著作権管理機関が海賊版取締りを推進　昨年に実店舗で2700件超摘発

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2025年、中国国家版権局は「知的財産権強国建設綱要（2021～2035）」を踏まえ、著作権分野の「第14次五カ年計画」に基づき、著作権侵害や海賊版の取締りを強化し、重点分野・重点市場に対する集中的な是正を進めた。
当局は、オンライン侵害対策の「剣網2025」や映画の上映権保護、青少年向け著作権保護キャンペーンなどの特別行動を実施し、各種の侵害行為に対する取締りを強化した。
その結果、各級の著作権執行部門は実店舗を対象に延べ48万件以上の立入検査を実施し、著作権侵害や海賊版に関する事案2713件を摘発した。これにより、重点分野・重点市場の秩序維持や権利者の正当な権益保護が図られ、著作権保護環境の一層の改善につながった。
出所：中国保護知識産権網
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