후난성 익양시가 저작권 보호를 주제로 한 법률 보급 짧은 동영상 시리즈를 제작하여 뉴미디어 형식으로 대중에게 저작권 과학 보급 홍보를 전개하고 있-

Article Insights

Kangxin are most popular: within Antitrust/Competition Law, Government, Public Sector and Consumer Protection topic(s)

in China

최근 후난성 익양시는 저작권 보호 주제에 초점을 맞추어"저작권 수호 문명 준칙 준수","저작권 존중 안심 창작","오리지널 보호 판권 존중"등 일련의 법률 보급 짧은 동영상을 제작, 출시하여 경량화 뉴미디어 형식으로 저작권 과학 보급 홍보를 전개했다.

이번 짧은 동영상"오리지널 보호 판권 존중"은 대중의 고주파 권리침해 장면에 초점을 맞추고, 중점적으로 영화, 음악작품의 사적 상용 등 두드러진 문제를 둘러싸고 법률보급 해독을 전개하며, 규정을 위반한 상용의 법률적 결과를 명확히 설명하고, 창작 권리침해 오류를 시정한다.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.