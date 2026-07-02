新《海商法》下第二章修订介绍 - 新《海商法》解读系列之二

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作为海商法体系的基石性章节，第二章"船舶"的修订尤为关键，其不仅关乎船舶物权制度的体系化建构，更直接影响航运市场的交易安全与海事司法的裁判标准。相较于旧法，第二章重构了船舶物权体系，增设船舶留置权独立分节，系统完善船舶所有权、抵押权、优先权规则，打了通与《民法典》物权制度衔接，对接国际海事公约，响应航运实践的发展。1

一、第二章船舶章节的核心制度变化

1992 年《海商法》（下称“旧《海商法》”）第二章仅设三节，即船舶所有权、船舶抵押权、船舶优先权；2025 年修订版（下称“新《海商法》”）新增第四节 "船舶留置权"，形成完整的船舶物权体系。这一调整填补了原法将船舶留置权分散规定于各章节的立法缺陷，实现了船舶担保物权的体系化整合。

（一）船舶所有权制度的完善

新《海商法》第8条，原法仅规定 "未经登记的，不得对抗第三人"，新法修改为 "不得对抗善意第三人"，与《民法典》物权编保持一致。更重要的是，新增船舶融资租赁专门规则，明确出租人所有权的登记对抗效力及承租人违约救济机制，回应了航运融资实践的迫切需求。2

新《海商法》第9条权利主体范围扩展至"法人、非法人组织或者自然人"，适应民商事主体多元化趋势；新增"船舶权利人、利害关系人、有关国家机关可以依法查询船舶所有权的登记状况"，强化登记公示功能。

新《海商法》第10条新增建造中船舶所有权归属规则，确立"约定优先、造船人所有" 的裁判标准，解决了船舶建造合同纠纷中的权属争议难题。

（二）船舶抵押权制度的重构

新《海商法》第11条抵押权定义增加了"发生当事人约定的实现抵押权情形"，与《民法典》第394条衔接，扩大了抵押权实现的触发条件。

新《海商法》第13条则明确抵押权登记的四项核心内容，细化登记程序要求；增加"船舶抵押权的登记状况，允许公众查询"，保障交易第三人的知情权。

新《海商法》第16条区分按份共有与共同共有船舶的抵押权设立规则，按份共有需"三分之二以上份额"同意，共同共有需"全体共有人"同意，规则更趋精细。

新《海商法》第17-20条新增抵押船舶转让、抵押权随债权转让、清偿顺序确定、物上代位等四项规则，构建了完整的抵押权变动体系，填补了原法的制度空白。

（三）船舶优先权制度的优化

新《海商法》第21条：船舶优先权义务主体从 "船舶所有人、光船承租人" 扩展至 "船舶管理人或者船舶经营人"，适应船舶运营模式的多元化发展，也降低了船员追偿债务的难度。

新《海商法》第 22 条优先权项目进行实质性调整：删除 "港务费" 表述；明确第五项不包括 "本船所载的货物、集装箱和旅客行李"；新增保险、财务保证例外条款，即已投保或具有财务保证的人身伤亡和侵权赔偿请求不具有优先权，平衡了优先权人与责任保险人的利益。

新《海商法》第28条明确船员劳动报酬请求权对应的船舶优先权的起算时间 "自海事请求人从其任职的船舶上离船之日起算"，解决了实践中时效起算点的争议。

（四）新增独立船舶留置权

新《海商法》第 30-32 条，系统规定船舶留置权的定义、消灭事由、受偿顺位、实现方式及与司法扣押的协调。明确 "船舶留置权先于船舶抵押权受偿，后于船舶优先权受偿" 的顺位规则，确立了完整的船舶担保物权受偿体系。

二、第二章大规模修订的深层原因

（一）协调和衔接《民法典》物权体系

旧《海商法》早于《民法典》出台，船舶物权规则与 2021 年实施的物权编存在多处矛盾：旧法限制抵押船舶转让、留置权无独立规范、共有船舶抵押规则缺失、登记对抗表述不一致，导致海事审判出现 “民法与海商法二选一” 裁判乱象。本次修订首要目标是理顺一般法与特别法关系，让船舶所有权、抵押、留置完全对标民法典基础物权逻辑，消除体系冲突，降低司法解释成本。3

（二）航运实践发展的制度需求

三十年间我国造船、航运金融爆发式增长：船舶融资租赁、跨境建造、二手船全球流转成为常态，但旧法存在制度空白。建造中船舶无权属规则导致造船融资担保落空；抵押船舶禁止转让抑制船舶资产流通；内河船舶无优先权保障，内河船员工资拖欠维权困难。同时，船舶管理人权责缺失、保险代位无法附着优先权等问题长期制约行业发展，立法必须供给适配新业态的物权工具。

（三）国际海事立法的发展趋势

我国是航运贸易大国，涉外船舶抵押、优先权纠纷频发。旧法部分规则与 1993 年国际公约脱节，我国船舶在境外被扣、外国船舶在国内处置时出现法律不对等。调整优先权范围、主体、涉外法律适用规则，实现国内法与国际主流公约兼容，降低我国船企跨境经营法律风险，提升海事立法国际话语权。

（四）海事司法实践的经验总结

30 余年的海事司法实践积累了大量裁判经验，最高人民法院先后出台多部海事司法解释。本次修订充分吸收司法实践成果，如船舶优先权时效起算点、留置权实现程序等规则，均来源于成熟的裁判标准。

三、简要评述

新《海商法》第二章船舶部分的修订，绝非简单条文修补，而是立足《民法典》体系、航运产业现实、国际海事规则、司法实践等的系统性制度重构。通过完善船舶所有权、重塑抵押权、优化优先权、独立留置权四分物权结构，既解决了三十余年旧法滞后带来的行业与司法难题，又构建起兼顾国内民商事统一、对接国际公约、支撑航运与海洋强国建设的船舶物权基础制度。本次修订不仅夯实整部海商法的理论根基，更将持续释放船舶资产流通、航运金融创新、江海一体化发展的制度红利，为我国海上贸易、船舶工业、海事法治高质量发展提供坚实法律保障。

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Footnotes

1 司玉琢。海商法 [M]. 6 版。北京：法律出版社，2026: 45-78.

2 胡正良.《海商法》修改基本理论与主要制度研究 [M]. 北京：法律出版社，2021: 112-168.

3 初北平。海事治理目标转型下新《海商法》的体系重构与制度回应 [J]. 中国法律评论，2026 (2): 89-102.

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