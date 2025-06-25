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25 June 2025

中国1-5月の新規設立外資系企業数、前年同期比10.4％増

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中国商務部（省）が20日に発表したデータによると、今年1-5月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比10.4％増の2万4018社に上り、実行Ӣ
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中国商務部（省）が20日に発表したデータによると、今年1-5月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比10.4％増の2万4018社に上り、実行ベース外資導入額は同13.2％減の3581億9000万元（1元は約20.4円）だった。

産業別に見ると、製造業の外資導入額が915億2000万元、サービス業が2596億4000万元。ハイテク産業は1090億4000万元、うちECサービス業は146％増、航空宇宙機器製造業は74.9％増、化学薬品製造業は59.2％増、医療機器製造業は同20％増だった。

投資元国・地域別に見ると、ASEAN地域からの対中投資が20.5％増、日本が70.2％増、英国が60.9％増、韓国が10.3％増、ドイツが7.1％増だった（自由貿易港経由の投資データを含む。

出所：人民網

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