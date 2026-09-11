제3차 중국 저작권강국 건설 전형사례 36건 발표

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최근,중국 판권국은 제3차 저작권강국 건설 전형사례 36건을 발표하고 저작권 서비스,저작권 보호,저작권 국제전파 및 저작권 집행사례 분야의 우수 사례를 공개하였다.
이번 명단은 각 지역의 저작권강국 건설 추진 경험과 방식을 정리하고 전형사례의 사범/견인 효과를 확대위해 선정한 36건의 사례를 저작권 산업서비스류,저작권 보호류,저작권 국제전파류 및 저작권 집행사례류로 구분제시한 것이다.
전형사례의 주요 내용은 다음과 같다.
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저작권 산업서비스류,9건,소프트웨어,영상,자사 도자기,저작권담보금융,문화재 디지털화등 산업 분야의 저작권 활용 사례를 선정한다.
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저작권 보호류,8건, 도서, 소프트웨어 정품화, 도자기, 네트워크 영상, 문화창작 분야의 저작권 보호체계 구축 사례를 포함한다.
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저작권 국제전파류,9건, 민간문예, 황메이극(黄梅戏),2) 유교문화(儒家文化), 디지털 엔터테인먼트 등 문화콘텐츠의 저작권 보호와 해외전파 사례를 제시한다.
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저작권 집행사례류,10건, 도서, 교재, 영상, 전자책, 음악, 소프트웨어 복제품 등 저작권 침해 단속사례를 포함한다.
(출처:중국판권국)
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