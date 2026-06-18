ネット著作権侵害対策を強化　四部門が「剣網2026」行動を開始

中国の国家版権局、工業情報化部、公安部、国家インターネット情報弁公室の四部門は5月22日、ネット著作権侵害・海賊版対策の特別行動「剣網2026」を共同で開始した。重点作品および主要プラットフォームを対象とする集中取締りは今回で22回目となる。

特別行動は6月から11月にかけて実施され、国民の関心が高いネット上の著作権侵害問題や経済社会発展のニーズに対応しつつ、ネット著作権秩序の整備と新質生産力の発展支援を目的とする。

重点分野は四つ。映像分野ではクラウドサービスや検索サイト、スマート端末などを通じた海賊版配信や無断編集・拡散を取り締まる。文化クリエイティブ分野では人気キャラクターの模倣や無断コラボ商品などの違法行為を重点的に是正する。出版分野では書籍や電子書籍の海賊版販売や違法複製を取り締まる。AI分野では学習データの著作権コンプライアンス問題やディープフェイク生成など新技術を用いた侵害行為に対応する。

国家版権局は重点分野の集中取締りを通じて著作権秩序の整備を進め、文化産業の発展と新興分野の制度整備を促すとしている。また、ネット企業に主体責任の履行を求め、悪質な侵害行為には法に基づき厳正に対処する方針である。

出所：国家版権局公式サイト