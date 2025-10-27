"Subject To Contract"label以及WPSATC Offer 在LMAA和解谈判中的运用

sub在租船中的使用

在租船实务中，我们常说的"sub"，就是"subject"。租船合同若是想成立，必须船东和租家在谈判中摘掉所有的sub。这些sub种类繁多，五花八门，有"subject to details"，"subject to board approval"，"subject to stem"，等等。而且这些sub里面，有些是船东的sub，有些是租家的sub，有些既是船东又是租家的sub。谈判一开始先是要on sub，随后在船东和租家一轮一轮的谈判中，双方会慢慢把这些sub一个一个摘掉，直至合同成立。最终，经纪人会整理出一份clean recap，作为最后的合同发给双方。

在租船谈判中，很少有人会用"subject to contract"。这个标签在英国法下的意思很简单，那就是直到双方正式签署合同之前，前面的所有谈判都不具有合同的约束力，任何一方可以随时退出谈判而无需承担违约责任。

下面我们通过上诉法院的判例Joanne Properties Ltd v Moneything Capital Ltd xxiv进一步详细分析"subject to contract"在和解谈判中的效力。本案虽然不是一个和航运相关的判例，但是其内容却非常值得我们学习和借鉴。

案件背景

本案上诉方，Joanne Propterties Ltd ("JPL")和被上诉方Moneything Captial Ltd（"MCL"），就英国旺兹沃思的一处地产作为担保签订了一份融资贷款协议。但是随后，双方发生了争议。JPL针对MCL启动了法律程序。作为临时措施，双方同意将旺兹沃思的地产出售，在支付完费用以及融资贷款协议的本金后，剩余的14万英镑被存入隔离账户。

针对后续双方如何分配隔离账户里面的14万英镑，双方的英国律师开启了多轮谈判。主要谈判过程如下，

2019年6月19日， MCL先是给了一个without prejudice save as to costs ("WPSATC") offer，但是没有写subject to contract。这个offer被JPL拒绝了。双方都错误地认为这是一个有效的CPRxxv Part 36 offer。

2019年7月11日， MCL又给了一个offer，标题打的是"without prejudice and subject to contract"。这个offer是接受从隔离账户中拿走7.5万英镑，"with mechanics and terms to be agreed"。 JPL的答复，同样带着"without prejudice and subject to contract"labe，确定同意接受。邮件的第一个词就是"Agreed"。

2019年7月24日，MCL 给JPL去信，再次带着"subject to contract"label，将一份起草的同意令，以及其他的一些附加条款发了过去。而这些附加条款之前并没有被双方讨论过。此时JPL已经更换了律师。JPL一直都没有签署同意令。

MCL随即向法院申请要求法院判决双方已经就和解达成了一致。JPL则不认同，因为所有的谈判都带有"subject to contract"label。

一审法院认定双方已经就和解达成了一致。JPL不服，向上诉法院起诉。

上诉法院判决

上诉法院认为，一审法院的判决严重低估了"subject to contract"在谈判中的效力。Lewison LJxxvi认定，"subject to contract"label的效力无可撼动，一旦被使用，除非双方明确摘掉sub，那么其效力就是阻断合同成立。

这个结论并不令人惊讶。但是，这个案子特别有意思的地方在于，Lewison LJ还对Part 36 offer 进行了更加深入的分析。 MCL的律师在上诉中争辩，6月19日的Part 36 offer改变了后续谈判的性质，使得之后的所有谈判变成了可以直接接受的要约，从而绕开了"subject to contract"的限制。

Lewison LJ 否认了这种观点。他首先剖析了Part 36 offer的性质，那就是Part 36 offer 不等同于英国法下一般的要约。一般的要约，如果被对方拒绝或者提出一个反要约，那么原来这个要约就失效了。而Part 36 offer不同，即使受要约方不接受或者提出一个反要约，只要Part 36 offer还在有效期内或者没有被撤回，那么受要约方还是可以反过头来接受它。在诉讼中，WP的谈判和Part 36 offer的发出通常都是平行进行的。Part 36 offer是一个独立的，自成一体的程序性要约，它的主要目的是在诉讼费用上给对方施压。仅仅因为一方发出了一个Part 36 offer，并不能合理地推断它同时改变了正在平行进行中的WP谈判的性质，更不用说本身这些往来的谈判都一直带着"subject to contract"的标签。

笔者知道在LMAA仲裁中有些英国律师就喜欢依赖"subject to contract"label反悔之前发出的sealed offer，不可不防。

WPSATC offer

在LMAA仲裁中，通常有三种offer：WP offer，Open offer以及WPSATC offer。 WPSATC offer 又称"sealed offer"，因为最早这种offer都是放在一个封口的信封中，在听证之后亲手交给仲裁庭的。WPSATC offer是我们在LMAA中最常用的offer。我们通过一个仲裁案件来详细了解这种offer的作用到底是什么。

在笔者做过的一起仲裁地在香港，适用《伦敦海事仲裁员协会仲裁规则》（以下简称"LMAA Terms"）的仲裁中，船东向我们索赔50万美金货损，外加12.5万美金租金。在仲裁中，我们给船东发了一个WPSATC offer：针对扣租部分，我们offer 1美金；针对货损，我们offer了30万美金。最终仲裁庭裁决，货损部分按照ICAxxvii我方分摊50%，也就是25万美金，扣租

部分我们全部取得仲裁庭的支持。在裁决中，仲裁庭裁定我们需要承担自己的所有法律费用，以及负担船东75%的法律费用。

51天后，我们发邮件给仲裁庭，申请仲裁庭根据我们的sealed offer修改关于费用负担的裁决。船东因为Arbitration Ordinancexxviii规定的30天已经过去立马表示反对。不过最终，仲裁庭做出了一份Memorandum Forming Part of the Final Award，裁定从船东可以接受我们sealed offer的最后一天起直到最后，船东需要承担我们所有的法律费用。而在此之前我需要承担船东75%的法律费用。船东对此裁定非常不满意，后面针对这个Memorandum Forming Part of the Final Award向香港高等法院提起上诉，最终再次败诉。

笔者注意到，有些英国律师和协会喜欢在LMAA仲裁中发Part 36 Offer，严格来说这种做法是不恰当的。LMAA Terms明确规定了Part 36 offer是不适用于LMAA规则之下的仲裁程序的。举个最简单的例子，一个有效的Part 36 offer 需要明确该offer是依据Part 36做出的，而且最少要给到21天的相关期。而我们在LMAA仲裁中的Sealed offer完全不必拘泥于此种规矩。至少笔者给出的sealed offer基本都不会超过14天。这也再次证明，LMAA仲裁最吸引人的地方就是其最大限度的自由。LMAA不愿意受到英国法院程序的拘束。

结论

在LMAA仲裁中，善于使用sealed offer，会给对方施加费用上的压力，而且在胜诉后也可以保障己方法律费用的充分补偿。但是需要注意，对方的各种各样的offer是否包含"subject to contract"label, 一旦发现此类标签，一定要及时移除，这样才能锁定我们在谈判中来之不易的成果。

