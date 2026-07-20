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20 July 2026

「著作権法実施条例」改正案を公表、一般向け意見募集を開始

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中国国家版権局が「中華人民共和国著作権法実施条例（改正草案意見募集案）」を公表し、一般向けの意見募集を開始しました。
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　中国国家版権局はこのほど、「中華人民共和国著作権法実施条例（改正草案意見募集案）」を公表し、一般向け意見募集を開始した。募集期限は8月12日まで。

　今回の改正案は2020年改正の「著作権法」を着実に実施するとともに、著作権分野に関する国際条約との整合性を図り、著作権行政を取り巻く新たな実務ニーズに対応して、文化・科学事業の発展を促進することを目的として策定された。

　意見は郵送または電子メールで提出できる。郵送先は北京市西城区宣武門外大街40号 国家版権局（郵便番号：100052）で、封筒には「著作権法実施条例意見」と明記する。電子メールの場合は、下記の宛てに送信する。

sstl@ncac.gov.cn

出所：国家版権局公式サイト

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