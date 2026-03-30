최근,중국 국가판권국은 영화저작권보호특별행동의 대표적 사례를 발표하였다...

Article Insights

Kangxin are most popular: within Consumer Protection topic(s)

최근,중국 국가판권국은 영화저작권보호특별행동의 대표적 사례를 발표하였다

2025년 중국국가판권국,국가영화국,공안부,문화여유부 등 부서가 영화저작권보호특별행동을 전개한다는 업무계획에 따라 각지역의 저작권 집행 부서는 영화 저작권 보호를 한층 강화하고 다수의 영화 불법복제 및 유포 사건을 조사하여 정품의 영화를 보호한다.

중국 국가판권국은 모범적 선도적 효과를 제고하기 위해 영화 저작권 보호 특별 행동을 통해 처리한 사건 중 대표적 사례를 선정 및 발표하였으며 그중 일부는 다음과 같다.

1.산시성 타이위안에서 발생한 A의 영화 불법복제 유포 사건

2.상하이시 자딩에서 발생한 B의 영상저작물 저작권 침해 사건

3.상하이시 칭푸에서 발생한 C의 영상저작물 저작권 침해 사건

4.저장성 진화시에서 발생한 D의 영상저작물 저작권 침해 사건

(출처:국가판권국)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.