以“视为验收”对抗“不当阻却验收”——软件开发合同价款支付障碍及法律应对

Article Insights

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular: within Corporate/Commercial Law, Tax and Employment and HR topic(s)

in China

引言

在计算机软件开发合同中，委托方常以“尚未验收”为由，将验收程序异化为拖延付款、无偿占用开发成果的工具。本文立足开发方视角，厘清交付与验收的法律分野，归纳委托方“未验收拒付”的五大典型场景，解构其抗辩逻辑，并论证“视为验收合格”规则的激活路径，以期为软件开发企业的权益保护提供实务指引。

01.问题的提出：交付与验收的错位困境

伴随全社会数字化转型深化，计算机软件开发合同纠纷呈持续增长态势。实务中，一种突出的履约错位正在困扰广大开发方：软件已部署上线、委托方已实际使用并持续获益，却以“尚未验收”或“验收不合格”为由拒绝支付价款。

委托方的操作逻辑通常是：刻意割裂“交付—验收—结算”三者的法律关联，片面强调验收与交付的规则差异，将验收从“质量确认程序”异化为“付款阻却工具”。更有甚者，在软件已稳定运行、产生商业收益的情况下，不但拒绝验收付款，更以验收为筹码要求开发方继续垫资并承担运营维护责任，造成双方权责严重失衡。

需要首先澄清的是：交付与验收在法律性质上本就属于两个独立的行为。交付是开发方将工作成果置于委托方控制之下的事实行为；验收是委托方对成果是否符合约定进行检验确认的意思表示行为。二者不可等同，亦无需等同。开发方破局的关键，不在于论证“验收等于交付”，而在于证明委托方已构成“怠于验收”或“不正当阻止条件成就”，从而激活“视为验收合格”的法定拟制规则，将委托方的消极沉默转化为付款义务的触发条件。

02.“未验收拒付”的五大典型情形

本文基于笔者实务经验与真实司法判例，从履约状态、争议成因及双方过错形态角度，将委托方“未验收拒付”的行为归纳为以下五种典型情形：

（一）情形一：验收程序空转

核心特征：开发成果已实际部署、交付并上线运行，委托方长期使用却怠于组织验收，且未提出具体、可归责的质量缺陷异议。

本质：委托方以消极不作为的方式，人为维持“未验收”状态，阻碍付款条件的成就。

（二）情形二：滥用质量异议

核心特征：交付成果的主要功能已实现，委托方已实际获益，却以“功能未实现”“性能不达标”等笼统理由拒绝验收；所提瑕疵多为新增需求、优化需求或主观体验问题，而非合同约定的核心功能缺陷。

本质：委托方将合同边界外的需求扩张包装为质量异议，试图以“质量不符”掩盖“不愿付款”的真实意图。

（三）情形三：阶段性交付争议

核心特征：开发成果已完成初验或阶段性试运行，但因委托方原因（需求变更、项目停滞、机构改革、决策僵局）无法推进后续开发或整体验收，委托方却以“整体未验收”为由拒绝支付已完阶段的对应款项。

本质：委托方将“整体验收”作为付款的唯一条件，否定阶段性成果的独立价值与对应价款请求权。

（四）情形四：届满后异议突袭

核心特征：合同明确约定试运行期限或验收期限，期限届满前委托方未提出书面异议或异议已整改完毕，但在期限届满后甚至诉讼过程中，突然提出新的质量异议或单方重启验收程序。

本质：委托方在检验期内保持沉默以麻痹开发方，待付款节点到来时以“突袭式异议”制造质量瑕疵的书证。

（五）情形五：附随义务阻却

核心特征：成果已交付运行，委托方以源代码未交付、文档不完整、培训未完成、内部审批未通过等非核心合同义务未履行为由，拒绝或拖延验收。

本质：委托方将附随义务或单方控制事项上升为验收前置条件，不当扩大其抗辩权范围。

03.委托方抗辩的规范解构：从“程序瑕疵”到“实体质量”的双重防线

实务中，委托方的抗辩从来不是单一的，而是同时堆砌“质量不符+程序瑕疵+付款条件未成就+合同目的不能实现”等多个维度，试图构建多重防线。精准解构其抗辩逻辑，是开发方破局的前提。

