公示信息、管理人注销或吊销公示材料、失联催告记录、合伙人会议僵局证明、资产失控证据，形成完整、闭环的证据体系，以化解解散事由证成难题；并宜提前核实属地法院是否实行金融案件集中管辖，规避管辖异议、立案驳回风险。法院指定清算人后，由专业清算机构全权承接财产清理、资产处置、债权追偿、清算报告编制、注销登记等全部事务，替代缺位管理人职能，同时为后续追究管理人过错责任保留依据。

4.配套民事诉讼，补齐程序手续瑕疵。在启动强制清算的同时，针对管理人主体尚存但拒不配合、拒不移交资料证照的情形，还需同步搭配诉讼手段予以辅助。单一清算申请推进缓慢时，可向管理人提起证照返还之诉、配合清算义务之诉、损害赔偿之诉。该策略的核心价值不在于快速胜诉，而在于：一是以司法施压倒逼管理人现身履职；二是凭借生效裁判文书替代缺失的签字、备案、工商登记材料，为清算、变更、注销提供合法程序依据，打通程序壁垒。

5.托管人司法补位清算，应急处置的专属路径。在前述路径均难以及时推进的紧急状态下，还可依托托管人实现应急处置。具体而言，在管理人彻底缺位、暂无新管理人承接时，可依据《私募投资基金监督管理条例》第三十四条，申请由基金合同约定或有关规定确定的其他专业机构（如基金托管人）行使更换管理人、修改或提前终止基金合同、组织基金清算等职权，并据此协调托管机构开展资产保管、款项结算、资产处置辅助等工作。需注意，托管人的补位职权来源于基金合同约定或监管规定，并非法定强制义务，实操中应以基金合同明确授权为限，必要时辅以司法程序确认。

02.投资人（LP）失能失联型清算梗阻：收尾僵局的实务拆解与组合处置

与管理人缺位导致的"清算启动难"不同，投资人失联、失能、恶意拒不配合引发的是"清算收尾难"，是当前私募清算实务中最为普遍的"最后一公里"梗阻。大量基金已完成资产处置、债权结清、费用核算，但因个别投资人不予表决、不受领分配、不予配合变更，导致清算报告无法出具、主体无法注销，持续产生合规运维成本，造成基金壳资源长期滞留。

（一）投资人清算梗阻的两类核心情形

从成因上看，投资人缺位可进一步区分为两类：

1.客观失能失联：自然人投资人下落不明、被宣告失踪、死亡、丧失民事行为能力；法人投资人破产、吊销、注销，无权利承受人对接事务。

2.主观恶意阻滞：投资人主体存续、可正常联络，但出于自身利益考量，无正当理由拒绝表决、拒绝配合份额变更、拒绝受领清算款项，恶意拖延清算进程。

（二）投资人缺位引发的三大清算实务梗阻

无论属于客观失能还是主观阻滞，投资人缺位最终都会在以下三个环节形成梗阻：

1.表决机制失灵，基金无法合法终止：合伙协议普遍对基金解散、清算、重大事项变更设置高比例表决门槛，个别失联投资人所持份额即可阻断有效决议形成，导致基金无法满足法定终止条件。

2.分配程序无法闭环，注销流程卡死：清算末端财产分配是出具合法清算报告的前置条件，失联投资人无法受领分配款项，将直接导致清算分配程序无法完结，进而阻滞基金工商注销及协会备案注销。

3.份额权属停滞，基金架构无法梳理：失联投资人份额的转让、减资、变更、确权均需权利人配合，投资人长期缺位导致份额权属处于悬置状态，基金股权架构无法理顺，清算收尾工作无从推进。

（三）处置方案

针对上述梗阻，实务中可循"除名、提存、变价、确权、减资"的组合路径逐项破解：

1.合规除名＋司法确认，破除表决僵局。针对未实缴出资、长期失联、拒不配合清算的投资人，可依据《合伙企业法》第四十九条规定的除名规则启动合伙人除名程序。经公证公告、合法送达固定程序证据；对存在效力争议的，通过司法确认之诉锁定除名效力，彻底清除表决障碍，为清算决议、架构调整提供合法基础。

2.公证提存，清算收尾的核心兜底工具。针对失联投资人分配款受领不能的核心痛点，可依《民法典》第五百七十条至第五百七十四条关于提存的规定，对相应清算款项办理公证提存。依《民法典》第五百七十一条，提存成立的，视为债务人在其提存范围内已经履行债务；在司法与监管实操中，合法有效的提存行为视为完全清偿，无需失联投资人到场受领，可直接作为清算报告出具、基金注销的合法依据，是解决清算"最后一公里"梗阻的最优路径。

3.司法强制执行，盘活呆滞份额。针对被冻结、涉诉、权属呆滞的投资人份额，可通过司法评估、拍卖、强制执行等方式处置份额，其他合伙人可依法行使优先购买权，补齐表决基数、理顺股权架构，打通清算程序梗阻。

4.继承确权＋遗产管理人介入，明确权利主体。针对自然人投资人死亡、法人投资人注销的情形，通过继承公证、继承诉讼完成权属确权；对无人继承、继承人怠于配合的，依托《民法典》第一千一百四十五条至第一千一百四十九条规定的遗产管理人制度，指定专项管理人代为处置份额、结算款项、配合完成清算注销。

5.市场化受让＋定向减资，实现终极收尾。针对权属复杂、处置难度大的失联份额，可通过合规公告完成通知程序，由适格主体市场化受让份额，再通过定向减资程序完成失联主体退出，彻底理顺基金架构，实现清算闭环收尾。

