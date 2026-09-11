제3차 중국 저작권강국 건설 전형사례 36건 발표

중국 판권국이 제3차 저작권강국 건설 전형사례 36건을 발표하며 저작권 서비스, 보호, 국제전파 및 집행 분야의 우수 사례를 공개했다. 이번 명단은 소프트Ꮴ

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최근,중국 판권국은 제3차 저작권강국 건설 전형사례 36건을 발표하고 저작권 서비스,저작권 보호,저작권 국제전파 및 저작권 집행사례 분야의 우수 사례를 공개하였다.

이번 명단은 각 지역의 저작권강국 건설 추진 경험과 방식을 정리하고 전형사례의 사범/견인 효과를 확대위해 선정한 36건의 사례를 저작권 산업서비스류,저작권 보호류,저작권 국제전파류 및 저작권 집행사례류로 구분제시한 것이다.

전형사례의 주요 내용은 다음과 같다.

저작권 산업서비스류,9건,소프트웨어,영상,자사 도자기,저작권담보금융,문화재 디지털화등 산업 분야의 저작권 활용 사례를 선정한다. 저작권 보호류,8건, 도서, 소프트웨어 정품화, 도자기, 네트워크 영상, 문화창작 분야의 저작권 보호체계 구축 사례를 포함한다. 저작권 국제전파류,9건, 민간문예, 황메이극(黄梅戏),2) 유교문화(儒家文化), 디지털 엔터테인먼트 등 문화콘텐츠의 저작권 보호와 해외전파 사례를 제시한다. 저작권 집행사례류,10건, 도서, 교재, 영상, 전자책, 음악, 소프트웨어 복제품 등 저작권 침해 단속사례를 포함한다.

(출처:중국판권국)

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