（一）实体防线：质量不符与合同目的落空

1.质量不符抗辩

委托方主张开发成果未达到招投标文件、合同、需求规格说明书约定的技术要求，具体包括：

核心功能缺失：关键业务模块无法实现，功能实现与需求严重偏离；

严重性能缺陷：运行卡顿、频繁崩溃、响应超时、承载能力不足；

兼容性与安全隐患：无法实现系统集成适配、第三方接口对接异常、存在高危漏洞；

交付物瑕疵：技术文档、操作手册、源代码未完整交付，或源代码包含未披露许可协议的第三方开源组件。

2.合同目的无法实现抗辩

委托方主张软件质量问题严重到无法实现合同根本目的，要求解除合同并赔偿损失。

典型情形包括：核心功能完全无法实现且无法修复、多次整改后仍存在致命缺陷、软件性能远低于行业标准、因软件缺陷导致下游客户违约或数据丢失等。

（二）程序防线：验收前置条件与抗辩权行使

1.程序瑕疵抗辩

委托方主张验收前置条件未成就，包括：交付形式不符（未部署至指定服务器、交付介质或版本混乱）、验收流程缺失（未提交正式验收申请及材料、未完成试运行周期）、变更未获书面确认、培训等前置义务未履行。

2.付款条件未成就抗辩

这是委托方最核心的程序抗辩，典型合同表述包括：

“验收合格后30个工作日内支付尾款”；

“经双方授权代表签字并加盖公章确认”；

“项目整体平台验收合格后，支付至合同总价款的95%”；

“项目经业主方验收合格并出具书面验收确认单后，支付尾款”。

3.三大抗辩权的行使

委托方基于双务合同的基本特征，主张在开发方未履行在先义务时，其有权行使同时履行抗辩权、先履行抗辩权或不安抗辩权，拒付或暂停付款。

（三）扩张防线：多维度抗辩的叠加

除上述核心抗辩外，委托方还可能主张：开发方超越经营范围、违法转包分包、挂靠借用资质、核心技术人员未依约投入、软件侵犯第三方知识产权、数据归属约定不明、未通过数据安全评估等。

委托方七大抗辩的本质，是通过“程序+实体”双重防御，将付款节点无限期推迟，转嫁运营成本，借助验收与交付的规则差异规避付款责任。开发方的应对策略，不应是简单主张“已完成交付”，而应精准识别抗辩类型，分策击破。

04.破局：激活“视为验收合格”规则的司法适用

针对上述五大情形与多重抗辩，开发方应围绕《民法典》相关规定，激活“视为验收合格”的法定拟制规则，将被动防御转为主动进攻。

（一）情形一的破局：以“怠于验收”激活拟制规则

委托方抗辩核心：质量存疑、未收到验收申请、不具备验收条件、内部流程不完善。

破局路径：

1.激活检验期规则

依据《民法典》第621条、第622条，主张法定或约定检验期届满，委托方未提出异议的，视为质量、数量符合约定。

2.固定验收申请证据

举证已提交验收申请及完整验收资料，或主动发函催告验收，落实有效书证。

3.适用条件成就拟制

依据《民法典》第159条，主张委托方拒绝或拖延验收构成“不正当地阻止条件成就”，视为付款条件已成就。

4.强化事实受领证据

举证软件已实际交付并长期使用，当庭进行功能演示，佐证项目运行实况。

5.否定内部流程抗辩

明确委托方内部审批流程是否完善，属于其单方控制事项，不构成拒付价款的合法事由。

法律依据：《民法典》第159条、第621条、第622条、第646条、第884条。

（二）情形二的破局：以“异议权消灭”对抗滥用

委托方抗辩核心：“核心功能未实现”“性能不达标”“合同目的无法实现”。

破局路径：

1.主张异议权消灭

依据检验期规则，明确约定检验期或法定检验期均已届满，委托方丧失质量异议权。

2.要求异议具体化

要求委托方逐项列明不符合合同约定的具体条款、测试用例及证据，主张笼统异议、事后异议不产生法律效力。

3.区分瑕疵等级

制作“需求—实现”对照表，区分已实现功能、超出范围需求、行业通用功能与优化需求，明确合同义务边界。

4.举证事实受领

举证委托方已实际使用软件并获取商业利益（订单、运营数据等），构成事实受领。

5.主张按质论价

即使存在部分缺陷，应适用减价支付规则，而非全部拒付或解除合同。

（三）情形三的破局：以“阶段独立性”主张分段结算

委托方抗辩核心：“未整体终验”“后续阶段未开发”“项目暂停非系开发方原因”。

破局路径：

1.主张阶段验收独立

根据合同约定及行业惯例，主张阶段验收相互独立，已完阶段对应价款应独立结算。

2.举证委托方原因

举证后续阶段未推进系委托方原因（需求变更、人员变动、预算削减、政策调整等），而非开发方违约。

3.主张情势变更

项目长期停滞构成情势变更，合同基础丧失，请求就已完成部分结算或变更合同内容。

4.申请司法鉴定已完成工作价值

委托方原因导致合同无法继续的，主张解除并就已完成工作结算；不适宜司法鉴定的，主张项目质量应以交付时状态为准。

法律依据：《民法典》第510条、第533条、第563条、第566条、第592条；《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条。

