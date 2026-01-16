ARTICLE
16 January 2026

CE认证与CISG根本违约（上）

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

在国际货物贸易纠纷中，与卖方主张买方支付货款相比，买方基于卖方违约进行索赔，举证责任和诉讼难度无疑高得多...
China Corporate/Commercial Law
LI Lan and He Dongmin
在国际货物贸易纠纷中，与卖方主张买方支付货款相比，买方基于卖方违约进行索赔，举证责任和诉讼难度无疑高得多，一定程度上导致了买方索赔动力不足。

以笔者个人的经验来看，在卖方已完成或基本完成交货义务的情况下，除非货物严重不符合合同约定，导致货物无法转售或使用，否则买方很难有动力诉诸诉讼和仲裁手段解决争议。

毕竟对买方而言，在货物到手可以转卖的情况下，即便货物没有达到合同预期，也完全可以通过商业途径来弥补损失，很难选择诉讼仲裁这种“笨方法”来解决问题。

因此，在实务中，往往是由于货物根本无法转卖，才引发买方向卖方索赔纠纷。这在一定程度上也符合CISG公约保护国际货物贸易稳定性的立法精神。

在此类纠纷中，买方主张卖方未就货物提供有效CE认证，构成违约，是相当常见的理由，很多办理CE认证的企业也在宣传，出口商将货物出口到欧盟市场的，有义务办理CE认证。从贸易合作顺畅的角度来说，这种说法无可厚非，但从法律层面来讲，卖方未提供有效CE认证并不当然构成根本违约。

一、何为CE认证

CE认证是一种产品安全性认证，被视为货物打开并进入欧洲市场的护照。在欧盟市场CE标识属强制性认证标识，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，必须加贴CE标识，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。

欧盟法律要求加贴CE标识的工业产品，未加贴CE标识的，不得上市销售；已加贴CE标识进入市场的产品，发现不符合安全要求的，要责令从市场收回；持续违反指令有关CE标识规定的，将被限制或禁止进入欧盟市场或被退出市场。

根据(EC)No 765/2008号法规，CE认证旨在“确保对健康、安全、环境和消费者的高度保护”。由此可见，货物取得CE认证，仅仅是取得了检测机构对货物安全性的评价，而与货物的质量无关。

二、哪些货物需要CE认证

常见的需要加贴CE标识的产品包括：

序号 

产品 

欧盟指令 
 1

有缘植入医疗器械 

90/385/EEC 

燃烧气体燃料的燃具 

(EU)2016/426 

设计用于载人的索道装置 

(EU)2016/424 

建筑产品 

(EU)No 305/2011 

能源相关产品的生态设计 

2009/125/EC 

电磁兼容性 

2014/30/EU 

用于潜在爆炸环境的设备和保护系统 

2014/34/EU 

民用炸药 

2014/28/EU 

热水锅炉 

92/42/EEC 
10 

体外诊断医疗器械 

98/79/EC 
11 

升降机 

2014/33/EU 
12 

低电压产品 

2014/35/EU 
13 

机械 

2006/42/EC 
14 

测量仪器 

2014/32／EU 
15 

医疗设备 

93/42/EEC 
16 

环境中的噪音排放 

2000/14/EC 
17 

非自动衡器 

2014/31/EU 
18 

个人保护设备 

(EU)2016/425 
19 

压力设备 

2014/68／EU 
20 

烟火 

2013/29/EU 
21 

无线电设备 

2014/53/EU 
22 

游艇 

2013/53/EU 
23 

电子电气设备中的有害物质 

2011/65/EU 
24 

玩具 

2009/48/EC 
25

简单压力容器 

2014/29/EU 

三、货物取得CE认证可以在哪些国家销售

取得CE认证的货物，可以在欧洲经济区国家（即欧盟27个成员国+冰岛、列支敦士登、挪威）和土耳其销售。此外，在一些其他地区的国家中，如南亚、东南亚的巴基斯坦、泰国、菲律宾，中东的伊拉克、约旦、黎巴嫩，以及一些非洲国家，取得CE认证的货物可以进行销售。

四、卖方未提供有效CE认证，在哪些情况下构成货物不符合同

关于根本违约，CISG第25条规定“一方当事人违反合同的结果，如使另一方当事人蒙受损害，以致于实际上剥夺了他根据合同规定有权期待得到的东西，即为根本违反合同，除非违反合同一方并不预知而且一个同等资格、通情达理的人处于相同情况中也没有理由预知会发生

这种结果。”

对卖方而言，只有交付的货物不符合合同约定，达到买方没有获得根据合同规定期待获得货物的严重程度，才可能构成根本违约。因此，判断卖方未提供有效CE认证是否导致根本违约，首先需判断该种情形是否构成货物不符合同。

关于货物不符合同， CISG35条第（ 2）款规定了四种情形：

（一）货物适用于同一规格货物通常使用的目的；

（二）货物适用于订立合同时曾明示或默示地通知卖方的任何特定目的，除非情况表明买方并不依赖卖方的技能和判断力，或者这种依赖对他是不合理的；

（三）货物的质量与卖方向买方提供的货物样品或样式相同；

（四）货物按照同类货物通用的方式装箱或包装，如果没有此种通用方式，则按照足以保全和保护货物的方式装箱或包装。

如前所述，CE认证是对货物健康、安全、环境和消费者保护方面的认证，与货物的质量无关；取得有效CE认证的货物可以在相关市场进行销售，其认证目的在于销售而非使用。此外，即便有些货物的包装上会贴上CE标识，但CE认证本身并非一种保全和保护货物的装相和包装方式。

因此，卖方未提供CE认证的，买方无权以上述第（一）、（二）、（四）条理由主张货物不符合合同约定，只有在订立合同时买方曾明示或默示通知卖方需要CE认证，而卖方未提供的情况下，才可能构成不符合同。

关于此种情况，有以下两个问题值得关注：

（一）买方通知卖方的方式

关于明示方式，买方可以在合同或订单中明确约定卖方有义务提供有效CE认证，也可以在下单前与卖方的往来沟通中，明确询问卖方是否能够提供有效CE认证，并取得卖方的肯定回答。

关于默示方式，例如，在凭样品买卖中，卖方提供的货物样品上贴有CE认证标识，但在交付的货物中，并无该等标识。此种情况下，即便买方没有明确通知卖方提供CE认证，但由于样品是卖方提供的，且买方通知卖方按样品采购，因此，应当视为买方已默示通知卖方加贴CE认证标识。

（二）买方通知卖方应当提供 CE认证的时间

根据上述第2种情形，买方通知卖方提供CE认证的时间至迟为订立合同时，在外国（如德国）的一些司法判例中，法院对于该时间的适用非常严格。如在合同订立时买方未通知卖方需要提供CE认证，则在合同履行过程中，买方又要求卖方提供CE认证，即便卖方实际提供了相应配合但未成功提供的，一般也不认为货物不符合同，除非买卖双方按照CISG第29条第（2）项的规定，以书面合同的方式更改合同，或卖方的行为足以使买方产生信赖。

目前，中国的司法实践并未表现出严格适用“订立合同时”这一时间点的倾向，对在订立合同时未约定、但在合同履行时双方就货物沟通的新内容，是否构成对货物标准的约定，法院往往会结合双方沟通内容、是否存在违反诚实信用、是否构成变更合同等要素，综合判断卖方是否知道买方的特定目的，而一般不会仅因订立合同时未约定相关内容，即认定货物符合合同。

