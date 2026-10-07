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7 October 2026

2026년도 제11차 중점 작품 저작권 보호 예경 명단(극장 영화)

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중국 국가판권국이 2026년도 제11차 저작권 보호 예비경고명단을 발표하며, 10편의 영화 작품에 대한 무단 온라인 제공 및 침해 단속 강화를 요구했습니다. 이번 &
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최근, 중국 국가판권국(NCAC)은 2026년도 제11차 저작권 보호 예비경고명단을 발표하고, 해당 작품에 대한 무단 온라인 제공·업로드·침해링크 유통 차단 및 저작권 침해 단속 강화를 요구한다.

2026년도 제11차 저작권 보호 예비경고명단의 주요 요구사항과 대상 작품은 다음과 같다

연번         작품명                                       권리자                                                               개봉일

1    연회는 멈출 수 없어! 2                          톈진 마오옌 문화미디어 유한공사              2026년 8월 1일    

2    네가 없는 섬                                         베이징 광선영업 유한공사                         2026년 8월 7일    

3    포우 패트롤 극장판 3: 공룡섬 대모험     미국 파라마운트 픽처스                            2026년 8월 8일    

4    용식당에 오신 것을 환영합니다             베이징 상스 문화그룹 유한공사                 2026년 8월 11일    

5    오디세이                                               미국 유니버설 픽처스                               2026년 8월 14일    

6    탈출 절명가                                           미국 워너브라더스 픽처스                             —    

7    너를 잃고 싶지 않아                               베이징 환잉시대 문화미디어 유한공사       2026년 8월 19일    

8    네 곁에 남고 싶어                                              —    —    

9    대당요탐                                               청두 마오옌 영업 유한공사                         2026년 8월 22일    

10    밀서                                                    상하이영화 주식유한공사                           2026년 8월 28일    

주: 일부 작품의 '권리자' 또는 '개봉일'은 공식 발표 정보에서 명확히 표시되지 않아 표에서 '—'로 표기했습니다.

(출처:국가판권국)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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