（四）情形四的破局：以“沉默即认可”阻断突袭

委托方抗辩核心：“试运行不等于验收”“阶段性验收不能作为认定交付成果的依据”“应对整体项目进行鉴定”。

破局路径：

1.明确试运行性质

根据合同约定及行业惯例，明确试运行属于验收替代、验收前置或构成实质性验收，主张试运行期满即应视为验收合格。

2.主张沉默构成认可

明确试运行/验收期间委托方未提出书面异议，主张其沉默构成对质量的认可，类比适用检验期限规则。

3.反对单方重启验收

期限届满后首次提出的“新问题”，主张与开发无关或违反诚信原则；反对委托方单方重启“二次验收”，主张程序滥用。

4.限定质量判断基准

申请司法鉴定时，主张以试运行届满日为质量判断基准，反对以诉讼期间状态评估开发时质量。

法律依据：《民法典》第621条、第622条、第623条、第159条。

（五）情形五的破局：以“主从义务分离”剥离附随抗辩

委托方抗辩核心：“源代码未交付”“文档不完整”“培训未完成”“内部审批未通过”。

破局路径：

1.区分主从给付义务

依据《民法典》第599条，明确源代码、文档、培训等属于从给付义务或后履行义务，不构成拒付主给付价款的事由。

2.审查合同明确约定

审查合同是否明确约定上述事项为验收前置条件，未约定的不得单方扩大解释。

3.主动履行消灭抗辩

对可分离的附随义务主动履行，办理提存公证或公证送达，消灭抗辩基础。

4.主张受领迟延

主张委托方未履行协助义务（未提供测试环境、未安排培训人员），构成受领迟延。

5.适用条件成就拟制

委托方以内部程序为由拖延的，主张其不正当地阻止条件成就，视为付款条件成就。

法律依据：《民法典》第509条、第570条、第159条、第510条、第599条。

05.事前风控：从“事后救济”到“全流程合规”的范式转换

前述破局路径均为事后维权，欲从根源上规避“未验收拒付”的回款困局，开发方应在项目缔约、履约全流程中建立合规风控体系：

（一）明确验收条款，隔离履约风险

在合同中明确约定验收标准、验收流程、验收期限、异议提出的具体形式（书面、邮件、指定联系人）及逾期异议的法律后果。特别应约定：“委托方在约定期限内未组织验收或未提出书面异议的，视为验收合格”。

（二）落实需求变更，杜绝口头履约

建立需求变更的书面确认机制，所有功能调整、范围扩张均需经双方签字或邮件确认，防止委托方以“功能未实现”为由扩大合同义务边界。

（三）交付工作留痕，完善维权证据

保留所有交付记录（邮件、快递单、签收记录、部署日志、上线截图、运行数据、微信聊天记录），形成完整的证据链，以证明委托方已实际受领并使用成果。

（四）书面催告验收，主动推进履约

在达到验收条件时，及时向委托方发送书面验收申请及完整验收材料；对拖延验收行为，定期发函催告并保留送达证据，为“视为验收合格”的激活积累书证。

（五）规范异议处理流程，累积有效书证

对委托方提出的异议，要求其在规定期限内以书面形式具体列明不符合约定的条款及测试用例；对合理异议及时整改并书面回复，对不合理异议（如新增需求、主观体验）书面拒绝并说明理由。

结语

验收是核验项目履约质量的手段，而非委托方无限期拖延付款、无偿占用成果的权利工具。在计算机软件开发合同纠纷中，开发方破局的核心逻辑，不在于消解交付与验收的法律分野，而在于精准识别委托方抗辩类型，激活“视为验收合格”的法定拟制规则，将委托方的消极沉默或不正当阻止行为，转化为付款义务的生效条件。 唯有在事前强化合同风控、事中固定履约证据、事后精准适用法律，方能有效破解“未验收拒付”的实务困局，维护软件开发市场的公平交易秩序。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.