（四）实务适用难点与风控要点

上述处置工具各有适用边界，落地过程中仍需重点关注以下难点与风控要点：

1.除名制度适用边界窄：多合伙人架构下"全体一致同意"（《合伙企业法》第四十九条）的要求极易阻却除名，公告送达效力司法认定尺度不一，需通过多层级证据固定、司法确认规避效力风险。

2.继承程序周期长：继承权确权、遗产管理人指定流程繁琐，需提前预判、并行推进程序，压缩清算周期。

3.执行程序变数多：份额拍卖、优先购买、参与分配极易引发争议，需全程把控程序合规，保障投资人优先权益。

4.工商与协会登记双向壁垒：双重登记互为前置、主体缺位导致变更受阻，可通过司法裁判文书作为替代依据，打通登记壁垒。

03.管理人、投资人双重失联失能：基金终极治理僵局的处置方案

当管理人缺位与投资人缺位在同一基金中叠加，便形成私募基金治理的极端瘫痪形态，呈现"无人启动清算、无人形成决议、无人处置资产、无人配合注销"的全面僵局。此类情形下，基金完全丧失商事自治与自救能力，资产失控、账册缺失、权益受损风险极高，常规市场化自救路径完全失效，需依托"证据保全＋司法兜底＋行政协同＋整体处置"的综合方案实现风险出清。

1.前置证据与财产保全，锁定资产基本盘。出现全面僵局后，投资人首要工作是固定基金设立、存续、到期、主体失联的完整证据体系，同步申请财产保全、账户冻结、资产查封，杜绝权力真空期资产流失、贬值、被侵占的风险，为后续清算处置保留基础资产盘。

2.司法强制清算终极兜底。在锁定资产基本盘的基础上，司法强制清算是实现风险出清的终极手段。此时应选取基金期限届满、管理人资质注销、主体失联等事实清晰、证据充分的法定解散事由，向法院申请指定清算组全面接管基金事务。由司法清算组在法院监督下，突破自治失灵、资料缺失的局限，完成资产核查、债权清理、份额梳理、清算报告出具及主体注销工作，并依法保留向过错管理人追责的权利。

3.监管行政协同，双向赋能破局。对于疑难、涉众、风险突出的瘫痪基金，司法程序之外还需借力行政协同。可主动对接属地证监局、中基协、地方金融监管部门，纳入私募风险专项处置台账，依托行业风险出清政策，获取信息查询、程序协调、风险缓释等行政支持，实现司法处置与行政处置双向联动。

4.整体打包处置，一次性出清风险。对权属复杂、处置周期长的基金，还可采取整体打包处置，一次性出清风险。具体而言，可先通过司法程序完成失联份额权属确权，再将基金份额与底层资产整体打包转让给金融资产管理公司（AMC）、S基金等专业处置机构，一次性完成风险出清、资产盘活与清算收尾。

04.事前交易文件风控：从根源规避清算僵局的条款设计

纵观上述三类僵局的化解路径，无论市场化自救还是司法兜底，本质上均属事后补救，普遍存在周期长、成本高、不确定性大的弊端。与之相对，完善事前协议架构、预设风险处置条款，才是从根源上规避失联失能清算僵局的最优路径。在基金设立、合伙协议修订环节，建议重点嵌入以下标准化风控条款：

1.细化失联失能认定条款：明确失联、怠于履职、主体失能的具体情形、公示催告程序、认定标准，将客观事实转化为可直接适用、可司法举证的合同依据，避免事实认定争议。

2.设置表决替代与基数豁免机制：提前约定失联、失能主体的表决权不计入有效表决基数，或由存续合伙人按比例承接表决权，确保清算、终止、资产处置等重大事项可正常形成有效决议。

3.预设清算分配提存条款：明确约定失联投资人、失能主体的清算分配款可依法公证提存，提存完成即视为有效清偿，直接规避收尾分配梗阻。

4.设置自动除名触发条款：将长期失联、拒不履约、未按期实缴出资预设为自动除名事由，明确公告送达的法律效力，简化后续除名、份额处置流程。

5.增加紧急授权风控条款：赋予托管人、专项律师、投资人代表在主体缺位时的紧急资产处置、保全权限，填补治理真空，防范资产流失。

6.嵌入"生前遗嘱"条款：顺应《私募投资基金备案指引第3号——私募投资基金变更管理人》（2025年修订）的监管要求，在基金合同中预先约定管理人无法履行或怠于履行职责时，变更管理人、修改或提前终止基金合同、组织基金清算等事项的触发条件、表决机制与操作流程，将风险处置预案前置化、标准化。

结语

综合全文，结合司法判例与一线处置经验，可以明确：私募基金因管理人、投资人失联失能引发的清算僵局，均存在成熟、合规、可落地的化解路径，不存在绝对无法退出、无法注销的基金僵局。体系化处置逻辑可总结为：管理人缺位聚焦"启动破局"，以市场化变更为优先、司法清算为兜底；投资人缺位聚焦"收尾闭环"，以提存、除名、司法变价为核心工具；管理人与投资人双重瘫痪聚焦"风险止损"，以司法公权力介入、行政协同、整体处置为终极保障。

在私募行业从严监管、存量风险出清的行业背景下，基金清算僵局的处置愈发依赖专业化、体系化的法律方案。通过事前协议风控、事中程序合规、事后司法兜底的全链条处置模式，可彻底解决基金资产沉淀、主体滞留、合规风险存续问题，实现合规清算、资产盘活、风险清零、顺利注销的完整闭环。