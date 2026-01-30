ARTICLE
30 January 2026

全国検察機関、昨年1〜11月の知財侵害犯罪で1万7000人を起訴

1月19日、全国検察長会議が北京で開催され、2025年における検察活動の状況が報告された。会議では、検察機関が市場経済秩序の維持に積極的に取&
　1月19日、全国検察長会議が北京で開催され、2025年における検察活動の状況が報告された。会議では、検察機関が市場経済秩序の維持に積極的に取り組み、経済・金融の安全確保や、法に基づく良好なビジネス環境の構築を進めていることが示された。

　会議で公表されたデータによると、昨年1月から11月までの間に、市場経済秩序侵害に関する犯罪で起訴された者は12万3000人に上り、前年同期比2％の増加となった。

　また、新質生産力の成長を支える司法的保障も強化されている。最高人民検察院は最高人民法院と共同で、知財侵害に関する刑事事件の取扱いについて司法解釈を策定し、知的財産の刑事保護に関する典型事例を公表した。昨年1月から11月までに、知的財産侵害犯罪として起訴された者は1万7000人に達した。

　このほか、国家版権局などとの連携により、重大な権利侵害・海賊版事件57件について重点的な監督・指導を実施した。また、知的財産に関する民事・行政・公益訴訟事件3223件を処理し、イノベーション主体の正当な権利保護に努めた。

　さらに、悪意のある知的財産訴訟に対する特別監督を強化し、国家知識産権局などと連携して知的財産代理業界の特に問題のある行為への是正活動を実施するなど、健全なイノベーション環境の構築を後押ししている。

出所：中国保護知識産権網

