2026년도 제11차 중점 작품 저작권 보호 예경 명단(극장 영화)

중국 국가판권국이 2026년도 제11차 저작권 보호 예비경고명단을 발표하며, 10편의 영화 작품에 대한 무단 온라인 제공 및 침해 단속 강화를 요구했습니다. 이번 &

최근, 중국 국가판권국(NCAC)은 2026년도 제11차 저작권 보호 예비경고명단을 발표하고, 해당 작품에 대한 무단 온라인 제공·업로드·침해링크 유통 차단 및 저작권 침해 단속 강화를 요구한다.

2026년도 제11차 저작권 보호 예비경고명단의 주요 요구사항과 대상 작품은 다음과 같다

연번 작품명 권리자 개봉일

1 연회는 멈출 수 없어! 2 톈진 마오옌 문화미디어 유한공사 2026년 8월 1일

2 네가 없는 섬 베이징 광선영업 유한공사 2026년 8월 7일

3 포우 패트롤 극장판 3: 공룡섬 대모험 미국 파라마운트 픽처스 2026년 8월 8일

4 용식당에 오신 것을 환영합니다 베이징 상스 문화그룹 유한공사 2026년 8월 11일

5 오디세이 미국 유니버설 픽처스 2026년 8월 14일

6 탈출 절명가 미국 워너브라더스 픽처스 —

7 너를 잃고 싶지 않아 베이징 환잉시대 문화미디어 유한공사 2026년 8월 19일

8 네 곁에 남고 싶어 — —

9 대당요탐 청두 마오옌 영업 유한공사 2026년 8월 22일

10 밀서 상하이영화 주식유한공사 2026년 8월 28일

주: 일부 작품의 '권리자' 또는 '개봉일'은 공식 발표 정보에서 명확히 표시되지 않아 표에서 '—'로 표기했습니다.

(출처:국가판권국)

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